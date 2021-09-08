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Новости Политика Украины
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назначение (2047) политика (5919) США (23177) Северный поток (1428) Данниган (3)

Белый дом назначил критика "Северного потока" Данниган куратором по политике США в отношении Украины, Центральной и Восточной Европы, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Белый дом назначил критика

Белый дом поручил профессиональному дипломату Робин Данниган следить за политикой в отношении Центральной и Восточной Европы в Госдепартаменте США.

Об этом сообщили Radio Liberty в пресс-службе Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Данниган заняла новую должность 7 сентября. Последние три года она работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а впоследствии — поверенный в делах Австрии.

С 2014 до 2017 года Данниган работала заместителем секретаря по вопросам энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Теперь дипломат будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Отмечается, что Данниган была критиком планов России построить газопровод "Северный поток-2" в Германию по дну Балтийского моря. Она отметила, что газопровод угрожает благосостоянию и ресурсам Украины, а также Европе.

Читайте также: К концу недели в Киев приедет старший советник по энергобезопасности США Хохштайн для обсуждения проблематики "Северного потока-2", - Зеркаль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Звучить обнадійливо.
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08.09.2021 14:54
+2
Дедушка добро на запуск трубы дал - теперь можно "критика трубы" назначить, чтобы всем легче стало.
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08.09.2021 15:44
+2
Белый дом поручил профессиональному дипломату следить за политикой в отношении Украины. Украина назначила следить за отношениями с США человека без образования дипломата и без опыта какой-либо работы в дип.учреждениях-в качестве Посла, о котором США не очень то знают, потому как Президенту США верительные грамоты не вручались.Что в США думают об Украине в связи с этим??
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08.09.2021 18:08
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Звучить обнадійливо.
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08.09.2021 14:54 Ответить
От Байден прокремлівський! Трамп би когось із Газпрома призначив!
(с)
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08.09.2021 15:41 Ответить
Бюрократи-призначенці не мають властноі думки! Що означає це «призначили критика»?)))
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08.09.2021 15:01 Ответить
Белый дом поручил профессиональному дипломату следить за политикой в отношении Украины. Украина назначила следить за отношениями с США человека без образования дипломата и без опыта какой-либо работы в дип.учреждениях-в качестве Посла, о котором США не очень то знают, потому как Президенту США верительные грамоты не вручались.Что в США думают об Украине в связи с этим??
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08.09.2021 18:08 Ответить
назначение ,после Байденовского решения равносильно тому,что критику ,пора перестать критиковать решение Байдена давшего согласие на завершение строительства трубы
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08.09.2021 15:11 Ответить
Дедушка добро на запуск трубы дал - теперь можно "критика трубы" назначить, чтобы всем легче стало.
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08.09.2021 15:44 Ответить
потужне стримування кацапської агресії) просто прорив!
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08.09.2021 16:35 Ответить
Обход Украины и лишение ее прибыли в размере $2-3 млрд в год в виде платы за транзит
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08.09.2021 16:52 Ответить
Почему Украина может зарабатывать на транзите, а немцы нет?
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08.09.2021 17:31 Ответить
не немцы а море
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08.09.2021 17:35 Ответить
Потому, что труба проходит через нейтральные воды...
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08.09.2021 18:08 Ответить
Транзит через Германию в страны ЕС
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08.09.2021 19:10 Ответить
Думаю, что плата за транзит по територии Германии оговорена в контракте, или же включена в какую-нибудь скидку по цене....
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08.09.2021 19:46 Ответить
Коломойський недоотримає за транзит російського газу ви хотіли сказати? Що первинне, і що вдруге в згоді США на СП-2? Первинним було проведення "реформи" Нафтогазу на користь Коломоского. Коли Байден дізнався, що всю вигоду від транзиту російського газу отримає Коломойський, він погодився на запуск СП-2. На його думку не тільки олігархи України мають право на прибуток, але і бізнесмени Німеччини.
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08.09.2021 17:39 Ответить
Я думаю, что существуют способы переубеждения политиков и не такого ранга. Вспоминаем Шредера. Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 418 Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 418 Білий дім призначив критика "Північного потоку" Данніган куратором з політики США щодо України, Центральної та Східної Європи, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 418
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08.09.2021 18:11 Ответить
 
 