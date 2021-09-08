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В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов

В среду, 8 сентября, полтавский суд избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая на днях из арбалета ранила двух преподавателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".

Девушке назначили содержания под стражей 60 суток - до 5 ноября включительно - без права внесения залога.

Меру пресечения подозреваемой в покушении на убийство педагогов выбрали в Киевском районном суде города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненые из арбалета полтавские учительницы не знали стрелявшую девушку. ФОТО

Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.
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Топ комментарии
+6
Да там "мальвина" еще та...
В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 5327
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08.09.2021 13:04
+2
Стрелявшая из арбалета
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08.09.2021 13:08
+2
Наигралась в компе, понравилось
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08.09.2021 14:19
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Она наш *Росляков* на минималках
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08.09.2021 13:02 Ответить
Если кто не знает Росляков это школьник крымчанин расстрелявший из ружья более 20 учеников и преподавателей.
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08.09.2021 13:04 Ответить
Да там "мальвина" еще та...
В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 5327
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08.09.2021 13:04 Ответить
Это чьо(((
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08.09.2021 13:07 Ответить
Стрелявшая из арбалета
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08.09.2021 13:08 Ответить
Фуу!
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08.09.2021 13:11 Ответить
"Отряд самоубийц!"-наказатьна...)))
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08.09.2021 13:18 Ответить
Наигралась в компе, понравилось
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08.09.2021 14:19 Ответить
будующих солдат армии рф и уже состоявшихся псов режима
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08.09.2021 13:06 Ответить
Я не сторонник демонизации всех подряд по национальным, расовым и религиозным принципам.
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08.09.2021 13:08 Ответить
ну тут более системные принципы чем выше тобой упомянутое
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08.09.2021 13:12 Ответить
Ну системы тоже дело такое не постоянное.. пример та же Россия времен царя где во всех школах *Закон Божий* был обязательный предмет и тем не менее потом эти самые школьники против этого *помазанника Божия* царя взбунтовались и пошли те самые церкви активно рушить.
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08.09.2021 13:17 Ответить
а церковь шо?
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08.09.2021 13:25 Ответить
Элита той системы на которой держался царский режим.
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08.09.2021 13:28 Ответить
я поняла, я говорю церковь что предприняла, обратилась за помощью к папе римскому а он выразил глубокую озабоченность? или как?
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08.09.2021 13:31 Ответить
Причем тут папа? Папа Римский это другая опера, это католицизм.. а что могла церковь когда в стране снесли этого самого царя, началась гражданская война и рухнула вся старая система?
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08.09.2021 13:35 Ответить
а что могла церковь? странный вопрос много чего моглаВ Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 2578 даже и царя снести если приказ свыше поступил бы и он таки поступил, возможно, тут надо разбираться, а это к сожалению невозможно в данной ситуации, так как тут уголь идет то с ротердама то с африки то с казахстана то с марса
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08.09.2021 13:44 Ответить
Церковь это религиозная структура а не военная поэтому не могла уже ничего так как дивизий и полков за собой не имела но была структурой заточенной под идеологическую обработку полуграмотного населения в чем проиграла и так ситуация вышла из под контроля.
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08.09.2021 14:02 Ответить
Нож "кукри" я так понимаю нужен был, что б освежевать подранков? В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 7285
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08.09.2021 13:03 Ответить
В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 1206
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08.09.2021 13:21 Ответить
Арбалет-это шо за оружиие?))))
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08.09.2021 13:03 Ответить
средневековое оружие положившее конец эпохи рыцарства.
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08.09.2021 13:05 Ответить
Бери ниже, Китай на арбалетах целую империю себе построил. Передовое оружие того времени, а это еще до нашей эры
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08.09.2021 13:06 Ответить
Чингіс-хан коли завойовував Китай не помітив, що у переможених була передова зброя
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08.09.2021 13:26 Ответить
не Китай, а Корея.
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08.09.2021 14:14 Ответить
В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 312 что за вопрос тупой? тиктокер что ли?
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08.09.2021 13:07 Ответить
Боже упаси...
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08.09.2021 13:09 Ответить
Нет, это *** игрушка!! Болтом в задницу получил бы , посмотрел бы я на тебя как бы ты запел - этожедети, развеарбалет оружие?? И в жопе стрела торчит!!! В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов - Цензор.НЕТ 2647
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08.09.2021 14:35 Ответить
откуда познания арболетоф?:
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08.09.2021 14:39 Ответить
Отомстила за низкие оценки и оскорбления...есть хорошие учителя и в хороших точно не стреляют с арбалета.
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08.09.2021 13:11 Ответить
Ну так, в неї ж низькі оцінки тільки до 4 класу були, коли вона у цій школі навчалася 10 років тому, а потім в іншій в неї тільки високі оцінки були.
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08.09.2021 13:55 Ответить
Нет, это
Вышла Маша пострелять,
Раз два три четыре пять
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08.09.2021 14:23 Ответить
какое убийство, она их просто попугала
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08.09.2021 13:24 Ответить
Свободу Робін Гуду!
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08.09.2021 14:13 Ответить
хорошо, что эта сумасшедшая ружжо не взяла, а то был бы "керченский стрелок".
стрельчиха
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08.09.2021 22:15 Ответить
 
 