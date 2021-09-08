РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14726 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 473 32
коррупция (8387) Антикоррупционный суд (1070) Танасевич Елена (14)

Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич

За два года работы Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес приговоры трем народным депутатам, двум депутатам местных советов, реальное наказание в виде лишения свободы получили 27 коррупционеров.

Об этом заявила глава ВАКС Елена Танасевич в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время вынесено 45 приговоров, из которых 7 – оправдательные, 38, обвинительные, и еще один в части предъявленного обвинения является оправдательным, а в другой части – обвинительным", - рассказала Танасевич.

По ее словам, среди обвинительных приговоров 14 вынесены на основании соглашений о признании вины.

"Реальное наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 9 лет назначено 27 лицам. Сейчас на рассмотрении первой инстанции ВАКС находится 184 уголовных производств по обвинению 440 лиц", - уточнила Танасевич.

При этом она добавила: "За два года обвинительные приговоры вынесены в отношении трех народных депутатов и двух депутатов местных советов, приговоры в отношении бывших и нынешних министров не выносились".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава ВАКС Танасевич: Один из нардепов предложил избрать конкретную меру пресечения подозреваемому. Сразу обратилась в ВСП и Офис Генпрокурора

По словам глав ВАКС, ожидания украинцев от деятельности суда – это количество приговоров.

"Но я не устаю повторять, что правосудие "на быструю руку" без тщательного исследования и анализа доказательств очевидно не в интересах гражданского общества. Мы стремимся не к громким овациям, а достичь цели уголовного производства: чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение, был привлечен к уголовной ответственности в меру своей вины, а каждый невиновный не был осужден", - заверила глава суда.

Он подчеркнула, что специфика работы суда позволяет увидеть реальные результаты лишь в долгосрочной перспективе.

"Но уже сейчас можно констатировать, что неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой", - резюмировала глава ВАКС

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
27 за 2 года? Вы серьезно? Да и то наверно мелочевка из села у которой ни денег откупится ни связей.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:40
+5
Реальные приговоры это я так понимаю условные?
показать весь комментарий
08.09.2021 12:31
+3
нормой? да за это премию дают дура🤣
показать весь комментарий
08.09.2021 12:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже когось дійсно покарали за корупцію? Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 3541
показать весь комментарий
08.09.2021 12:21 Ответить
В Україні сотні тисяч корумпованих гнид,45 вироків, це крапля в морі !!!
показать весь комментарий
08.09.2021 12:45 Ответить
😂
показать весь комментарий
08.09.2021 12:22 Ответить
нормой? да за это премию дают дура🤣
показать весь комментарий
08.09.2021 12:23 Ответить
Как докажешь??
А как проверишь??
депутатам конечно оправдательный приговор
Зарлаты следаки и судьи получили больше в разы!!
чем вернулось денег..наших денег
которые не дали учителям,врачам..
показать весь комментарий
08.09.2021 12:26 Ответить
А ты приведи конкретные цифры. Сколько обходится содержание ВАКС , и сколько вернулось денег в бюджет. А главное, сколько денег эти 45-ть субьектов могли бы еще украсть?
Начинай. Проверим твой дебет-кредет.😁
показать весь комментарий
08.09.2021 14:12 Ответить
Последние две строки- это шедевр! С Танасевич- всё понятно, от слова Совсемвсё. Итого: 27(двадцать семь) человек получили реальные сроки, да? Я отвечаю за каждое своё слово: лично я знаю реальных коррупционеров, которые живут исключительно на бабло коррупционное- раза в два больше. И, я не собираюсь их сдавать. Если бы не они- я бы тут не выжил. Это- Система. Танасевич, значит... Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 1965 Ай, да Танасевич!
показать весь комментарий
08.09.2021 12:26 Ответить
Ты отвечаешь? Чем?😁
показать весь комментарий
08.09.2021 14:01 Ответить
Опаньки! Вижу приблатненного клиента. Невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою. ВАКС ухвалив 45 вироків, 27 осіб отримали реальні терміни, - Танасевич - Цензор.НЕТ 6185 Тока ты отстал, человеческий детеныш. На чем, а на шо. Врубился? Ну и молодец.
показать весь комментарий
08.09.2021 15:37 Ответить
И это все? Понятно.
Бот-балабол.😁
показать весь комментарий
08.09.2021 15:53 Ответить
Хороший тост на деньрождении Татарова
Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 9167Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 2651 Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 9167
показать весь комментарий
08.09.2021 12:28 Ответить
Чтобы унас всё было, а нам за это ничего не было.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:56 Ответить
річний бюджет ВАСК - 510 млн грн.
38 обвинувачувальних вироків (включаючи штрафи на пару тисяч гривень) - це курям на сміх.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:30 Ответить
Реальные приговоры это я так понимаю условные?
показать весь комментарий
08.09.2021 12:31 Ответить
С отсрочкой и без конфискации Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 1243
показать весь комментарий
08.09.2021 12:55 Ответить
Я розумію що 200 баксів це завжди 200 баксів, але можна ж себе трохи поважати.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:32 Ответить
ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич

За два года!!! Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 6742 Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 2668 Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 2668 Просто неслыханная работоспособность. Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 6244
показать весь комментарий
08.09.2021 12:36 Ответить
27 за 2 года? Вы серьезно? Да и то наверно мелочевка из села у которой ни денег откупится ни связей.
показать весь комментарий
08.09.2021 12:40 Ответить
Из какого села мелочевка? Хотя слово наверное говорит само за себя.
Очередная гадалка- балабол.😁
показать весь комментарий
08.09.2021 14:04 Ответить
зелохторат это должно впечатлить !! )))
показать весь комментарий
08.09.2021 12:51 Ответить
Неотвратимость наказания за коррупцию в Украине становится нормой. ВАКС вынес 45 приговоров, 27 человек получили реальные сроки, - Танасевич - Цензор.НЕТ 9839
показать весь комментарий
08.09.2021 13:09 Ответить
🐔🤣
показать весь комментарий
08.09.2021 13:21 Ответить
27...а треба 270000 щоб отримали термін, доді можна говорити. Хоча звісно що краще ніж нічого як у сусідів на набутилкіно-скалєнвставанії.
показать весь комментарий
08.09.2021 13:24 Ответить
С какого потолка цифирь рисовал? Ее Величества Королевы?
показать весь комментарий
08.09.2021 14:06 Ответить
А ось з приводу "Без цензури" , я облажався. Передача йде на украiнськiй мовi. Ну це таке. Модери все одно помножили все на нуль.
показать весь комментарий
08.09.2021 21:51 Ответить
Вспоминаю сколько было вони при создании ВАКС, при чем со всех сторон независимо от политической принадлежности. Мое мнение, ВАКС на правильном пути. Не зря США и ЕС требовали их создания. Да не просто требовали, а пенделей Порошенко за затяжку времени давали. И финансировалось их создание не из бюджета, а с той помощи, которая до сих пор из США и ЕС оступает.
Так что боты. Не надо Ля-Ля.
показать весь комментарий
08.09.2021 14:27 Ответить
Яка страшенна боротьба з корупцією в Україні! Весь світ завмер від подиву і захвату! А ті, хто за кордоном палаци мають, може їх суди найвищі арештувати можуть? Чи тільки бідолаг безгрошівних, як Віктор Янукович?
показать весь комментарий
08.09.2021 14:43 Ответить
по 50 человек в день на взятках берете. а реальные сроки только 27 человек получили...прогресс...
показать весь комментарий
09.09.2021 11:23 Ответить
 
 