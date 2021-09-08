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Новости Политика Украины Переписки нардепов в Раде
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визит (2805) Греция (688) Арахамия (956) Ермак Андрей (1185)

"Слуга народа" Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: "А в воскресенье встретимся с их премьером", - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В среду, 8 сентября, председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предлагал главе Офиса Президента Андрею Ермаку программу поездки в Афины (Греция).

Соответствующую переписку удалось зафиксировать Буквам, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Арахамия рассказал Ермаку о мероприятии, которое запланировано на пятницу. Отмечается, что оно пройдет на уровне глав государств и правительств Кипра, Франции, Греции, Италии, Мальты, Португалии и Испании.

Очевидно, планированием поездки в Афины занимается Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" уже полтора месяца ведет переговоры с кандидатами в министры: большинство нормальных людей, которых мы хотим, отказываются, - Арахамия

"Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.

Ермак не ответил на предложение нардепа.

Слуга народа Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: А в воскресенье встретимся с их премьером, - СМИ 01
Слуга народа Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: А в воскресенье встретимся с их премьером, - СМИ 02
Слуга народа Арахамия во время сегодняшнего заседания Рады планировал с Ермаком визит в Афины: А в воскресенье встретимся с их премьером, - СМИ 03
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Топ комментарии
+8
Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.

Не державний візит, а пародія...
Який же це цирк...
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08.09.2021 15:09
+7
А дураки пусть покупают путевки в Грецию. Хорошо пристроились.
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08.09.2021 15:12
+6
це і не є державний візит.
просто розважальна подорож за державний кошт (як вони розсмакували та звикли за останній час), а зустрічі аби з ким для того, щоб виглядало як "візит".
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08.09.2021 15:40
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Реб'ята, навіть не мрійте витратити стільки ж коштів ЄС як греки.
Вам стільки і не дадуть.
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08.09.2021 15:08 Ответить
Предлагает следующий формат: в пятницу мы прилетим и встретиться можем с кем-то из этих ... Суббота-воскресенье там, а в воскресенье во второй половине (дня. - Ред.) встретимся с их премьером. Они (другие участники мероприятия. - Ред.) как раз разъедутся. Премьер просто не может уложиться в один день", - написал Арахамия.

Не державний візит, а пародія...
Який же це цирк...
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08.09.2021 15:09 Ответить
це і не є державний візит.
просто розважальна подорож за державний кошт (як вони розсмакували та звикли за останній час), а зустрічі аби з ким для того, щоб виглядало як "візит".
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08.09.2021 15:40 Ответить
Так и есть оно-ж написало что встречаться с кем-то, будет только по прилету "в пятницу" (все равно день пересран...) и перед отлетом "в воскресенье во второй половине дня".
"Суббота-воскресенье там" - а это собственно имелся в виду отдых.
Кроме того ни Арахимия ни Ермак НЕ ИМЕЮТ ПРАВА представлять Украину на международном уровне - они никто!
Туда должен лететь либо премьер, либо кто то из министров - этто именно их уровень компетенции и прав!!!
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08.09.2021 16:50 Ответить
Путін з шойгу в тайгу, а ці в Афіни. Бешкетники.)
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08.09.2021 15:10 Ответить
чи в тайгу, чи знов ботокс підлити треба )))
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08.09.2021 15:12 Ответить
На о.Лесбос им захотелось. Как не крути ,а ****** они ещё те.
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08.09.2021 15:20 Ответить
А дураки пусть покупают путевки в Грецию. Хорошо пристроились.
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08.09.2021 15:12 Ответить
А клован? А клован будет вмазаный валяться все выходные. Он нам нужен? Поедем,развлечёмся. Ленку-попердолило возьмём.
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08.09.2021 15:13 Ответить
А кто им разрешает наши деньги на эти поездки тратить?
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08.09.2021 15:35 Ответить
Бидло, яке це обрало.
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08.09.2021 18:23 Ответить
Сладкое слово-Халява.
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08.09.2021 15:51 Ответить
Глава фракции и руководитель офиса президента - вот кто руководит страной. Зачем нам президент, премьер, спикер - это все мишура ... Дожились.
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08.09.2021 16:01 Ответить
ментальнi кацапи, що одне, що iнше...агент козирь та мавпа з сухумi.
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08.09.2021 16:03 Ответить
За інформацією ЗМІ, Україна другий рік поспіль втрачає мільярдні інвестиції. Інвестори все менше готові вкладати гроші в українську економіку.
Дослідження "Європейського інституту" вказують на те, що протягом першого кварталу 2021 року інвестори вклали в економіку України 78,2 мільярда гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник впав на 9,5%. Загалом у 2020 році Україна отримала 419,8 мільярда гривень в якості вкладень, тоді як у 2019 році ця цифра була на 38,2% більшою.
За даними Держстату, відтік інвестицій відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили наступні галузі: Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок - 79,6%; Інформація та телекомунікації - 29%; Фінансова та страхова діяльність - 24%; Торгівля - 21,9%; Будівництво - 19,2%; Промисловість - 12,4%.*
У "Європейському інституті" наголосили на тому, що після виборів і повної зміни влади в 2019 році, українцям і міжнародній спільноті обіцяли швидкі ринкові реформи, ув'язнення корупціонерів та перезавантаження інститутів влади. Проте, ці сподівання змінилися на розчарування від незрозумілої кадрової політики, яка часто впроваджувалася на користь олігархів, відпопулістичних заяв і некомпетентності представників влади президента України Володимира Зеленського.
.На думку "Європейського інституту", ставлення іноземних партнерів і їх реакція на дії влади є чітким маркером роботи команди Володимира Зеленського.
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08.09.2021 16:27 Ответить
Шпана дорвалась до казны.
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08.09.2021 16:55 Ответить
ну, пора, турыст!

"Слуга народу" Арахамія під час сьогоднішнього засідання Ради планував з Єрмаком візит до Афін: "А в неділю зустрінемося з їхнім прем'єром", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7606
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08.09.2021 17:49 Ответить
 
 