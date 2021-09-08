В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов

В среду, 8 сентября, полтавский суд избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая на днях из арбалета ранила двух преподавателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".

Девушке назначили содержания под стражей 60 суток - до 5 ноября включительно - без права внесения залога.

Меру пресечения подозреваемой в покушении на убийство педагогов выбрали в Киевском районном суде города.

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Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.