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Без металлолома мы потеряем металлургию, нужно ввести мораторий на его экспорт, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Без металлолома мы потеряем металлургию, нужно ввести мораторий на его экспорт, - нардеп

Украина должна запретить экспорт металлолома, чтобы сохранить отечественную металлургию, для которой лом является необходимым сырьем.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, передает Цензор.НЕТ.

"Вокруг нас все страны, и дружеские, и вражеские, осуществляют меры для того, чтобы ограничить экспорт металлолома. Потому что все понимают несколько вещей. Что, во-первых, без металлолома металлургии в принципе не существует. Не существует технологии, которая позволяет выплавлять сталь без металлолома. И поскольку металлургия для каждой из этих стран важна, то каждый свое стратегическое сырье у себя пытается защитить. И Украине нужно делать так же, потому что это важно с экономической точки зрения", - рассказал Кисилевский.

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Он также отметил, что металлолом является ключевым сырьем для декарбонизации в металлургии, поскольку его использование позволяет существенно снизить выбросы СО2. Поэтому, учитывая намерения Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу, власть должна сделать все необходимое, чтобы отечественные металлургические предприятия имели нужное сырье для работы.

"Если мы позволим вывезти это сырье, которое позволяет декарбонизировать металлургию, просто мы у самих себя забираем будущее. То есть, мы самих себя лишаем даже теоретической возможности в будущем декарбонизировать фундаментальную отрасль украинской промышленности", - подчеркнул Кисилевский.

По мнению депутата, правительство должно немедленно существенно ограничить экспорт лома, который в последнее время вывозится в чрезвычайно больших объемах - сегодня нынешний экспорт лома уже в 10 раз превысил показатели прошлого года.

"В законе Украины о металлоломе так и написано, что металлолом является стратегическим сырьем. Но теперь нужно эти декларации подтвердить конкретными действиями", - подытожил Кисилевский.

Ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к резкому росту его экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

Вместе с тем, председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже заставляет промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома
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Топ комментарии
+13
проблема высосана из пальца. Есть рынок и рыночная цена на тот или иной ресурс или услуги. Кто-то хочет скупать что-то нахаляву, не по рыночным механизмам, а продавать готовую продукцию уже по рыночным ценам?
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08.09.2021 12:29
+9
задрали вы свои металлоломом!
недели не проходит чтоб не завывали...
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08.09.2021 12:28
+7
бєз міталалома ми патіряєм бандіта ахмєтова. ну і хй з ним.
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08.09.2021 12:35
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Правила форума Совет форумчан
задрали вы свои металлоломом!
недели не проходит чтоб не завывали...
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08.09.2021 12:28 Ответить
Вспоминается история с RAB-тарифами. То же было до тех пор, пока не ввели.
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08.09.2021 12:31 Ответить
Какое недели. Каждый день ахметовские шавки здесь воют что нужно запретить металоприем кроме металоприемок Ахметова, которые принимают металолом по 20 копеек, вместо рыночной цены.
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08.09.2021 12:58 Ответить
Когда запрещен экспорт,все остальные тоже скупают металл по ахметкиным ценам
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08.09.2021 14:25 Ответить
Так зерно вивезли,тваринництва немає,соняшник вивезли, олія ціна-космос, а вони про Ахмєтку переживають
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08.09.2021 13:04 Ответить
проблема высосана из пальца. Есть рынок и рыночная цена на тот или иной ресурс или услуги. Кто-то хочет скупать что-то нахаляву, не по рыночным механизмам, а продавать готовую продукцию уже по рыночным ценам?
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08.09.2021 12:29 Ответить
у *кто-то* есть вполне конкретное имя - гудок.
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08.09.2021 12:48 Ответить
І Пінчук. Його канали теж плачуться.
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08.09.2021 13:38 Ответить
В мене немає металургійного заводу,в державній власності не впевнений що е.А чому слуги так піклуються про Ахметова та Пінчука? Це е лобіювання.Нехай піднімає ціни на лом так працює ринок.
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08.09.2021 12:30 Ответить
металолом это наследие совка уймитесь уже наконец то
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08.09.2021 12:30 Ответить
Чье наследие?) Магазины в совке тоже были, и больницы, и все виды промышленности. Весь мир наследие совка? Уже незнают куда тот бедолажный сысысыры приплести и обвинить его во всех бедах. А сбор и продажа лома, процветает во всем мире, так для справки.
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08.09.2021 12:44 Ответить
а кокакола в совке была? а? то та шах и мат тебе таварисщь
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08.09.2021 12:47 Ответить
Кокаколы не было, а пепсикола была. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 9887
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08.09.2021 12:58 Ответить
и секаса не было
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08.09.2021 14:16 Ответить
Ога. А новых строителей коммунизма рожали по постановлению партии и правительства. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 7737
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08.09.2021 14:30 Ответить
Последнюю бутылку хлеба у людей забирают.
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08.09.2021 12:31 Ответить
А нардєпь заробив в Рижого бабла.
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08.09.2021 12:37 Ответить
Мало того, якби нардєп був власником пункту прийому-збору металоломі, то теж би продавав цей лом за кордон. 😊 Чому? Бо там платять більше. А про конкуренцію плакатись теж не чесно. Металурги на Заході отримують зарплатню в рази вищу. Отже Пінчуки з Ахметовими в порівнянні із західними металургами: а) економлять на робочій силі
б) економлять на інноваціях
в) економлять на ціні металолому
г) економлять на вартості вантабоперевещень
д) отримують повернення ПДВ з б'юджету при експорті продукції за кордон.
Про які збитки плачуться мільярдери, які бпгатіють в рази навіть під час війни?
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08.09.2021 13:47 Ответить
А хто з олігархів у нас має металургічні заводи?
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08.09.2021 12:33 Ответить
А нехер было его составами вывозить за копейки за границу. Ахмет этим только и занимался. В Донбассе наплодил приемок,которые поощрялись ментами для воровства у частников,садовых участков. ВЫкрали и вывезли все что можно. А теперь скулит ? - Пошел нахер,ублюдок. Когда ты уже сдохнешь,****...
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08.09.2021 12:34 Ответить
Ты в своем уме? Ахметка скупает металл за копейки и против его вывоза за бугор ,где платят рыночные цены. Ты или не в курсе дел или ахметовская шавка.
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08.09.2021 14:29 Ответить
Я говорю про прежние его дела. Если ты в уме.
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08.09.2021 14:30 Ответить
Об этом заявил депутат из фракции "Слуга народа"
сразу видно кто "неполучает" ахметкины деньги в ковертах Без металлолома мы потеряем металлургию, нужно ввести мораторий на его экспорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 807
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08.09.2021 12:35 Ответить
Укради люк-внеси вклад в отечественную металлургию.)
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08.09.2021 12:35 Ответить
бєз міталалома ми патіряєм бандіта ахмєтова. ну і хй з ним.
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08.09.2021 12:35 Ответить
Его нужно было ввести 30 лет назад.
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08.09.2021 12:35 Ответить
Украина должна запретить экспорт металлолома, чтобы сохранить отечественную металлургию, для которой лом является необходимым сырьем.

Это же что за такая отрасль - отечественная металлугрия, которая существует только за счёт металлолома?
Во всём мире добывают руду а потом перерабатывают для металлугрии.
А у нас привыкли к халяве - к металлолому.
Да хай уж тогда загнётся такая металлургия, которая принадлежит халявщикам, которые ничего не хотят вкладывать в добычу руды а только деньги на халяву хотят получать.
Тем более нашим металлургам платят в 10 раз меньшие зарплаты чем на западе.
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08.09.2021 12:36 Ответить
Так рабсила тоже ресурс, ещё более важный, чем металлом, а если она дешёвая, так олигархи вообще пальчики оближут. Так что, вначале давайте запретим вывоз металлолома, а следующим шагом - запрет выезда заробитчан в Польшу и т.п.
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08.09.2021 12:37 Ответить
Ціни на продукти космічні, але мама нардепа живе добре.
https://www.youtube.com/watch?v=GL8jwKKJRkM
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08.09.2021 12:38 Ответить
И чьи интересы предстаяет депутат?
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08.09.2021 12:45 Ответить
Нет уж, пусть сдохнет такая "отечественная металлургия".
"Отечественная металлургия" это символ и пример нынешнего воровства и стяжательства местных олигархов.
1.Добывать руду не хотят для своих металлургический предпрриятий. То есть ни копейки не хотят вкладывать в будущее своих предприятий
2. Работникам на своих отечественных металлургических предприятиях платят жалкие гроши по сравнению с металлургами на западных предприятиях.
3. Не хотят платить реальную цену за металлолом для своих предприятий. А поэтому металлолом продают туда, где за него платят вменяемую цену - то есть на западе.
Это рынок.
Итог - местные олигархи ничего не хотят делать, вкладывать в развитие своих предприятий, не хотят работникам платить нормальные зарплаты, хотят на шару металлолом... в итоге - будут банкроты из за своей генетической жадности.
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08.09.2021 12:46 Ответить
А покупать металлолом по рыночным ценам не по понятиям ? Европейские заводы покупают , при том они платят ещё и зарплаты в 10 раз выше , платят выше налоги , платят громадные экологические выплаты , платят более высокие цены за электроэнергию и воду , не имеют льгот на жд перевозки , а многие даже и сырьё полностью импортируют. И ничего. Живут. А наши хотят всё за счёт народа и бесплатно , потому как надо содержать яхты , самолёты , самые дорогие квартиры в Лондоне и финансировать партии , чтобы быть всегда у кормушки.
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08.09.2021 12:49 Ответить
а почему к металлолому не применяют формулу Роттердам+ ?
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08.09.2021 12:54 Ответить
Поставте нормальну ціну на лом - і не буде експорту.
Скоти.
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08.09.2021 12:55 Ответить
Халявного металобрухту всеодно не чекайте , пановє олігархи Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 9584 .. Забороною експорту ви нчіого не доб'єтесь . Або піднімай-тє закупівельні ціни на нього , або нехай іржавіє й далі , десь в землі .
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08.09.2021 12:55 Ответить
Його, метало-брухту, практично не залишилось. Може тільки попиляти на метал обладнання ТЕЦ, з яких ахмет все вичавив і тепер намагається продати. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 7579
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08.09.2021 12:58 Ответить
Как електроенергию так Ахметка хочет нам впаривать по рыночной цене а как металолом у людей покупать хочет по льготам. Как ета гнида интиукраинская уже за***ла. Когда оно уже нажрется
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08.09.2021 13:02 Ответить
У нас хіба не було заборони на вивіз?
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08.09.2021 13:10 Ответить
денежку занесли на скулеж.
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08.09.2021 13:12 Ответить
А також заборонити імпорт і експорт електроенергії і підвищення тарифів.Якщо нема ринку то не повинно бути ніде. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 2248
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08.09.2021 13:21 Ответить
Бутусов, можливо звернеш увагу на те, що твій сайт перетворюється на інфопомийку..
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08.09.2021 14:11 Ответить
\\Ограничить экспорт металлолома. Потому что все понимают несколько вещей. Что, во-первых, без металлолома металлургии в принципе не существует. Не существует технологии, которая позволяет выплавлять сталь без металлолома.\\

Да ограничить экспорт и металлолома и всей продукции металлургии ... иначе не спасем страну .....хех.
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08.09.2021 14:15 Ответить
Даешь металлолом по 0,50 Грн. за кг , а металлопрокат по 100 Грн. за кг !!! Вот тогда и заживем!!! Довыбирались бараны, что производим только бананы и рабов!
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08.09.2021 14:46 Ответить
Сколько можно этим клоунам объяснять, что им нужно открыть свои фирменые пункты по приёму лома чёрного и цветного по цене 10 -12 гривень, и цветного алюминий 60 грн, латунь 220 гривень, бронза 220, медь 310 гривень, нержавеющая сталь 60 гривень и т.д.И тогда люди к вам потянутся и нанесут милионы тон.
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08.09.2021 17:08 Ответить
Експорт металобрухту потрібно заборонити раз і назавжди. Перш за все це екологія в країні, збереження енергоресурсів та водних запасів. Без металобрухту ми втратимо металургію, потрібно запровадити мораторій на його експорт, - нардеп - Цензор.НЕТ 6791
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08.09.2021 17:12 Ответить
А платити за металобрухт не пробували?
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08.09.2021 17:18 Ответить
"платити" - то вже й "коники".
Вот тебе пятак, на водку - и пашшол отседа вон!!
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08.09.2021 17:21 Ответить
Рекордні ціни на метал на світових ринках падають, але надприбутки дуже не хочеться втрачати
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08.09.2021 21:27 Ответить
 
 