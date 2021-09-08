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Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко

Большинство карантинных мер в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Это касается и работы заведений с вакцинированным персоналом.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, но пока не является критичной.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных людей к привычному. Мы начали работать над изменениями в карантинные нормы. Большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровне эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений. Для "желтого" уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для "красного" потребуется полный курс прививок", - заявил Ляшко.

Читайте также: Госкомиссиия ТЭБ и ЧС рассмотрит установление "желтого" уровня эпидопасности на всей территории Украины, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Можно например кто получил две дозы вакцЫны разрешить не носить маски Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 865
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08.09.2021 13:57 Ответить
Они ТАК удивляются, когда их заставляют надевать маски)))
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08.09.2021 14:05 Ответить
Як Арахамія з Єрмаком планували візит в Афіни, - фотофакт

У середу, 8 вересня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонував очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку програму поїздки в Афіни (Греція).

Середа, 8 вересня 2021, 13:53

Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698

Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698 Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698 Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698 Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2698Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про івент, який заплановано на п'ятницю. Зазначається, що захід відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії.
Очевидно, плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.
"Пропонує такий формат: у п'ятницю ми прилетимо й зустрітися можемо з кимось з цих… Субота-неділя там, а в неділю у другій половині (дня, - ред.) зустрінемося з їхнім прем'єром. Вони (інші учасники івенту, - ред.) якраз роз'їдуться. Прем'єр просто не може вкластися в один день", - написав Арахамія.
Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.

АРАХАМІЯ з ВР ПЛАНУЄ МІЖНАРОДНИЙ ВІЗИТ З ЄРМАКОМ - а вова у цей час що робить , у теплій ванній?
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08.09.2021 13:59 Ответить
Мабуть, робить те, що йому більше всього подобається - кайфує.
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08.09.2021 14:12 Ответить
ну ну..потом не вакцинированные будут хоронить вакцинированных- которые полагали что плацебо вакцина их спасет даже от Смерти.... ляшко начал новый цикл ох эти рассказы про пользу вакцины от которой пользы никакой бабло надо отбить то что профукали сотни миллиардов..уколюсь и все продет а дудки вам не прошло вирус мутирует размножается в видах и вариативностях...
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08.09.2021 14:09 Ответить
можна буде переходити дорогу на червоне світло? чи їздити п'яним за кермом, як "слуги" Зеленського?
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08.09.2021 14:11 Ответить
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
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08.09.2021 14:24 Ответить
Зачем ведутся эти разработки?
https://www.youtube.com/watch?v=xP5OxVRXZDI&ab_channel=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D0%B2
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08.09.2021 15:20 Ответить
 
 