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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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Буданов (323) ВР (28728) ВСК (440) США (23177) ЧВК Вагнера (1281) Безуглая (201)

ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по

ВСК ВРУ по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" сказала глава комиссии, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

"Относительно того, принимали ли участие (в спецоперации. - Ред.) Штаты, там же речь идет об источниках. Фактически это результаты беседы. Даже по той статье был комментарий от США, что нет", - отметила она.

По словам Безуглой, в пятницу состоится закрытое заседание ВСК, на котором планируют заслушать главу военной разведки Кирилла Буданова.

"Мы будем заслушивать все детали относительно работы ГУР в этом направлении", - подчеркнула глава комиссии и добавила: "Готовясь к этому заседанию, ВСК работала над вопросом "вагнеровцев" все лето. Мы контактировали с ведомствами. Обсудили с ними, какую информацию можно донести обществу. Но важно помнить: ВСК не выносит приговор. Конечно, это политика, но нужно избежать предвзятого отношения в этой ситуации".

Политик считает, что нет необходимости создавать отдельную комиссию по "вагнеровцам", о чем сегодня заявили в "Европейской Солидарности". Безуглая также рассказала, что комиссия планирует в ближайшее время закрыть вопрос "вагнеровцев" и перейти к Иловайску.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Читайте: Зеленский увольняет чиновников, которые год назад присутствовали на совещании по вагнеровцам, - Ирина Геращенко

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

Читайте: В Bellingcat снова пообещали вскоре опубликовать фильм о "вагнеровцах"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Пам"ятаю як Арестович і Буданов цілий годинний ролик доказували, що спецоперації не було... Тепер сміливо можна називати цих обох не дивлячись на їх заслуги ганебними словами. Бо обидва продались зеленій владі, яка руйнує Україну з усіх боків.
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08.09.2021 13:01
+10
..Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc

тут він говорить про те , чи скоро буде інфа з Держдепу про реакцію на Єрмака над вовою
Так от цей матеріал CNN й є доказ реакціі США вови на візит з Єрмаком
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08.09.2021 13:07
+7
Залил бельма да упал с берёзы. А так,да-выполнял служебный долг.))
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08.09.2021 13:08
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Глава МЧС рашки погиб сегодня на учениях в Норильске ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 1556
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08.09.2021 12:57 Ответить
Мар"яна Безумна підтверджує своє погоняло
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08.09.2021 13:03 Ответить
я десь чув що в неї ще є одне поганяло - севрюга
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08.09.2021 13:37 Ответить
Моя дружина називає її Щелепою. ТСК Ради взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації щодо "вагнерівців". У п'ятницю заслухаємо главу ГУР Буданова, - Безугла - Цензор.НЕТ 7705
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08.09.2021 13:45 Ответить
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений. Как сообщили в ведомстве, Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасши жизнь человека на межведомственных учениях. ( рашескому пафосу нет равных)))

Как сообщалось, Зиничев находился в Красноярском крае с рабочим визитом, где совместно с губернатором региона Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске, которая должна заработать уже в конце текущего года.
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08.09.2021 13:06 Ответить
Залил бельма да упал с берёзы. А так,да-выполнял служебный долг.))
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08.09.2021 13:08 Ответить
випил, упал и умер на бойовом посту.
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08.09.2021 13:39 Ответить
Пам"ятаю як Арестович і Буданов цілий годинний ролик доказували, що спецоперації не було... Тепер сміливо можна називати цих обох не дивлячись на їх заслуги ганебними словами. Бо обидва продались зеленій владі, яка руйнує Україну з усіх боків.
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08.09.2021 13:01 Ответить
там ще гордон топив, а смешко взагалі заходився у гніві на бутусова. Кондратюк з видом професіонала взагалі сумнівався в розумових здатностях журналістів. І шо, де ця братія. Нема тільки вітер за ними гуляє у Шустера.
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08.09.2021 13:41 Ответить
Крутиться, як вуж на пательні!
Припікає, підгорає!
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08.09.2021 13:01 Ответить
Если бы комиссия работала объективно, то после "вагнеровцев" переходить нужно было бы не к Илловайску, а к офису президента. Уже понятно, как они "закроют вопрос".
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08.09.2021 13:06 Ответить
..Нуланд была на грани матерного окрика!.. Ермак - вожак стаи Зеленского... - Чорновил / Новости

https://www.youtube.com/watch?v=UJK8l-fRpOc

тут він говорить про те , чи скоро буде інфа з Держдепу про реакцію на Єрмака над вовою
Так от цей матеріал CNN й є доказ реакціі США вови на візит з Єрмаком
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08.09.2021 13:07 Ответить
ТЕ ЩО ВИЩЕ , ТАРАС ГОВОРИВ ЩЕ В ТРАВНІ!
А ОСЬ ЦЕ ЗАРАЗ.

Чорновил: при каких обстоятельствах США УЙДУТ из Украины: Если Зеленский...
https://www.youtube.com/watch?v=i67L6OTc9yI
США приняли мафиозную власть Украины в лице Ермака за столом

Висновок Тараса - США признали российского агента мафиози Руководителем страны , так захотел Зеленский .
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08.09.2021 13:14 Ответить
Отличная и плодотворная поездка)) нам рассказывают. ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 1640
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08.09.2021 13:08 Ответить
В дитинстві батьки Безуглої зекономили на логопедів.
Не якісне дитинчя, по версії однопартіці, забув її призвище...
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08.09.2021 13:09 Ответить
Третьякова ))))
ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 7557

...
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08.09.2021 13:14 Ответить
Некачественные дети слушают моргенчлена и инстасамку ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 4716
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08.09.2021 13:15 Ответить
про самку/инста не надо ))) *****...до сих пор тошнит ))))
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08.09.2021 13:17 Ответить
Внебрачная дачька третьяковой походу, тоже страшненькая и тоже рыжая
ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 281
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08.09.2021 13:20 Ответить
но зато ... но зато....(блин как беден мой словарный запас))))
(видео)
https://youtu.be/reMLFPgI9XY

Безуглая не смогла ответить, сколько стран входят в НАТО
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08.09.2021 13:27 Ответить
Ведущая на ТРК Уркаина тоже какой-та гомункул ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 3902
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08.09.2021 13:28 Ответить
это отдельная тема)))))))
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08.09.2021 13:31 Ответить
Безуглая не только безуглая, но еще и безмозглая ТСК Ради взяла до уваги статтю CNN про зрив спецоперації щодо "вагнерівців". У п'ятницю заслухаємо главу ГУР Буданова, - Безугла - Цензор.НЕТ 5098
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08.09.2021 13:34 Ответить
Саме вона! Яке огидне "обличчя"
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08.09.2021 13:15 Ответить
найвищий сорт (ну воно так само собі вважає))))
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08.09.2021 13:19 Ответить
М. Безуглая!! Ви бачили її на каналах ТВ? Щось середнє між Пєструхіною і Шаріковим в "очісткі".
ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая - Цензор.НЕТ 3330
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08.09.2021 13:16 Ответить
на этом деле вскрылась не одна консерва .... Помню как Смешко и Наливайченко (два бывших руководителя СБУ) доказывали Бутусову, что дела "вагнеровцев" быть не может, на эфире у Савика Шустера.... ))))
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08.09.2021 13:39 Ответить
у Наливайченка раніше були ( в часи Ющенка) здорові думки, а як сів біля бабусі української корупції почав верзти дурниці.
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08.09.2021 13:45 Ответить
от подобаються мені ходи Єрмака, взяв безуглу, посадили на теми шпіонаж, боротьби з шпіонажем. Піде щось не так, так він скаже, так вона ж безугла а може і безумна. Хто зна самі з нею розбирайтесь.
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08.09.2021 13:47 Ответить
Пока стадо 73% верит всему этому звездежу, никакого резонанса не будет
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09.09.2021 08:43 Ответить
нары наближаються!
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17.11.2021 21:33 Ответить
 
 