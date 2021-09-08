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Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль

Готовность Украины к отопительному сезону на сегодняшний день составляет 80%. Запасы газа достаточны для его прохождения.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис  Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас у нас готовность более 80%. Все идет в соответствии с графиками", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что местные власти, как в предыдущие годы, будут принимать решение, когда именно стартует отопительный сезон.

"Именно органы местного самоуправления теперь отвечают за установление тарифов на тепло и горячую воду", - сказал он.

По его словам, "Нафтогаз" продает предприятиям теплокоммунэнерго газ по 7,42 гривен за кубометр в рамках трехлетнего контракта.

"Такая цена позволяет местным руководителям не повышать тарифы на тепло для населения в этом отопительном сезоне", - добавил премьер.

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Автор: Ірина Дашківська
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Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6229
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08.09.2021 13:37 Ответить
более того...если шмыгалка говорит что повышать не будут - 99,9 % шо брешет ( а всю вину сбросит на местные власти)
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08.09.2021 14:02 Ответить
А ещё больше будет виноват Порох. Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 532
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08.09.2021 14:08 Ответить
Готовность это 100%. Так что не готова.
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08.09.2021 13:38 Ответить
Предлагаю степень готовности снизить до 73%, но топить зебилами. Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3237
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08.09.2021 13:38 Ответить
Это конечно очень хорошо но печально то что раньше это была норма а сейчас это уже достижение которое преподносится как некая победа Украина на 80% готова к отопительному сезону. Все идет в соответствии с графиками, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3869
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08.09.2021 13:38 Ответить
Температура в квартирах в процессе прохождения отопительного сезона будет уточнятся по факту.

ШМЫГАЛЬ
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08.09.2021 14:35 Ответить
Т.е. пока только 20% (каждый 5-й) украинцев замерзнут зимой? Україна на 80% готова до опалювального сезону. Все йде відповідно до графіків, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2340
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08.09.2021 15:35 Ответить
Просто дайте людям легально отключиться от отопления и не ***** моzги.
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08.09.2021 19:43 Ответить
а люди готовы к тарифам ??? черти сраные своим отоплением только в долги загоняете... и отключится не даете ублюдки...
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09.09.2021 11:19 Ответить
 
 