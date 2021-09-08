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Новости Политика Украины
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ВР (28728) СБУ (18674) реформы (3866) Безуглая (201)

Законопроект о реформе СБУ на финишном этапе. Обработаем заключение Главного юридического управления ВРУ и выносим в зал, - "слуга народа" Безуглая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о реформе СБУ на финишном этапе. Обработаем заключение Главного юридического управления ВРУ и выносим в зал, -

Законопроект о внесении изменений в закон об СБУ находится на финишном этапе.

Об этом, как сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ", в интервью журналистам в ВРУ сказала нардеп "СН", заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая.

По ее словам, комитет рекомендовал парламенту принять законопроект во втором чтении и в целом.

"На сегодняшний день у нас есть заключение Главного юридического управления (ВРУ.- Ред.). Предполагаем, что на следующей комитетской неделе обработаем и дальше в зал: голосуем во втором чтении и запускаем реформу", - отметила нардеп.

Безуглая рассказала, что в парламенте есть необходимое количество голосов для принятия законопроекта.

"Как можно не поддерживать реформу СБУ, которая назревала 30 лет?!", - добавила политик.

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Автор: Ірина Дашківська
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Що вона може винести, її слухати огидно
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08.09.2021 13:22 Ответить
Генерал сбу возглавил нвф в днр. - Оце вам сбу.
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08.09.2021 13:26 Ответить
Пасечннік вроде полкан
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08.09.2021 13:27 Ответить
цыц, не качай будку, то всё путин проклятый Законопроект о реформе СБУ на финишном этапе. Обработаем заключение Главного юридического управления ВРУ и выносим в зал, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 1914
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08.09.2021 13:28 Ответить
Рижа гадюка вови крутиться як на пательні , коментуючи невиконані обіцянки дані вовою з-під Єрмака США
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08.09.2021 13:29 Ответить
Верещук Ж(п)опінс і Маряна Безумна дві супер -дами силового крила гей-гей Слугу ВР
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08.09.2021 13:35 Ответить
эта му-му трех слов связать не может...
страну захватили дебилы!
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08.09.2021 13:42 Ответить
Шла бы ты на кухню борщ варить.
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08.09.2021 14:21 Ответить
Сельская законотвориха подъехала, даже за коровами не скучает...
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08.09.2021 15:55 Ответить
там нечего реформировать..... там - заново все создавать надо....
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08.09.2021 20:47 Ответить
 
 