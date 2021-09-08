"Слуга народа" Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: "А в воскресенье встретимся с их премьером", - СМИ. ФОТО

В среду, 8 сентября, председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предлагал главе Офиса Президента Андрею Ермаку программу поездки в Афины (Греция).

Соответствующую переписку удалось зафиксировать Буквам, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Арахамия рассказал Ермаку о мероприятии, которое запланировано на пятницу. Отмечается, что оно пройдет на уровне глав государств и правительств Кипра, Франции, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Испании.

Очевидно, планированием поездки в Афины занимается Арахамия.

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"Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.

Ермак не ответил на предложение нардепа.





