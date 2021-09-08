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Зеленский в сентябре вновь полетит в США: Посетит заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский в этом году вновь посетит Соединенные Штаты Америки. Новый визит состоится уже в конце сентября.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
"Готовим визит в Нью-Йорк", - рассказал Никифоров.
Представитель президента отметил, что Зеленский едет в США, чтобы принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Генассамблея ООН в следующий вторник, 14 сентября, откроет свою 76 сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.
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на укрпочту надежды нет - посылки воруют
Вы себе вообще представляете сколько Зеленский налетал бы, если б е все эти ограничения и локдауны? Все планы на президенство переломало. Он бы в Украине и не бывал бы, ну а че - он же Президент, обьясняли бы они, его дело - международные отношения, а внутренние дела "решал" бы кабмин.
Вовка бы утряс все меморандумы и с занзибаром о кокосах, и с сейшелами о военной поддержке, и с Испанией об установлении памятных табличек в Барселоне и на Мадейре. И все на шару, самое главное!
Эйнштейна бы не выбрали президентом - он такой нудный и даже не носит носки, не говоря о том шо не умеет на рояле играть не только лишь не пальцами, но и не палками