Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины до 2031 года
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о развитии Военно-морских сил страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №459/2021 от 8 сентября.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", - следует из документа.
Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Алексей Данилов.
Сам текст данного решения СНБО является засекреченным и прилагается к президентскому указу тайно.
Топ комментарии
+19 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий08.09.2021 15:46
+14 Oljik
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+10 Кот Бегемот b96e8d54
показать весь комментарий08.09.2021 15:42
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Жёлтая уже была.
До 2020 года Украина планирует возродить подводный флот, - Гайдук
Слабо втихаря в аренду - зарабатывают на хлеб с маслом 😀😀😀
Не наша ни единой информации о его возвращении.
Может я ни там ищу)))
Лучше бы эти все корабли - Корветы построили в Турции. И передали бы уже готовые на 100% корабли.
Если передадут Украине не готовый корвет...то его ждет участь как и ржавые корпуса корвета на заводе в Николаеве Владимира Великого. Саботаж, диверсия и распил бабла.
Эх, да что там, 2200 - самое то !