Уруский о выполнении Гособоронзаказа: Заключены госконтракты на 19 млрд грн из предусмотренных 27,5 млрд, но нужно ускориться
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7 сентября под председательством вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского состоялось совещание о состоянии выполнения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) в 2021 году, планирования оборонных закупок на 2022-2024 годы и функционировании электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров).
"По информации заказчиков, ГОЗ-2021 выполняется. Сейчас происходит пролонгация переходных и заключение запланированных государственных контрактов", - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день из общего объема финансирования, предусмотренного государственным оборонным заказом на 2021, в размере 27,5 млрд грн, пролонгированы переходные и заключены новые государственные контракты на сумму почти 19 млрд грн. Государственные заказчики заверили, что уже в этом месяце будет заключено большинство запланированных контрактов", - отметил Уруский.
Чиновник также добавил: "Процесс заключения запланированных контрактов и выполнения ГОЗ-2021 необходимо ускорить с минимальным внесением изменений. Надеюсь, что в октябре во время проведения очередного совещания по выполнению ГОЗ-2021 ситуация изменится кардинально".
Во время совещания также обсудили рабочие вопросы функционирования электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров). Вице-премьер-министр Украины обратил внимание, что с 9 августа 2021 функционирует электронный реестр. Однако субъекты хозяйствования не слишком активно подают документы (в онлайн-формате) для актуализации своих данных в электронном реестре.
Представители Минстратегпрома предоставили разъяснения о порядке функционирования и использования реестра и подчеркнули необходимость субъектам хозяйствования ускорить процесс предоставления документов для актуализации своих данных в электронном реестре.
Кроме этого, участники совещания рассмотрели вопросы планирования оборонных закупок на 2022-2024 годы, которое будут проходить уже исключительно по Закону Украины "О оборонных закупках".
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Это ли не саботаж и диверсия?
Нужны новые ПКР небольшой дальности, пригодные для установки на катера малого водоизмещения. Это чрезвычайно актуально!!! Это востребовано!!!
Может быть это универсальный комплекс по кораблям и нескоростным воздушным целям(типа вертолет, дрон и.т.д.) с быстрой заменой боекомплекта!!! А то Луч мостит четыре ракеты и считает, что все четыре попадут в цель в бою???? А потом в качке, неспеша покуривая можно пройтись по палубе и не спеша их заменить....РУКАМИ!!!....и это все в бою, разумеется.
Учитывая как долго делается класс ракет в стране, со всеми приемками согласованиями, испытаниями, это...не на вчера, а на позавчера уже надо.
И вот тут то и нужен Шмыгаль, как корректировщик гособоронзаказа.