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"Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предложение Министерства здравоохранения в случае усиления карантинных ограничений из-за COVID 19 разрешать работать торгово-развлекательным центрам, в которых вакцинированы 80% персонала, поддержал председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Что касается предложения правительства и Минздрава разработать новое постановление, где позволить, например, даже в "оранжевой" зоне работать ТРЦ при условии, что 80% персонала вакцинированы и посетители должны иметь сертификат вакцинации, то я лично такую идею поддерживаю", - сказал он журналистам в среду в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, такая мера позволит популяризировать вакцинацию против COVID 19 и поддержит вакцинированных граждан, считает Радуцкий.

"Почему мы должны ограничивать людей, которые все сделали для того, чтобы в стране не было эпидемии, которые вакцинировались? Это предложение от МОЗ мне нравится", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко о работе учебных заведений в "желтой" зоне: Не будут уходить на карантин, если 80% персонала вакцинированы хотя бы одной дозой

Радуцкий также отметил, что решение о переводе образовательных учреждений в режим онлайн будут принимать на местном уровне.

"При условии, что 80% состава учителей вакцинированы, правительство позволит этим учреждениям работать даже в режиме "желтой" зоны. Поэтому сегодня все зависит не от центральной власти, а от местных властей и лично от обычных людей", - сказал он.

При этом Радуцкий подчеркнул, что правительство выполнило свои обязательства по подготовке к новому сезону COVID-19, в частности обеспечило кислородом больницы, определенные под COVID-19, а также возможность выдачи кислородных концентраторов на дом.

"Сегодня закупается в достаточном количестве оборудование для того, чтобы, например, концентраторы выдавать людям на дом на уровне семейных врачей, если это не тяжелое состояние, чтобы они могли получать кислородную терапию при осложнениях COVID-19 на дому в амбулаторных условиях", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока рано говорить о введении "желтой" зоны в Киеве и области, наиболее проблемные - Львовщина, Виннитчина и Буковина, - "слуга народа" Радуцкий

Радуцкий выразил уверенность, что система здравоохранения Украины выдержит даже при условии 70 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, однако заболеваемость на уровне 80-100 тыс. новых случаев в сутки "система просто физически не может выдержать".
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Топ комментарии
+8
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
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08.09.2021 15:39
+7
а в министерстве здравоохранения уже есть 80 % вакцинированных?
а в ВерховнойЗраде??? так может не вакцинированных лишать мандата???
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08.09.2021 15:29
+7
Это называется просто: придушить. При этом- чужими руками. Руками чертей- владельцев этих ТРЦ, которые поставят персонал, и без того загнанный в угол, в позу раком. И скажут: вакцинируйтесь!!! И не просто скажут, а именно придушат и заставят. Все- твари.
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08.09.2021 15:40
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Четырех хасидов из Умани вывезли в Израиль в тяжелом состоянии. Может быть поэтому?
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08.09.2021 15:24 Ответить
они вакцинированы были?
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08.09.2021 15:26 Ответить
Хасідов вакцина не захіщає, а цадік Нахман береже!
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08.09.2021 15:29 Ответить
я хз, кто такой цадик нахман, но он, по ходу, попал на немалые деньги
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08.09.2021 15:33 Ответить
Йому вже ***** ваші гроші
Він вже на небі. Звідки ви пишите, неук?
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08.09.2021 15:36 Ответить
я правильно понимаю, что любой украинец должен быть в курсе, кто это такой, чтобы считаться "не неуком"?
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08.09.2021 15:39 Ответить
Конечно
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08.09.2021 15:42 Ответить
Прізвище у нього нецензурне, як і все, що там відбувається.
Культурні люди такими речами не цікавляться.
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08.09.2021 16:01 Ответить
Та Ви не переймайтеся.ЬЛЯ мабуть просто глузує. "Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 2185
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08.09.2021 15:41 Ответить
Я зрозумів
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08.09.2021 15:45 Ответить
Ха..Цадику уже пох.С 1810 года на все пох. "Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 3350
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08.09.2021 15:36 Ответить
та... и ну его нах
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08.09.2021 16:03 Ответить
"Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 3502
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08.09.2021 15:33 Ответить
Хасиди не вакцинуються. Так здається..
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08.09.2021 15:30 Ответить
"Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 5842
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08.09.2021 15:45 Ответить
колятся и ещё как . особенно после того как все ихние главные объявили вакцинацию кошерной . ну и кроме того если верить мвд то в Украину пускают только вакцинированных хасидов
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08.09.2021 17:12 Ответить
Разве пускают не вакцинированных?
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08.09.2021 15:43 Ответить
У них світові сертифікати, бабло перемагає навіть віруси
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08.09.2021 15:46 Ответить
Есть такой момент. Но человек слаб, его легко победить даже липовым сертификатом
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08.09.2021 15:50 Ответить
И парой-тройкой уже не липовых купюр
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08.09.2021 15:51 Ответить
Хасиди часто ігнорують вакцинацію...
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08.09.2021 16:01 Ответить
нет . они игнорируют карантины но не вакцинацию .
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08.09.2021 17:13 Ответить
а в министерстве здравоохранения уже есть 80 % вакцинированных?
а в ВерховнойЗраде??? так может не вакцинированных лишать мандата???
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08.09.2021 15:29 Ответить
Радуцькому подобається число 80%. Дивно, чому саме 80%? Наче 73% для "слуги" більш зворушливе значення "Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей? - Цензор.НЕТ 3381
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08.09.2021 15:43 Ответить
Радуцький хозяїн "Бориса". І нардеп з СН.
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08.09.2021 15:33 Ответить
Така практика вже діє практично по всій Європі. Не знаю, як штати і Канада.
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08.09.2021 15:31 Ответить
"Нажаль, підручники з вірусології ніхто не читає", - вірусолог пояснила, чому вакцинація зараз викликає більш важкій стан перенесення короновірусної хвороби.

1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
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08.09.2021 15:39 Ответить
Потрудитесь назвать "Учебник" и конкретного "вирусолога" .
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08.09.2021 15:43 Ответить
Натисніть на посилання в дописі (виділено синім кольором).
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08.09.2021 15:46 Ответить
Першоджерело - мураєвський ukrlife - дякую, не треба...
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08.09.2021 16:02 Ответить
Наша родина перевірила це на собі. В кінці 2020 року ми перхворіли на минулорічний штам, дочка перенесла найлегше, майже без симптомів, температура знизилася за пару днів. В цьому році дочка прийняла на роботі 2 дози файзера і в серпні цього року їй діагностували Дельту. Ми з дружиною не вакціновані - в нас обійшлося тільки діареєю кілька днів, а в дочки температура 37 тримається ще й досі, не кажучи про інші ускладнення. Після 2 доз файзера Дельта переноситься важче ніж у не вакцинованих.
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08.09.2021 16:35 Ответить
Ну загалом статистика говорить інше: вакциновані хворіють легше - просто подивіться на кількість смертей від Дельти у Британії, Німеччині чи інших країнах, де зараз нова хвиля якраз з Дельтою...
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08.09.2021 16:50 Ответить
У Британії і Німеччині великій відсоток вакцинованих у порівнянні з більшістю країн світу. Може тому в них така важка ситуація з Дельтою.
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08.09.2021 17:06 Ответить
любой вирус мутирует в сторону большей заразности и меньшей летальности - это просто азы вирусологии . можете прочитать в любом учебнике . испанка от которой действительно умирали и та за полтора года сошла на нет
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08.09.2021 17:17 Ответить
Я вірю, але я не впевнений, що саме Дельта - уже той штам, від якого менша летальність. Подивіться, що від Дельти в Індії творилося...

А щодо іспанки, то нагадаю, що це грип H1N1 і він потім повертався у 60-х роках, ну і 12 років тому... Так, він зараз менш летальний, ніж іспанка, але все рівно від нього помирає немало людей - навіть незважаючи на те, що викликану ним пневмонію зараз можна лікувати антибіотиками, а в часи іспанки навіть пеніциліну ще не біло!
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08.09.2021 17:20 Ответить
в Индии процент умирающих сейчас наверное самый малый . насчёт испанки - то что это был грипп утверждается всего лишь на одном эксгумированным в наше время на Аляске который умер во время эпидемии и у которого нашли вирус гриппа и стали считать что причина именно в нём . вирусная пневмония которая возникает если вирус гриппа опускается в лёгкие не лечится даже сейчас ни чем. включая и антибиотики
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08.09.2021 20:04 Ответить
Як встановлюється "кількість смертей від дельти"?
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08.09.2021 21:52 Ответить
любой вирусолог скажет, что весь ваш ковидопсихоз не более чем тысячная разновидность орви. На раз-два-три- - комментарий исчезнет ))
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08.09.2021 16:11 Ответить
Это называется просто: придушить. При этом- чужими руками. Руками чертей- владельцев этих ТРЦ, которые поставят персонал, и без того загнанный в угол, в позу раком. И скажут: вакцинируйтесь!!! И не просто скажут, а именно придушат и заставят. Все- твари.
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08.09.2021 15:40 Ответить
Не тільки їх! Всіх хто хоче працювати!
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08.09.2021 15:43 Ответить
Так и есть. Только что на рынок смотался. Там- никого!!! Просто никого, а мне нужна была олия домашняя, душистая. Стою... матерюсь... самокатик громко "Раммштайн" играет... ну и подходит тётя и спрашивает- что нужно? Я ей отвечаю. Говорит она: езжай в хозяйственный, за углом, вот туда и показывает. Спроси олию, тебе продадут. И точно! Продали! Нормально, да? Нас превращают к каких-то подпольщиков. И, вроде как- не оккупация...
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08.09.2021 15:49 Ответить
Выжить должны только паразиты!
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08.09.2021 17:04 Ответить
Замість "зелених чоловічків" прийшли зелені дурікі
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08.09.2021 15:52 Ответить
В нормальних містах люди гуляють вулицями і площами, а в нас сраними те-ер-це, бо вулиці непридатні для відпочинку.
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08.09.2021 15:52 Ответить
По ходу "слугам" подобається усе, чим можно ущемити простих українців
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08.09.2021 15:56 Ответить
Та ущемить уже пройденный этап. Как мне видится, речь пошла об уничтожении, никак не менее.
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08.09.2021 16:00 Ответить
мне нравится./ В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. Радуцкий на нарах понравится многим .
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08.09.2021 16:00 Ответить
Вы же пошутили, верно? Понятия Радуцкий и Нары- никак не совместимы. Этот черт еще нужен кому-то... Его главные свершения ещё впереди...
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08.09.2021 16:02 Ответить
Это тот, который Бубочке анализы делал? Ну да, такие люди нужны всегда.
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08.09.2021 16:49 Ответить
Не голосуйте за коронобесов. Продажные крадуцкие торгуют нашим здоовьем с харантией
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08.09.2021 16:34 Ответить
И какая связь между "вакцинировались" и "нет эпидемии"?
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08.09.2021 17:03 Ответить
..Вітаю .... функціонери НІЯКИХ гарантій НЕ дають .. страховки НЕМА ... будьте ПИЛЬНІ Люди .. https://www.facebook.com/stasys.buitkus/videos/1169271513550031
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08.09.2021 17:44 Ответить
 
 