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Новости Политика Украины
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Кабмин предлагает ввести санкции против 30 человек, причастных к постройке Керченского моста и разрушению парков оккупированного Севастополя

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин предлагает ввести санкции против 30 человек, причастных к постройке Керченского моста и разрушению парков оккупированного Севастополя

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 30 физических и юридических лиц, которые причастны к незаконной постройке Керченского моста и разрушению парков оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Кабинет Министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружения и эксплуатации так называемого "моста через Керченский пролив" , организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и незаконной перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что применение санкций к соответствующим юридическим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, сделает невозможным использование, запретит проведение экспортно-импортных операций, сделает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины, остановит выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины .

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Автор: Богдан Гуньковський
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не. строителей моста нужно наградить. лучше посмертно.
он нам ещё пригодится ездить в нашу Кубань.
а вот вандалов нужно привлекать к ответственности.
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08.09.2021 15:05 Ответить
Какого ещё моста ?
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08.09.2021 15:26 Ответить
Все верно, не жили богато нех... и привыкать))))
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08.09.2021 15:06 Ответить
Одно и тоже, что санкции когда-то введенные на берию и сталина и вызова шайгу на допрос
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08.09.2021 15:48 Ответить
 
 