РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15497 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10 325 59
недвижимость (782) Клочко Андрей (37)

К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, -

Нардеп "Слуги народа" Андрей Клочко уверяет, что не общается с матерью относительно финансовых вопросов и не имеет никакого отношения к преобретению ею недвижимости на 14,5 млн грн.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я - совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать вместо них считаю некорректным. Я не общаюсь с родителями и сестрой по любым финансовым вопросам. Они, так же, как и я, совершеннолетние и дееспособные люди, чтобы самостоятельно решать вопрос относительно купли-продажи недвижимости", - пишет Клочко.

"Моя сестра помогает маме, она - обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более - согласия", - добавляет нардеп.

"Единственное, что я знаю - и мама, и сестра продали помещения, находившиеся в их собственности, и купили другие - добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах", - утверждает парламентарий.

Читайте также: Мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 9491
показать весь комментарий
08.09.2021 15:16
+38
странно было бы, если бы сестра была не обеспеченной)
показать весь комментарий
08.09.2021 15:13
+32
абрыдались фсе )))
показать весь комментарий
08.09.2021 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
странно было бы, если бы сестра была не обеспеченной)
показать весь комментарий
08.09.2021 15:13 Ответить
та сестра у него эта... учитель.. нищенствует на зарплате в 4000 баксов в месяц.. До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 6484
показать весь комментарий
08.09.2021 15:34 Ответить
😅🤣😂🤣😅😆
показать весь комментарий
08.09.2021 22:48 Ответить
...а він голодує, сердешний!?
показать весь комментарий
08.09.2021 15:13 Ответить
абрыдались фсе )))
показать весь комментарий
08.09.2021 15:15 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2021 15:15 Ответить
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 9491
показать весь комментарий
08.09.2021 15:16 Ответить
Риба гниє з голови :
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 8493
показать весь комментарий
08.09.2021 15:17 Ответить
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 4197
показать весь комментарий
08.09.2021 15:18 Ответить
Ай, красиво!
Ай, молодец! Всю правду-матку сказал, и все поверили!
показать весь комментарий
08.09.2021 15:14 Ответить
хароший сынок (так мы сначала подумали))))
гафно сынок ))) так быстро от маменьки отказался ))) не общаемся, не помогаю...гнида!
гнида брехливая!!!
показать весь комментарий
08.09.2021 15:14 Ответить
Он совершеннолетний мальчик и у него морда красная такая...
показать весь комментарий
08.09.2021 15:15 Ответить
Какие однообразные фамилии ! Клочко,кличко,сволочко ))
показать весь комментарий
08.09.2021 15:15 Ответить
семочко..))
показать весь комментарий
08.09.2021 16:01 Ответить
що за дурні пред'яви. тут у 50% такі призвіща. ви що з Удмуртії ?
показать весь комментарий
08.09.2021 17:03 Ответить
верю этой морде навсегда и безоговорочно))))
показать весь комментарий
08.09.2021 15:15 Ответить
Пропоную в наступники зелеплуту!
показать весь комментарий
08.09.2021 15:17 Ответить
и начала сестра это делать именно тогда когда этот боров стал слугой уродов
показать весь комментарий
08.09.2021 15:16 Ответить
та ну))) совпадение ж )))
показать весь комментарий
08.09.2021 15:17 Ответить
Слёзы умиления выступают на глазах. Это вам не Петины "барыги". К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 5998
показать весь комментарий
08.09.2021 15:17 Ответить
Нагадайте тому пОЦієнту про його сотоварісча
А, цей пОЦієнт вже не любить скорость разом із мамою!
К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра, - "слуга народа" Клочко - Цензор.НЕТ 6824
показать весь комментарий
08.09.2021 15:17 Ответить
А у сесты есть обеспеченный муж. А у мужа обеспеченный трахаль из Армении-Ашот.
показать весь комментарий
08.09.2021 15:17 Ответить
Какіє ваші доказательства!?
показать весь комментарий
08.09.2021 15:22 Ответить
Фотофакти траханья где?
показать весь комментарий
08.09.2021 15:24 Ответить
впроголодь живет аж репа треснет...
показать весь комментарий
08.09.2021 15:19 Ответить
божья роса, прямо от производителя!
показать весь комментарий
08.09.2021 15:19 Ответить
кінець епохи бідностя як ніяк. для обраних
показать весь комментарий
08.09.2021 15:20 Ответить
І у гетьманцева така ж фігня. Голий- босий синочка, при зажравшійся матусі.
показать весь комментарий
08.09.2021 15:20 Ответить
этот прямо килограммами серит в глаза зебилам!
показать весь комментарий
08.09.2021 15:28 Ответить
До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 6294
показать весь комментарий
08.09.2021 15:32 Ответить
Саакашвили в Грузии изгнал толстых ментов из МВД. Надо такое правило применить к мордатым депутатам
показать весь комментарий
08.09.2021 15:39 Ответить
та да. сразу и поверили. так и было. атвичаю
показать весь комментарий
08.09.2021 15:39 Ответить
Та там не сімейка,там цілий Клондайк!
показать весь комментарий
08.09.2021 15:41 Ответить
может попросится у его мамы чтобы "усыновили"?? такая порядочная и честная семья...
показать весь комментарий
08.09.2021 15:45 Ответить
Ага,а вся это помощь "сестры" совпала вдруг с периодом,когда сынуля стал депутатом и присосался к корыту.Прям чудеса!! Надеюсь проклятые зеленые твари (и все остальные кацапы) за все зло ответят.
показать весь комментарий
08.09.2021 15:50 Ответить
- Это машина в угоне, на ней перебиты номера.
- Мне выдали её для следственных действий, вот разрешение.
- У вас на заднем сиденье снайперская винтовка лежит.
- Я охотник на крупного зверя, вот свидетельство.
- У вас в багажнике труп!
- Покойный завещал похоронить его вдали от дома, вот справка.
показать весь комментарий
08.09.2021 15:51 Ответить
Сестру-в студию!
показать весь комментарий
08.09.2021 15:55 Ответить
Ви тільки подивіться на цю мордяку та свинячі очі, ну як вони можуть брехати?
показать весь комментарий
08.09.2021 15:59 Ответить
а че до этого обеспеченная сестра не помогала, а как только он стал депутатом...
показать весь комментарий
08.09.2021 16:06 Ответить
А что, так можно было?!!!!
показать весь комментарий
08.09.2021 16:15 Ответить
Вот пусть налоговая поработает и разберется, откуда и главное зачем бабушке это все.
показать весь комментарий
08.09.2021 16:15 Ответить
На фронт Кабана, а мама с сестрой пусть подволонтерят вместо бесконечных покупок недвижимости
показать весь комментарий
08.09.2021 16:16 Ответить
На фронт?!!! А згодишся бути поряд з ним в шанцях?
показать весь комментарий
08.09.2021 18:36 Ответить
Старенькая мама сама наворовала, я ей не помогал!...
показать весь комментарий
08.09.2021 16:23 Ответить
Всё видно и понятно по честному свинному рылу...
показать весь комментарий
08.09.2021 16:24 Ответить
Это свинство никогда не закончится, пока таких мразей не начнут отстреливать, раз власть та которая должна это контролировать не будет ничего делать. У чувака морда уже репается и он ссыт прямым текстом - я не я, хате не моя... До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 7341
показать весь комментарий
08.09.2021 16:44 Ответить
_Ссут в глаза! И вот эти бандиты - очень хотят знать чего и сколько имеется у простого народа... И народу готовят на шею удавку под названием Дия. А бораны только ушаме хлопают...
показать весь комментарий
08.09.2021 16:44 Ответить
Смотришь на все эти одинаковые зеленые нагло-сытые тупые рожи и прямо почти веришь: "НЕ ВРУТ"...
показать весь комментарий
08.09.2021 17:02 Ответить
"К приобретению матерью недвижимости не имею никакого отношения. Ей помогает моя обеспеченная сестра".

Он забыл добавить - "А сестру обеспечиваю я". ))
Как-то странно совпало, что все эти покупки по годам совпали со сроком его депутатства.
показать весь комментарий
08.09.2021 17:10 Ответить
та не..у сестрьі обеспеченьій муж,а вот хто его обеспечивает це питання
показать весь комментарий
08.09.2021 17:30 Ответить
Просто мы, украинцы (народ Украині) не умеем строить логические цепочки если A=B=C, то и A=C....И так во всем До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 6602
показать весь комментарий
08.09.2021 18:32 Ответить
а что так можно было? подумал янукович)))
показать весь комментарий
08.09.2021 17:19 Ответить
проверить у всей цепочки родственников ВСЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ- всё остальное КОНФИСКОВАТЬ! Этому упитанному слуге пожизненно запретить работу в госслужбах Украины!
показать весь комментарий
08.09.2021 18:24 Ответить
Да не учи ученых....Это и так всем понятно. Таков "краина мрий"..... До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 5898
показать весь комментарий
08.09.2021 18:30 Ответить
Как это все смешно и печально.... До придбання матір'ю нерухомості не маю жодного стосунку. Їй допомагає моя забезпечена сестра, - "слуга народу" Клочко - Цензор.НЕТ 4182
показать весь комментарий
08.09.2021 18:29 Ответить
Питання залишились ті самі. Чи є у бабусі права і хто зараз їздить на теслі? Хто платить за комунальні послуги купленої нерухомості? Де живе бабуся, або нафіга їй стільки житла? Які у неї доходи і пенсія?
А щодо бізнеса сестри і її чоловіка у податкової уже дані є. Цікаво, чи дозволили ці доходи, в тому числі від продажі власної нерухомості, якщо таке було, одномоментно (в один рік) витратити більше півмільона доларів.
Насправді, питань набагато більше, але відповідь одна - корупція.
показать весь комментарий
08.09.2021 21:13 Ответить
Кто-нибудь верит этим зеленым тварям?
показать весь комментарий
09.09.2021 05:00 Ответить
А почему сестра оформляет на маму а не на себя?))

Неужели для того чтобы после смерти мамы поделить это имущество с братом?
показать весь комментарий
09.09.2021 07:10 Ответить
 
 