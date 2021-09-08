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Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о развитии Военно-морских сил страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №459/2021 от 8 сентября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", - следует из документа.

Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сам текст данного решения СНБО является засекреченным и прилагается к президентскому указу тайно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для создания мощного флота на Черном море Украине нужна помощь партнеров, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
И Новинского никто не посадил в тюрьму за банкротство судостроительного завода
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08.09.2021 15:46
+14
Секрети від народу, але не від Луки і путлєра - перевірено часом.
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08.09.2021 15:44
+10
Да, ЗЕленую.
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08.09.2021 15:42
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Неужели начнём строить подводную лодку? Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года - Цензор.НЕТ 6250
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08.09.2021 15:41 Ответить
Да, ЗЕленую.
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08.09.2021 15:42 Ответить
Это правильно.
Жёлтая уже была.
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08.09.2021 15:47 Ответить
Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 4472
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08.09.2021 16:07 Ответить
Подводная лодка уже была
До 2020 года Украина планирует возродить подводный флот, - Гайдук
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08.09.2021 16:19 Ответить
Пора отобрать яхты у олигархов
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08.09.2021 15:42 Ответить
Яхту БЕДНОГО ЮРИСТА Мертветчука спрятали в офшоре
Слабо втихаря в аренду - зарабатывают на хлеб с маслом 😀😀😀
Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года - Цензор.НЕТ 3873
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08.09.2021 15:45 Ответить
Одна из трёх яхт Бени Коломойского - тоже сдаются в аренду НА ХЛЕБ И МАСЛО 😀
Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 9401

Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 1691Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 6315
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08.09.2021 15:53 Ответить
Ссылка https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/56267a6268ec3/page_7/
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08.09.2021 15:54 Ответить
ИНТРЕСНО - а у БАЙДЕНА есть яхта ?
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08.09.2021 15:55 Ответить
Военно - морские силы , Вова , до твоего прихода успешно развивались , а вот сто будет дальше , пути Господни не исповедимы ! 😀
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08.09.2021 15:42 Ответить
А что там вводить если Николаевскому судостроительному заводу крышка? Сколько кораблей Украине друзья подгонят столько у нее их и будет.
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08.09.2021 15:43 Ответить
И Новинского никто не посадил в тюрьму за банкротство судостроительного завода
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08.09.2021 15:46 Ответить
Секрети від народу, але не від Луки і путлєра - перевірено часом.
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08.09.2021 15:44 Ответить
Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і воды...👍
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08.09.2021 15:44 Ответить
побольше айлендов и марк 6 закупить и лодок резиновых побольше! И Стугны на них поставить!
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08.09.2021 15:46 Ответить
похоже, что нашелся еще один бюджетик для распила, ну и дорог, натюрлих! Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 7608
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08.09.2021 15:47 Ответить
Строим подлодку «Квартальный идиот»?
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08.09.2021 15:53 Ответить
Секретное!!! О развитии ВМФ. Могу себе представить- что там такое... Надеюсь, поднять "Бисмарк" не решатся, таки воееное захоронение Германии. Да и глубина 4800. Хотя... почему бы не попробовать.
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08.09.2021 15:54 Ответить
Ну, да, с Ямато было бы попроще, ввиду глубины. Но!!! Он несколько севернее Окинавы, а там у японцев немедленно возникнут вопросы. Само слово- "Ямато" для них священно.
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08.09.2021 16:05 Ответить
Project Azorian (Jennifer) 5600. Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 8519
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08.09.2021 16:02 Ответить
После того, как зеленые гомодрили оказались принимать закон о военном партнерстве со сша, все эти потуги зендона, выглядят как замыливание глаз лохам.
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08.09.2021 15:55 Ответить
а что там такого секретного эти укурки понарешали - сколько попилить и откатить и сколько оставшихся кораблестроительных заводов уничтожить? даже здесь старается подражать свлему кумиру пуйлу с его "нацпроектами"
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08.09.2021 15:55 Ответить
а до 2061 слабо?
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08.09.2021 15:57 Ответить
Хіба зраднику можна мати доступ до секретів?
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08.09.2021 15:59 Ответить
А первым делом про "секретные решения" нужно обьявление в газету Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 5281
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08.09.2021 16:00 Ответить
Ох і сікрєтний план.... У вас там половина кремлядських агентів. Неприхованих.
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08.09.2021 16:03 Ответить
а дерьмак в курсе Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 2100
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08.09.2021 16:03 Ответить
полишинели введут для военморов, секретные
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08.09.2021 16:04 Ответить
Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 5140
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08.09.2021 16:09 Ответить
Таємно ввьол в дєйствіє надзвичанйо сікрєтний план? А чому ніхто з журналістів не згадує сікрєтний меморандум про створення до 2054 року таємної місячної бази ВМС? Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України до 2031 року - Цензор.НЕТ 2416
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08.09.2021 16:11 Ответить
Скажите пожалуйста, а зеленский вернулся в Украину или ещё шатается по Америке?
Не наша ни единой информации о его возвращении.
Может я ни там ищу)))
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08.09.2021 16:25 Ответить
Не нашла
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08.09.2021 16:27 Ответить
За поминайте до 2031 года.. а там вилами по воде писано. Не верьте политикам, конкретные балаболы. Врут и не краснеют!

Лучше бы эти все корабли - Корветы построили в Турции. И передали бы уже готовые на 100% корабли.

Если передадут Украине не готовый корвет...то его ждет участь как и ржавые корпуса корвета на заводе в Николаеве Владимира Великого. Саботаж, диверсия и распил бабла.
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08.09.2021 17:17 Ответить
Найвеличніший должен смотреть гораздо дальше. Почему бы не 2050? А еще круче - 2100 !

Эх, да что там, 2200 - самое то !
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08.09.2021 17:48 Ответить
 
 