К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко
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Нардеп "Слуги народа" Андрей Клочко уверяет, что не общается с матерью относительно финансовых вопросов и не имеет никакого отношения к преобретению ею недвижимости на 14,5 млн грн.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Я - совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать вместо них считаю некорректным. Я не общаюсь с родителями и сестрой по любым финансовым вопросам. Они, так же, как и я, совершеннолетние и дееспособные люди, чтобы самостоятельно решать вопрос относительно купли-продажи недвижимости", - пишет Клочко.
"Моя сестра помогает маме, она - обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более - согласия", - добавляет нардеп.
"Единственное, что я знаю - и мама, и сестра продали помещения, находившиеся в их собственности, и купили другие - добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах", - утверждает парламентарий.
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Ай, молодец! Всю правду-матку сказал, и все поверили!
гафно сынок ))) так быстро от маменьки отказался ))) не общаемся, не помогаю...гнида!
гнида брехливая!!!
А, цей пОЦієнт вже не любить скорость разом із мамою!
- Мне выдали её для следственных действий, вот разрешение.
- У вас на заднем сиденье снайперская винтовка лежит.
- Я охотник на крупного зверя, вот свидетельство.
- У вас в багажнике труп!
- Покойный завещал похоронить его вдали от дома, вот справка.
Он забыл добавить - "А сестру обеспечиваю я". ))
Как-то странно совпало, что все эти покупки по годам совпали со сроком его депутатства.
А щодо бізнеса сестри і її чоловіка у податкової уже дані є. Цікаво, чи дозволили ці доходи, в тому числі від продажі власної нерухомості, якщо таке було, одномоментно (в один рік) витратити більше півмільона доларів.
Насправді, питань набагато більше, але відповідь одна - корупція.
Неужели для того чтобы после смерти мамы поделить это имущество с братом?