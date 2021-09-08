"Слуга народа" Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: "А в воскресенье встретимся с их премьером", - СМИ. ФОТО
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В среду, 8 сентября, председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предлагал главе Офиса Президента Андрею Ермаку программу поездки в Афины (Греция).
Соответствующую переписку удалось зафиксировать Буквам, передает Цензор.НЕТ.
В частности, Арахамия рассказал Ермаку о мероприятии, которое запланировано на пятницу. Отмечается, что оно пройдет на уровне глав государств и правительств Кипра, Франции, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Испании.
Очевидно, планированием поездки в Афины занимается Арахамия.
"Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.
Ермак не ответил на предложение нардепа.
Пожалуйста, подождите...
Вам стільки і не дадуть.
Не державний візит, а пародія...
Який же це цирк...
просто розважальна подорож за державний кошт (як вони розсмакували та звикли за останній час), а зустрічі аби з ким для того, щоб виглядало як "візит".
"Суббота-воскресенье там" - а это собственно имелся в виду отдых.
Кроме того ни Арахимия ни Ермак НЕ ИМЕЮТ ПРАВА представлять Украину на международном уровне - они никто!
Туда должен лететь либо премьер, либо кто то из министров - этто именно их уровень компетенции и прав!!!
Дослідження "Європейського інституту" вказують на те, що протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою.
За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 79,6%; Інформація та телекомунікації - 29%; Фінансова та страхова діяльність - 24%; Торгівля - 21,9%; Будівництво - 19,2%; Промисловість - 12,4%.*
У "Європейському інституті" наголосили на тому, що після виборів і повної зміни влади в 2019 році, українцям і міжнародній спільноті обіцяли швидкі ринкові реформи, ув'язнення корупціонерів та перезавантаження інститутів влади. Проте, ці сподівання змінилися на розчарування від незрозумілої кадрової політики, яка часто впроваджувалася на користь олігархів, відпопулістичних заяв і некомпетентності представників влади президента України Володимира Зеленського.
.На думку "Європейського інституту", ставлення іноземних партнерів і їх реакція на дії влади є чітким маркером роботи команди Володимира Зеленського.