"Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины", - главный санврач Кузин
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В Украине есть вакцины от коронавируса, срок годности которых истекает уже осенью этого года. Минздрав планирует максимально эффективно их использовать. В то же время веществами, срок годности которых истек, в стране не будут делать прививку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Фактам ICTV сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Если говорить о сроках годности вакцин в Украине, то это октябрь-ноябрь для около 3 млн доз AstraZeneca на областных складах, а также около 1,1 млн вакцины Pfizer, которая имеет срок годности до конца ноября и до конца декабря… В среднем Украина делает 120-150 тыс. прививок в течение одних суток и около миллиона в течение недели. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности", — отметил Игорь Кузин.
По его словам, вакцины будут перераспределять между регионами, чтобы максимально не потерять ни одной дозы.
"Если в каком-то регионе вакцина имеет риск быть неиспользованной до конечного срока хранения, она распределяется в те регионы, где она используется более активно. Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины", — добавил он.
В то же время первой использоваться в стране именно такая вакцина, срок годности которой подходит к концу.
Из слов главного санитарного врача Украины понятно, что в ближайшее время в Украине будут вакцинировать от коронавируса веществами от AstraZeneca и Pfizer.
Пожалуйста, подождите...
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Похоже они решили перебить срок годности и продать дальше)))
Но это не точно.
Хто там із зелебобів про сраліна та китайську систему варнякав? Вже давно б привселюдно НА СТАДІОНІ відрубали спочатку руки, а потім голову!
При температурі від -25°C до -15°C (температура звичайної морозильної камери) до 2 тижнів. Причому після такого зберігання препарат все ще можна повернути до ультрахолодної морозильної камери.
СМИ рекламу создают,
Не жалеет ни эмира,
Ни других- как мухи мрут.
Вот и Байден выступает-
Любят доллары у США,
И народ ему внимает,
Смотрят в страхе ,не дыша!
Нет других болезней ныне,
Только дельта и ковид,
Скоро будет как в пустыне,
Сгинут люди все как вид
Тут бы радоватся тихо,
На естественный отбор
Закрутили очень лихо
Но с вакциной перебор
Ни Будды вам ни Аллаха
В один голос все вопят
И психоз на почве страха
Пробирает всех до пят!
Карабасы подганяют
Буратин в страну чудес
Только я не понимаю,
Где здесь правда и прогрес.