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В Полтаве взяли под стражу девушку, которая из арбалета стреляла в педагогов
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В среду, 8 сентября, полтавский суд избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая на днях из арбалета ранила двух преподавателей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".
Девушке назначили содержания под стражей 60 суток - до 5 ноября включительно - без права внесения залога.
Меру пресечения подозреваемой в покушении на убийство педагогов выбрали в Киевском районном суде города.
Как сообщалось, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.
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Вышла Маша пострелять,
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стрельчиха