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Новости Политика Украины
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Зеленский в сентябре вновь полетит в США: Посетит заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский в сентябре вновь полетит в США: Посетит заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский в этом году вновь посетит Соединенные Штаты Америки. Новый визит состоится уже в конце сентября.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Готовим визит в Нью-Йорк", - рассказал Никифоров.

Представитель президента отметил, что Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Генассамблея ООН в следующий вторник, 14 сентября, откроет свою 76 сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

Читайте: Нардеп "ЕС" Геращенко призвала немедленно создать ВСК по "вагнергейту": Власть предала украинские спецслужбы, подыгрывая Путину

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Кому он там нужен? Или он уже решил позориться до конца?
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08.09.2021 15:26
+9
Мог бы пожить на съемной квартире у украинцев.Чтобы деньги на перелет не тратить.
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08.09.2021 15:22
+9
Зеля надеется, что в каком-то углу света ещё не знают, что он авно.
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08.09.2021 15:27
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Мог бы пожить на съемной квартире у украинцев.Чтобы деньги на перелет не тратить.
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08.09.2021 15:22 Ответить
Воно ще досі вважає сбе президентом?!!
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08.09.2021 15:22 Ответить
Кому он там нужен? Или он уже решил позориться до конца?
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08.09.2021 15:26 Ответить
пока был видно что-то купил - поедет забирать
на укрпочту надежды нет - посылки воруют
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08.09.2021 19:21 Ответить
Бедун туда едет по заданию ху.ла?
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08.09.2021 15:26 Ответить
ой вей...Байден и другие высокопоставленные лица... от него скоро прятаться будут...)))
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08.09.2021 15:26 Ответить
Стоило этому дрыщу приехать в штаты, так на них обрушился ураган ИДА.
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08.09.2021 15:48 Ответить
надо было назвать - иуда - )))))
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08.09.2021 15:52 Ответить
Набридає, противний...
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08.09.2021 15:27 Ответить
Зеля надеется, что в каком-то углу света ещё не знают, что он авно.
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08.09.2021 15:27 Ответить
Турист на шару ......
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08.09.2021 15:29 Ответить
Для коллекции ЗЕ нужна книга "Тяжелая черепно-мозговая травма". Надо ехать.
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08.09.2021 15:29 Ответить
Видать в США шаурма понравилась. Кошерная.
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08.09.2021 15:30 Ответить
видимо все для внутреннего элехтората, лапша готовиться на уши верующих в зеленую плесень..
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08.09.2021 15:33 Ответить
Сейчас задумался....
Вы себе вообще представляете сколько Зеленский налетал бы, если б е все эти ограничения и локдауны? Все планы на президенство переломало. Он бы в Украине и не бывал бы, ну а че - он же Президент, обьясняли бы они, его дело - международные отношения, а внутренние дела "решал" бы кабмин.
Вовка бы утряс все меморандумы и с занзибаром о кокосах, и с сейшелами о военной поддержке, и с Испанией об установлении памятных табличек в Барселоне и на Мадейре. И все на шару, самое главное!
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08.09.2021 15:34 Ответить
давайте смотреть на это позитивно. все-таки его несколько дней не будет в украине!
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08.09.2021 15:35 Ответить
как раз тока шо Лещенко слушал - тоже говорил что полетит(и вернется?)
Эйнштейна бы не выбрали президентом - он такой нудный и даже не носит носки, не говоря о том шо не умеет на рояле играть не только лишь не пальцами, но и не палками Зеленский в сентябре вновь полетит в США: Посетит заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - Цензор.НЕТ 2215
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08.09.2021 15:37 Ответить
ждем новые селфи
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08.09.2021 15:43 Ответить
А шо, туда разве клоунов пускают? А это будет сольное выступление? Или с кварталом?
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08.09.2021 15:45 Ответить
Посетит .-Это хорошо что только посетит. Уже не ляпнет: Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, которые изменили мир". - Зеленский в ООН. А посетить диджитализатор может и виртуально, с экономией для казны.
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08.09.2021 15:56 Ответить
Нада шото дєлать! Нада срочно щось придумать...

Зеленський у вересні знову полетить у США: Відвідає засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 1686
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08.09.2021 15:57 Ответить
Це шедевр! Таку фотку півшостому зробити не дано!
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08.09.2021 16:29 Ответить
а ленку Зеленський у вересні знову полетить у США: Відвідає засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 2955
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08.09.2021 16:00 Ответить
Капут "Лиге наций",капут.
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08.09.2021 16:05 Ответить
Тільки не пускайте його до мікрофону! Зв'яжіть, засуньте кляпа до рота і залиште в номері: мені вже набридло відчувати стид за цього дурня перед представниками інших країн
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08.09.2021 16:28 Ответить
А оно и молча не хило "зажигает"-рожу в дулю скрутит,язык вывалит...фу
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08.09.2021 17:03 Ответить
С Линдой решил флиртануть. Ах молодец! Я то подозревал, что он только на рояле...
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08.09.2021 17:05 Ответить
Зачастил! А слабо на рейсовом самолете, если не эконом, то хотя бы 1-м классом, про "велосипед" уже молчу!
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08.09.2021 20:57 Ответить
мог бы через Стамбул на Turkish Airlines слетать /по пути навестить другана Эрдогана/, надежно, комфортно, недорого и удобно!
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08.09.2021 21:04 Ответить
sorry, первого класса нет, есть бизнес по полторы тыс. баксов с носа в каждую сторону!
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08.09.2021 21:21 Ответить
 
 