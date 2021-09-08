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Уруский о выполнении Гособоронзаказа: Заключены госконтракты на 19 млрд грн из предусмотренных 27,5 млрд, но нужно ускориться

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уруский о выполнении Гособоронзаказа: Заключены госконтракты на 19 млрд грн из предусмотренных 27,5 млрд, но нужно ускориться

7 сентября под председательством вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского состоялось совещание о состоянии выполнения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2021 году, планирования оборонных закупок на 2022-2024 годы и функционировании электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров).

"По информации заказчиков, ГОЗ-2021 выполняется. Сейчас происходит пролонгация переходных и заключение запланированных государственных контрактов", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день из общего объема финансирования, предусмотренного государственным оборонным заказом на 2021, в размере 27,5 млрд грн, пролонгированы переходные и заключены новые государственные контракты на сумму почти 19 млрд грн. Государственные заказчики заверили, что уже в этом месяце будет заключено большинство запланированных контрактов", - отметил Уруский.

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Чиновник также добавил: "Процесс заключения запланированных контрактов и выполнения ГОЗ-2021 необходимо ускорить с минимальным внесением изменений. Надеюсь, что в октябре во время проведения очередного совещания по выполнению ГОЗ-2021 ситуация изменится кардинально".

Во время совещания также обсудили рабочие вопросы функционирования электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров). Вице-премьер-министр Украины обратил внимание, что с 9 августа 2021 функционирует электронный реестр. Однако субъекты хозяйствования не слишком активно подают документы (в онлайн-формате) для актуализации своих данных в электронном реестре.

Представители Минстратегпрома предоставили разъяснения о порядке функционирования и использования реестра и подчеркнули необходимость субъектам хозяйствования ускорить процесс предоставления документов для актуализации своих данных в электронном реестре.

Кроме этого, участники совещания рассмотрели вопросы планирования оборонных закупок на 2022-2024 годы, которое будут проходить уже исключительно по Закону Украины "О оборонных закупках".
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Идёт война уже 7-й год. А деньги на Гособоронзаказ не осваиваются.
Это ли не саботаж и диверсия?
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08.09.2021 12:21 Ответить
Вы уже с..ки ускорились дальше некуда. Летние берцы передали в части в начале сентября.
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08.09.2021 12:34 Ответить
Оборон заказ???? Ммммм...его УЖЕ!!! надо корректировать. Очевидно, что ПКР класса Нептун слишком большие для малых катеров. А без ПКР это не катера, это вообще непонятно что...это пухкалки для Днепра, для оглушки рыбы.
Нужны новые ПКР небольшой дальности, пригодные для установки на катера малого водоизмещения. Это чрезвычайно актуально!!! Это востребовано!!!
Может быть это универсальный комплекс по кораблям и нескоростным воздушным целям(типа вертолет, дрон и.т.д.) с быстрой заменой боекомплекта!!! А то Луч мостит четыре ракеты и считает, что все четыре попадут в цель в бою???? А потом в качке, неспеша покуривая можно пройтись по палубе и не спеша их заменить....РУКАМИ!!!....и это все в бою, разумеется.

Учитывая как долго делается класс ракет в стране, со всеми приемками согласованиями, испытаниями, это...не на вчера, а на позавчера уже надо.
И вот тут то и нужен Шмыгаль, как корректировщик гособоронзаказа.
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08.09.2021 12:37 Ответить
И вы думаете в вашем оборнзаказе что то делать с вертикальным пуском??? Шахты вертикального пуска у вас появятся через десятилетия????? Это вопрос к планировщикам оборнзаказа????? Или вы дружно в носу ковыряетесь.....????
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08.09.2021 12:40 Ответить
скоро тебя ускорят на парашу!
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08.09.2021 12:50 Ответить
Це діверсія, а хто не баче такі самі діверсанти!
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08.09.2021 13:37 Ответить
Вот у чудака проблема нарисовалась - нужно бабло рассовать как можно быстрее. По классике, уже очень скоро, начнёт плакать, что это не он украл, это всё подрядчики недобросовестные
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08.09.2021 19:10 Ответить
 
 