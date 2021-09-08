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Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов в Госдуму РФ

Верховная Рада обратилась к международному сообществу относительно незаконной подготовки выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности на пленарном заседании в среду народные депутаты проголосовали за проект постановления об Обращении ВРУ к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную Думу Российской Федерации в оккупированной АР Крым и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

За такое решение проголосовали 318 нардепов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Я ЭТУ РАДУ Н Е ПРИЗНАЮ КАК ВЛАСТЬ !!!!!!!!!!

СПЛОШНОЕ ВОРЬЁ !!!!!!!!!!!!!
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08.09.2021 13:17 Ответить
Правильное решение.Раху нужно загнать в угол.Сделать изгоем без всех возможностей современности. Пока не разложится до трупа.
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08.09.2021 13:24 Ответить
Это не только к госдупе относится... Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 6589
Рада закликала міжнародне співтовариство не визнавати результати виборів до Держдуми РФ - Цензор.НЕТ 7880
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08.09.2021 13:47 Ответить
 
 