Белый дом назначил критика "Северного потока" Данниган куратором по политике США в отношении Украины, Центральной и Восточной Европы, - СМИ

Белый дом поручил профессиональному дипломату Робин Данниган следить за политикой в отношении Центральной и Восточной Европы в Госдепартаменте США.

Об этом сообщили Radio Liberty в пресс-службе Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Данниган заняла новую должность 7 сентября. Последние три года она работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а впоследствии — поверенный в делах Австрии.

С 2014 до 2017 года Данниган работала заместителем секретаря по вопросам энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Теперь дипломат будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Отмечается, что Данниган была критиком планов России построить газопровод "Северный поток-2" в Германию по дну Балтийского моря. Она отметила, что газопровод угрожает благосостоянию и ресурсам Украины, а также Европе.

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