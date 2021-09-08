"Слуга народа" Радуцкий об идее разрешить работу ТРЦ с 80% вакцинированного персонала: Это предложение мне нравится. Почему мы должны ограничивать людей?
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Предложение Министерства здравоохранения в случае усиления карантинных ограничений из-за COVID 19 разрешать работать торгово-развлекательным центрам, в которых вакцинированы 80% персонала, поддержал председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
"Что касается предложения правительства и Минздрава разработать новое постановление, где позволить, например, даже в "оранжевой" зоне работать ТРЦ при условии, что 80% персонала вакцинированы и посетители должны иметь сертификат вакцинации, то я лично такую идею поддерживаю", - сказал он журналистам в среду в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, такая мера позволит популяризировать вакцинацию против COVID 19 и поддержит вакцинированных граждан, считает Радуцкий.
"Почему мы должны ограничивать людей, которые все сделали для того, чтобы в стране не было эпидемии, которые вакцинировались? Это предложение от МОЗ мне нравится", - сказал он.
Радуцкий также отметил, что решение о переводе образовательных учреждений в режим онлайн будут принимать на местном уровне.
"При условии, что 80% состава учителей вакцинированы, правительство позволит этим учреждениям работать даже в режиме "желтой" зоны. Поэтому сегодня все зависит не от центральной власти, а от местных властей и лично от обычных людей", - сказал он.
При этом Радуцкий подчеркнул, что правительство выполнило свои обязательства по подготовке к новому сезону COVID-19, в частности обеспечило кислородом больницы, определенные под COVID-19, а также возможность выдачи кислородных концентраторов на дом.
"Сегодня закупается в достаточном количестве оборудование для того, чтобы, например, концентраторы выдавать людям на дом на уровне семейных врачей, если это не тяжелое состояние, чтобы они могли получать кислородную терапию при осложнениях COVID-19 на дому в амбулаторных условиях", - сказал он.
Радуцкий выразил уверенность, что система здравоохранения Украины выдержит даже при условии 70 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, однако заболеваемость на уровне 80-100 тыс. новых случаев в сутки "система просто физически не может выдержать".
Пожалуйста, подождите...
Він вже на небі. Звідки ви пишите, неук?
Культурні люди такими речами не цікавляться.
а в ВерховнойЗраде??? так может не вакцинированных лишать мандата???
1. Всі вакцини зроблені проти уханьського штаму Wuhan-Hu-1, який спричиняв захворювання Covid19.
2. Уханьського штаму вже немає, його витиснули інші мутації коронавірусу SARS-CoV-2, серед яких сьогодні домінує штам Дельта.
3. Дельта суттєво відрізняється від Wuhan-Hu-1 та дає іншу ніж Covid19 картину захворювання.
4. Дельта спричиняє не надто важкий (порівняно з Covid19) перебіг хвороби з симптомами схожими на застуду, не відбиває смак та нюх.
5. Дельта резистентний проти вакцин від Wuhan-Hu-1. Більше того, стосовно Дельти вакцина проти уханьського вірусу діє так, що вироблені вакциною антитіла, посилюють інфекцію - зв'язуються з поверхнею вірусів, але не можуть їх нейтралізувати. Вони навпаки полегшують проникнення вірусу в клітини господаря, тим самим сприяючи його поширенню і розмноженню.
6. Вакциновані більш активно розносять штам Дельта, т.я. організм не вакцинованих швидше синтезує антитіла саме для Дельта і нейтралізує вірус, в той час, як натренований вакцинами на минулі штами організм вакцинованих, спочатку синтезує антитіла на минулі штами, які не дають користі, а вже після тривалого часу і ускладнень тільки починає виробляти потрібні антитіла. А якщо ще вакцинованих не будуть обмежувати, то вони взагалі стають активними розповсюджувачами нових штамів коронавірусів.
А щодо іспанки, то нагадаю, що це грип H1N1 і він потім повертався у 60-х роках, ну і 12 років тому... Так, він зараз менш летальний, ніж іспанка, але все рівно від нього помирає немало людей - навіть незважаючи на те, що викликану ним пневмонію зараз можна лікувати антибіотиками, а в часи іспанки навіть пеніциліну ще не біло!