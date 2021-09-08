Без металлолома мы потеряем металлургию, нужно ввести мораторий на его экспорт, - нардеп

Украина должна запретить экспорт металлолома, чтобы сохранить отечественную металлургию, для которой лом является необходимым сырьем.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг нас все страны, и дружеские, и вражеские, осуществляют меры для того, чтобы ограничить экспорт металлолома. Потому что все понимают несколько вещей. Что, во-первых, без металлолома металлургии в принципе не существует. Не существует технологии, которая позволяет выплавлять сталь без металлолома. И поскольку металлургия для каждой из этих стран важна, то каждый свое стратегическое сырье у себя пытается защитить. И Украине нужно делать так же, потому что это важно с экономической точки зрения", - рассказал Кисилевский.

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Он также отметил, что металлолом является ключевым сырьем для декарбонизации в металлургии, поскольку его использование позволяет существенно снизить выбросы СО2. Поэтому, учитывая намерения Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу, власть должна сделать все необходимое, чтобы отечественные металлургические предприятия имели нужное сырье для работы.

"Если мы позволим вывезти это сырье, которое позволяет декарбонизировать металлургию, просто мы у самих себя забираем будущее. То есть, мы самих себя лишаем даже теоретической возможности в будущем декарбонизировать фундаментальную отрасль украинской промышленности", - подчеркнул Кисилевский.

По мнению депутата, правительство должно немедленно существенно ограничить экспорт лома, который в последнее время вывозится в чрезвычайно больших объемах - сегодня нынешний экспорт лома уже в 10 раз превысил показатели прошлого года.

"В законе Украины о металлоломе так и написано, что металлолом является стратегическим сырьем. Но теперь нужно эти декларации подтвердить конкретными действиями", - подытожил Кисилевский.

Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к резкому росту его экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

Вместе с тем, председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже заставляет промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома