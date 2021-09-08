Законопроект о реформе СБУ на финишном этапе. Обработаем заключение Главного юридического управления ВРУ и выносим в зал, - "слуга народа" Безуглая

Законопроект о внесении изменений в закон об СБУ находится на финишном этапе.

Об этом, как сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ", в интервью журналистам в ВРУ сказала нардеп "СН", заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

По ее словам, комитет рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом.

"На сегодняшний день у нас есть заключение Главного юридического управления (ВРУ.- Ред.). Предполагаем, что на следующей комитетской неделе обработаем и дальше в зал: голосуем во втором чтении и запускаем реформу", - отметила нардеп.

Безуглая рассказала, что в парламенте есть необходимое количество голосов для принятия законопроекта.

"Как можно не поддерживать реформу СБУ, которая назревала 30 лет?!", - добавила политик.

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