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Ляшко о работе учебных заведений в "желтой" зоне: Не будут уходить на карантин, если 80% персонала вакцинированы хотя бы одной дозой

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ляшко о работе учебных заведений в

Для продолжения работы учебных заведений при условии введения "желтой" зоны карантина должны быть вакцинированы от коронавируса 80% сотрудников хотя бы первой дозой.

Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой", - сказал Ляшко.

Читайте также: Ряд карантинных мер не будет применяться к вакцинированным от коронавируса, - Ляшко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Коли восени 2020 року українці масово хворіли на ковід, через недостатню наявність тестів, однією з причин якої було те, що Українським вченим сказали створити тести на коронавірус, а от коштів на це не віділили, не розрахувалися за створену за власні кошти пробну партію, а вчених відправили у неоплачувану відпустку , реєстрували дуже незначний % перехворівших. Наприклад, моїй дружині з усіма симптомами ковіду, сімейний лікар сказала, що смак і нюх люди можуть втрачати через отит, діагноз ковід не поставила, порадила сидіти вдома і звертатися тільки в критичному стані) Була на лікарняному з звичайною ОРВІ. Після такого я навіть не звертався, коли через пару днів відчув симптоми в себе. Впевнений, що таких перехворівших в Україні більшість, але довідки про перенесений ковід вони не мають.
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08.09.2021 15:30
+2
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
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08.09.2021 15:32
+1
Искусственно выдумали на ходу, фантазии
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08.09.2021 14:31
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Правила форума Совет форумчан
В ЄС вимоги по карантинним та антиковідним заходам:
1.Хоча б одна доза вакцини (НЕ КНР або РФ!!)
2.Перехворів на covid
3.на протязі 90 днів не було захворювання .
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08.09.2021 14:28 Ответить
Ось це збалансований підхід до питання.
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08.09.2021 14:33 Ответить
Коли восени 2020 року українці масово хворіли на ковід, через недостатню наявність тестів, однією з причин якої було те, що Українським вченим сказали створити тести на коронавірус, а от коштів на це не віділили, не розрахувалися за створену за власні кошти пробну партію, а вчених відправили у неоплачувану відпустку , реєстрували дуже незначний % перехворівших. Наприклад, моїй дружині з усіма симптомами ковіду, сімейний лікар сказала, що смак і нюх люди можуть втрачати через отит, діагноз ковід не поставила, порадила сидіти вдома і звертатися тільки в критичному стані) Була на лікарняному з звичайною ОРВІ. Після такого я навіть не звертався, коли через пару днів відчув симптоми в себе. Впевнений, що таких перехворівших в Україні більшість, але довідки про перенесений ковід вони не мають.
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08.09.2021 15:30 Ответить
Так, довідку таку ніхто не дасть, хоча й писали всім ковід навіть при діареї, останніми місяцями. Парадокс розвинутого совка! Що більшість вже перхворіли або пройшли це безсимптмно точно! Я не раз казав, що при таких "карантинах" як би була звичайнісінька чума то вже цвинтарі були б переповнені.
Якось наткнувся в англійському міжуніверівському виданні (англомовне ) що ковіди вже пройшлись в 2002 і 2008 -2011 роках. В Германії якось повідомили про антитіла у людей які не хворіли і не могли бут заражені, але чомусь швиденько зам'яли цю тему. Взагалі у англомовних специфічних виданнях все було описано в перші місяці пандемії. (Бажано дивитись Австралійські, Британські і США на сайті МООЗ муть і багато "плісняви", також багато заказухи, де є букфы краще не сприймати взагалі! Ляшко про роботу навчальних закладів у "жовтій" зоні: Не йтимуть на карантин, якщо 80% персоналу вакциновані хоча б однією дозою - Цензор.НЕТ 6243 )
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08.09.2021 15:52 Ответить
То вам ще пощастило , я після першої вакцини трохи не подох 😄, уявляю що там за вірус такий 😔
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08.09.2021 15:59 Ответить
Искусственно выдумали на ходу, фантазии
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08.09.2021 14:31 Ответить
Ну хоть шото, ну хоть както
Не мытьём так катаньем
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08.09.2021 14:49 Ответить
Вначале было 80% и 2 дозы.
Сейчас 80% и 1 доза.
...
10% и 0 доз.
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08.09.2021 15:29 Ответить
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
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08.09.2021 15:32 Ответить
А коли в нас буде вакцина від дельти ?
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08.09.2021 16:03 Ответить
Створення вакцин для конкретних штамів не вгониться за появою нових штамів. Он вже в США з'явився новий штам Мю Може обходити захист антитіл, - головний інфекціоніст США Фаучі про небезпеку COVID-штаму Мю
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08.09.2021 16:44 Ответить
****** китайці починають третю світову !
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08.09.2021 16:49 Ответить
Придурки, а чого не зробити так, що вакциновані викладають очно, а не вакциновані замість стояти перед класом викладають через комп у тому ж класу, який сидить у тій же класній кімнаті, де щойно викладала вакцинована вчителька/? нахєр тоді ці школи доять предків на цифрові дошки? так користуйтесь можливостями цих дошок нарешті!!! не знаєте як, сходіть на скрипін.уа навчіться!
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08.09.2021 16:06 Ответить
 
 