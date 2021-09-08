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Спикер МИД Николенко о демонтаже памятного знака в честь дружбы с Москвой: Дружба на танках не строится

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Спикер МИД Николенко о демонтаже памятного знака в честь дружбы с Москвой: Дружба на танках не строится

Реакция министерства иностранных дел РФ на демонтаж памятного знака о дружбе Киева и Москвы на улице Маршала Якубовского вызывает удивление, поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Развязанная из Москвы вооруженная агрессия против Украины унесла тысячи украинских жизней, десятки тысяч людей остались с искалеченными судьбами, сотни тысяч вынуждены жить в условиях перманентной угрозы жизни и здоровью на оккупированных территориях. Памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалии сегодняшнего дня", - сказал Николенко.

Спикер МИД добавил, что в Киеве найдется место для другого монумента, который зафиксирует покаяние РФ за горе, принесенное ею на украинскую землю.

"Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяние России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно", - подчеркнул Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Установление знаков "в честь дружбы народов Украины и России" является циничным актом, - Институт нацпамяти

Как сообщалось, столичные коммунальщики демонтировали памятный знак на улице Маршала Якубовского, 8, установленный в честь дружбы Киева с Москвой.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что "произошедшее вызывает лишь сожаление". По ее словам, "нынешний киевский режим упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России".
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Смерть роССийским оккупантам!
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08.09.2021 13:14 Ответить
Жаль только, что думали 8 лет.
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08.09.2021 13:18 Ответить
Те,что думали теперь критикуют новых )) А новые просирают теперешние возможности более глобального характера.
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08.09.2021 13:21 Ответить
Была ли дружба ? - Приспать и ограбить. Убить. Вот,что это было.
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08.09.2021 13:19 Ответить
Кацапне что "нынешний режим" в Украине не такой,что прошлый,да и будущий. А вот бойко с мураевым вкупе с мертвечуком-красавчики,а все остальные конечно-"режимы". Это при том что зелень и так почти полусепарня.
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08.09.2021 13:20 Ответить
Они и яныка чмырили. Потом опомнились,да поздно. - Дебилы непредсказуемые.
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08.09.2021 13:22 Ответить
Оно шо, до сих пор стоит ?! Охренеть просто...
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08.09.2021 13:34 Ответить
Речник МЗС Ніколенко про демонтаж пам'ятного знака на честь дружби з Москвою: Дружба на танках не будується - Цензор.НЕТ 1582
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08.09.2021 13:55 Ответить
Речник МЗС Ніколенко про демонтаж пам'ятного знака на честь дружби з Москвою: Дружба на танках не будується - Цензор.НЕТ 7472
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08.09.2021 13:58 Ответить
Речник МЗС Ніколенко про демонтаж пам'ятного знака на честь дружби з Москвою: Дружба на танках не будується - Цензор.НЕТ 6179
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08.09.2021 15:16 Ответить
 
 