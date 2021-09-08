Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне
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Победитель конкурса получит 500 тыс. рублей (182 тыс. гривен).
О проведении конкурса сообщил глава чеченского парламента Магомед Даудов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
По его словам, конкурс на лучшее художественное изображение семьи Рамзана Кадырова был объявлен "в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами республики".
"Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодежи. Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной", - пояснил Даудов.
Победитель в каждой из трех номинаций получит по 500 тысяч рублей. Они будут выплачены из регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Конкурс продлится до 5 октября.
Эксперты указывают на "культ семьи Кадырова" в Чечне. По мнению директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерины Сокирянской, населению навязываются образы матери и отца главы региона, хотя при этом в республике все понимают, что они служат лишь продвижению образа самого Кадырова.
"Практически сразу после того, как Рамзан Ахматович утвердился в Чечне как единоличный руководитель, его сподвижники стали продвигать культ его личности. В тот момент Кадырова-младшего стали за это критиковать, в том числе в Совете Европы, к которому тогда еще как-то прислушивались, и тогда акцент сдвинулся в сторону отца, Ахмата-хаджи Кадырова. Сегодня в Чечне, безусловно, существует культ личности и Рамзана, и Ахмата Кадырова. В целом руководством Чечни продвигается такая линия, что Кадыровы - это такая особая, образцовая, чуть ли не Богом помазанная семья", - резюмирует она.
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У нього навіть Зеленський вибачення просив.
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И недорого. За 200 баксов украинские СМИ готовы вылизать интимные места ЗЕ и любого депутата СН.
Тут бы его так красочно
разрисовалинарисовали, что просто загляденье.
"Батьки" Кадирки - це цікаво , але ж вбитий на стадіоні Ахмат був головним муфтієм Ічкрерії .
Муфтії в не буває колишних . То й синуля Рамзан теж усюди пропогандує ісламізацію .
Хіба вони не в курсі , що по ШАРІАТУ малювати портрети не тільки людей , а навіть тварин це є як то кажуть великий ХАРАМ .
До речі -- усі ці "заборони" того чи іншого пророк Мухамад один к одному змалював від іудейскої Халахи , де вперше була заборона на зібраження людей й тварин .
Й саме тому жоден хасід доброго слова не скаже про маляра Марка Шагала або про Амедіо Модел"яні , хоча з секулярної точки зору обидва були євреями . А з іудейської - іудеями не були !