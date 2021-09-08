От коронавируса в Киеве за сутки умерли два человека, выздоровели - 226, выявили 348 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявили 348 больных коронавирусом, умерли два человека.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"348 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли два человека. Всего в столице за период пандемии зафиксировано 5293 летальных случая. На сегодняшний день подтверждены 226 347 случаев заболевания", - сообщил Кличко.

Заболели 174 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 142 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, а также 14 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 18 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 78 больных коронавирусом, а также 18 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 226 человек. Всего коронавирус преодолели 217 451 житель столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 63, в Дарницком - 57 и в Соломенском районе - 55 случаев", - отметил Кличко.