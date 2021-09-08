Ляшко о работе учебных заведений в "желтой" зоне: Не будут уходить на карантин, если 80% персонала вакцинированы хотя бы одной дозой
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Для продолжения работы учебных заведений при условии введения "желтой" зоны карантина должны быть вакцинированы от коронавируса 80% сотрудников хотя бы первой дозой.
Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Работа учебных заведений в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой", - сказал Ляшко.
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+2 Сергей 8a760299
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+2 Сергей 8a760299
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+1 Безенчук
показать весь комментарий08.09.2021 14:31
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1.Хоча б одна доза вакцини (НЕ КНР або РФ!!)
2.Перехворів на covid
3.на протязі 90 днів не було захворювання .
Якось наткнувся в англійському міжуніверівському виданні (англомовне ) що ковіди вже пройшлись в 2002 і 2008 -2011 роках. В Германії якось повідомили про антитіла у людей які не хворіли і не могли бут заражені, але чомусь швиденько зам'яли цю тему. Взагалі у англомовних специфічних виданнях все було описано в перші місяці пандемії. (Бажано дивитись Австралійські, Британські і США на сайті МООЗ муть і багато "плісняви", також багато заказухи, де є букфы краще не сприймати взагалі! )
Не мытьём так катаньем
Сейчас 80% и 1 доза.
...
10% и 0 доз.
1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.