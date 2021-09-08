15 сентября Кабмин направит в ВР проект госбюджета-2022. Он будет сбалансированный и реалистичный, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
15 сентября, как и предусмотрено законодательством, Кабмин направит в парламент проект Государственного бюджета на 2022 год.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Шмыгаля.
"Впервые документ будет основываться на среднесрочной бюджетной декларации, которая рассчитана на три года. Это будет сбалансированный и реалистичный проект с четко определенными приоритетами, среди которых: обороноспособность, развитие медицинской сферы, образование, инфраструктура и, конечно, социальные программы", - отметил Шмыгаль.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дослідження "Європейського інституту" вказують на те, що протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою.
За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 79,6%; Інформація та телекомунікації - 29%; Фінансова та страхова діяльність - 24%; Торгівля - 21,9%; Будівництво - 19,2%; Промисловість - 12,4%.*
У "Європейському інституті" наголосили на тому, що після виборів і повної зміни влади в 2019 році, українцям і міжнародній спільноті обіцяли швидкі ринкові реформи, ув'язнення корупціонерів та перезавантаження інститутів влади. Проте, ці сподівання змінилися на розчарування від незрозумілої кадрової політики, яка часто впроваджувалася на користь олігархів, відпопулістичних заяв і некомпетентності представників влади президента України Володимира Зеленського.
.На думку "Європейського інституту", ставлення іноземних партнерів і їх реакція на дії влади є чітким маркером роботи команди Володимира Зеленського.