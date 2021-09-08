РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15383 посетителя онлайн
Новости Экономика
450 6
ВР (28728) госбюджет (1156) Кабмин (13800) Шмыгаль Денис (2318)

15 сентября Кабмин направит в ВР проект госбюджета-2022. Он будет сбалансированный и реалистичный, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

15 сентября Кабмин направит в ВР проект госбюджета-2022. Он будет сбалансированный и реалистичный, - Шмыгаль

15 сентября, как и предусмотрено законодательством, Кабмин направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Шмыгаля.

"Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года. Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Кабмин подаст в Раду проект госбюджета-2022 в предусмотренные законом сроки, - Разумков

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!))))
показать весь комментарий
08.09.2021 13:45 Ответить
Иди уже шмыгаль куда подальше.
показать весь комментарий
08.09.2021 13:45 Ответить
реалистичная ОПа
показать весь комментарий
08.09.2021 13:46 Ответить
Відносно пріоритетів смішно !!! Звіздьож голімий !!!)))
показать весь комментарий
08.09.2021 13:47 Ответить
Може для початку прозвітує за минулий бюджет, особливо у тій частині, що пройшла поза Проззоро та інших тендерних систем.
показать весь комментарий
08.09.2021 13:48 Ответить
За інформацією ЗМІ, Україна другий рік поспіль втрачає мільярдні інвестиції. Інвестори все менше готові вкладати гроші в українську економіку.
Дослідження "Європейського інституту" вказують на те, що протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою.
За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 79,6%; Інформація та телекомунікації - 29%; Фінансова та страхова діяльність - 24%; Торгівля - 21,9%; Будівництво - 19,2%; Промисловість - 12,4%.*
У "Європейському інституті" наголосили на тому, що після виборів і повної зміни влади в 2019 році, українцям і міжнародній спільноті обіцяли швидкі ринкові реформи, ув'язнення корупціонерів та перезавантаження інститутів влади. Проте, ці сподівання змінилися на розчарування від незрозумілої кадрової політики, яка часто впроваджувалася на користь олігархів, відпопулістичних заяв і некомпетентності представників влади президента України Володимира Зеленського.
.На думку "Європейського інституту", ставлення іноземних партнерів і їх реакція на дії влади є чітким маркером роботи команди Володимира Зеленського.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:25 Ответить
 
 