Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада обратилась к международному сообществу относительно незаконной подготовки выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности на пленарном заседании в среду народные депутаты проголосовали за проект постановления об Обращении ВРУ к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированной АР Крым и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
За такое решение проголосовали 318 нардепов.
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