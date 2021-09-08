Кабмин предлагает ввести санкции против 30 человек, причастных к постройке Керченского моста и разрушению парков оккупированного Севастополя

Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против 30 физических и юридических лиц, которые причастны к незаконной постройке Керченского моста и разрушению парков оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Кабинет Министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружения и эксплуатации так называемого "моста через Керченский пролив" , организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и незаконной перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что применение санкций к соответствующим юридическим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, сделает невозможным использование, запретит проведение экспортно-импортных операций, сделает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины, остановит выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины .

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