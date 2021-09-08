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вакцина (3815) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18599)

"Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины", - главный санврач Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине есть вакцины от коронавируса, срок годности которых истекает уже осенью этого года. Минздрав планирует максимально эффективно их использовать. В то же время веществами, срок годности которых истек, в стране не будут делать прививку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фактам ICTV сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Если говорить о сроках годности вакцин в Украине, то это октябрь-ноябрь для около 3 млн доз AstraZeneca на областных складах, а также около 1,1 млн вакцины Pfizer, которая имеет срок годности до конца ноября и до конца декабря… В среднем Украина делает 120-150 тыс. прививок в течение одних суток и около миллиона в течение недели. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности", — отметил Игорь Кузин.

По его словам, вакцины будут перераспределять между регионами, чтобы максимально не потерять ни одной дозы.

"Если в каком-то регионе вакцина имеет риск быть неиспользованной до конечного срока хранения, она распределяется в те регионы, где она используется более активно. Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины", — добавил он.

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В то же время первой использоваться в стране именно такая вакцина, срок годности которой подходит к концу.

Из слов главного санитарного врача Украины понятно, что в ближайшее время в Украине будут вакцинировать от коронавируса веществами от AstraZeneca и Pfizer.
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Топ комментарии
+4
А кто проверит, если даже и врут?
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08.09.2021 14:42
+4
Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины

=====
Похоже они решили перебить срок годности и продать дальше)))
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08.09.2021 14:48
+3
Смелое заявление.
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08.09.2021 14:41
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Смелое заявление.
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08.09.2021 14:41 Ответить
А кто проверит, если даже и врут?
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08.09.2021 14:42 Ответить
Именно поэтому все воры едут лечиться за границу.Кравчук шо дурак,себя подставлять под свое детище ? Кабзона бедолагу жалко...Долго мучился в рахе. А мог бы жить еще ))
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08.09.2021 14:44 Ответить
Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины

=====
Похоже они решили перебить срок годности и продать дальше)))
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08.09.2021 14:48 Ответить
"Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины", - главный санврач Кузин

Но это не точно. "Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины", - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 5730
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08.09.2021 14:49 Ответить
какая разница... населениё за нее уже заплатило...
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08.09.2021 14:49 Ответить
А шо там с Кислевым, инвалидом будет или всё-таки безвременно... Читатели интересуются, а Путин в тайге.
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08.09.2021 14:50 Ответить
родился на россии - считай уже инвалид с раболепством и отсутствием прав и свобод...
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08.09.2021 16:41 Ответить
уже подозрительное заявление )))
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08.09.2021 14:50 Ответить
От цікаво, пишуть про вакцини що використовують в розвинених країнах. Проте не було жодних нарікань пов'язаних з цими вакцинами. А, коли вакцинували ЗСУ, (лікарі відмовились), пенсіонерів, то постійні були скарги на захворювання і погіршення здоров'я. ЧІМ ВАКЦИНУВАЛИ НАСПРАВДІ ? І чому сертифіковані вакцини десь валялись?!!!
Хто там із зелебобів про сраліна та китайську систему варнякав? Вже давно б привселюдно НА СТАДІОНІ відрубали спочатку руки, а потім голову!
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08.09.2021 15:11 Ответить
да скисли вакцины. их же хранить нужно при -70. естессно - море побочных эффектов, о которых МОЗ замалчивает.
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08.09.2021 15:15 Ответить
Тож відповідно до чинної інструкції та рекомендацій виробника, наявні в Україні серії вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech та нові серії, які будуть постачатися, можна безпечно зберігати в пунктах щеплень у звичайних холодильниках, при температурі від +2°C до + 8°C, протягом одного місяця.(виробник змінив термін після додаткових досліджень)

При температурі від -25°C до -15°C (температура звичайної морозильної камери) до 2 тижнів. Причому після такого зберігання препарат все ще можна повернути до ультрахолодної морозильної камери.
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08.09.2021 15:33 Ответить
так это новые версии , а в Украине еще старая версия которая -70 храниться , а если меньше то всего неделю .
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09.09.2021 00:17 Ответить
Старые и новые версии у приложений андроид. Вакцина, она после третьего круга проверки остается вакциной с жесткой технолоией изготвления.
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09.09.2021 13:09 Ответить
вам більше ніхто нічого не подаре, якщо ви ті подарунки викидать будете, бо не можете уколоть вчасно, дупомозлі!
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08.09.2021 15:59 Ответить
через забор бамбазятам перебросьте
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08.09.2021 16:07 Ответить
не, лучше утилизировать, "донбасята" и родную землю окупантом сдали как родную мать....
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08.09.2021 16:43 Ответить
Смысл с вакцыны если есть уже куча новых штамов.
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08.09.2021 16:31 Ответить
И сертификат действителен всего полгода... Каждые полгода терпеть эти муки после вакцинации...
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08.09.2021 16:34 Ответить
А почему используется Moderna Испанского производства, от которой умерло 3 человека в Японии???
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08.09.2021 16:33 Ответить
Всеобщая вакцинация гораздо прибыльнее, чем лекарства от ковида которое только для инфицированных...Конечно, прибыльнее. Проблема в том, что лекарств от ковида нет а есть считанное количество вирусных инфекций, которые лечатся противовирусными : ВИЧ, Гепатит С, вирусы Герпеса 1,2,3 и Все !!!! Остальные вирусы не лечатся толком. Но при этом разных вакцин человечество наделало десятки и Все без толку !!! Потому что - От вирусов вакцин - НЕТ !!!
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08.09.2021 16:42 Ответить
Дельта штамм летит по миру-
СМИ рекламу создают,
Не жалеет ни эмира,
Ни других- как мухи мрут.

Вот и Байден выступает-
Любят доллары у США,
И народ ему внимает,
Смотрят в страхе ,не дыша!

Нет других болезней ныне,
Только дельта и ковид,
Скоро будет как в пустыне,
Сгинут люди все как вид

Тут бы радоватся тихо,
На естественный отбор
Закрутили очень лихо
Но с вакциной перебор

Ни Будды вам ни Аллаха
В один голос все вопят
И психоз на почве страха
Пробирает всех до пят!

Карабасы подганяют
Буратин в страну чудес
Только я не понимаю,
Где здесь правда и прогрес.
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08.09.2021 16:46 Ответить
 
 