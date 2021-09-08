Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко
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Большинство карантинных мер в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Это касается и работы заведений с вакцинированным персоналом.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, но пока не является критичной.
"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных людей к привычному. Мы начали работать над изменениями в карантинные нормы. Большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений. Для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для "красного" потребуется полный курс прививок", - заявил Ляшко.
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У середу, 8 вересня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонував очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку програму поїздки в Афіни (Греція).
Середа, 8 вересня 2021, 13:53
Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.
Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про івент, який заплановано на п'ятницю. Зазначається, що захід відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії.
Очевидно, плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.
"Пропонує такий формат: у п'ятницю ми прилетимо й зустрітися можемо з кимось з цих… Субота-неділя там, а в неділю у другій половині (дня, - ред.) зустрінемося з їхнім прем'єром. Вони (інші учасники івенту, - ред.) якраз роз'їдуться. Прем'єр просто не може вкластися в один день", - написав Арахамія.
Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.
АРАХАМІЯ з ВР ПЛАНУЄ МІЖНАРОДНИЙ ВІЗИТ З ЄРМАКОМ - а вова у цей час що робить , у теплій ванній?
1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
https://www.youtube.com/watch?v=xP5OxVRXZDI&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2