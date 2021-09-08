Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль

Готовность Украины к отопительному сезону на сегодняшний день составляет 80%. Запасы газа достаточны для его прохождения.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас у нас готовность более 80%. Все идет в соответствии с графиками", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что местные власти, как в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон.

"Именно органы местного самоуправления теперь отвечают за установление тарифов на тепло и горячую воду", - сказал он.

По его словам, "Нафтогаз" продает предприятиям теплокоммунэнерго газ по 7,42 гривен за кубометр в рамках трехлетнего контракта.

"Такая цена позволяет местным руководителям не повышать тарифы на тепло для населения в этом отопительном сезоне", - добавил премьер.

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