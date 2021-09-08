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Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей

Победитель конкурса получит 500 тыс. рублей (182 тыс. гривен).

О проведении конкурса сообщил глава чеченского парламента Магомед Даудов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

По его словам, конкурс на лучшее художественное изображение семьи Рамзана Кадырова был объявлен "в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами республики".

"Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодежи. Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной", - пояснил Даудов.

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Победитель в каждой из трех номинаций получит по 500 тысяч рублей. Они будут выплачены из регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Конкурс продлится до 5 октября.

Эксперты указывают на "культ семьи Кадырова" в Чечне. По мнению директора Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерины Сокирянской, населению навязываются образы матери и отца главы региона, хотя при этом в республике все понимают, что они служат лишь продвижению образа самого Кадырова.

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"Практически сразу после того, как Рамзан Ахматович утвердился в Чечне как единоличный руководитель, его сподвижники стали продвигать культ его личности. В тот момент Кадырова-младшего стали за это критиковать, в том числе в Совете Европы, к которому тогда еще как-то прислушивались, и тогда акцент сдвинулся в сторону отца, Ахмата-хаджи Кадырова. Сегодня в Чечне, безусловно, существует культ личности и Рамзана, и Ахмата Кадырова. В целом руководством Чечни продвигается такая линия, что Кадыровы - это такая особая, образцовая, чуть ли не Богом помазанная семья", - резюмирует она.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Майбутній цар РФ.
У нього навіть Зеленський вибачення просив.
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08.09.2021 16:08
+9
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 9553
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08.09.2021 16:13
+7
Проте як уважніше придивитись то можна таке побачити
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 7126
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08.09.2021 16:22
Комментировать
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Майбутній цар РФ.
У нього навіть Зеленський вибачення просив.
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08.09.2021 16:08 Ответить
спробуй не вибачитись.. одразу джихад..воно нам треба?)))
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08.09.2021 16:12 Ответить
Кому, Ізраїлю?
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08.09.2021 16:19 Ответить
а хоть бы и израэлю - с кадырова станется.
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08.09.2021 16:35 Ответить
Думаю как раз наоборот, кадыркина ненавидят все, он держится только на куйле, как только куйло глаза закроет, кадыркина сразу за шопу возьмут.
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08.09.2021 16:13 Ответить
А ПОРТРЕТЫ КУДА,,ДО ПОРТРЕТОВ ЛЕНИНА?
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08.09.2021 16:19 Ответить
Можно вспомнить, что после ублюдка сралина наиболее явным приемником был ублюдок берия, и что? Пртив него ублюдочная совковая "ылита" сговорилась, арестовала, казнила и портреты все в топку. И все население было за, ибо против никто не мог ничего сказать. Тут точно также, кого назначат, того кацапы и будут обожать.
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08.09.2021 16:30 Ответить
А кацапи кажуть що він спадкоємець ***** і мріють що він стане Сраліним-2.
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08.09.2021 16:20 Ответить
В кацапии мнение населения никогда никого не интересовало, там царь назначается, так же и куйло себе приемника назначит.
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08.09.2021 16:27 Ответить
А на коліна вставав?
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08.09.2021 16:16 Ответить
Портрет где он с отцом режет глотку казламордым. Шедевральная картина
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08.09.2021 20:30 Ответить
то есть эмигранты просят сделать портрет Кадырова? Тогда на купюре!!
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08.09.2021 16:12 Ответить
в сто мильёнов рубелей))
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08.09.2021 16:13 Ответить
КазаДыров и семья.
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08.09.2021 16:13 Ответить
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 9553
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08.09.2021 16:13 Ответить
Тю... Вже давно скульптура є і автор відомий.
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08.09.2021 16:14 Ответить
рискуют однако...
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08.09.2021 16:14 Ответить
Получается,можно ребенку изобразить каляки маляки на дурочка и ему это простят ? ))
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08.09.2021 16:16 Ответить
Більше так не пиши, бо будеш вибачатись, як Зеленський.
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08.09.2021 16:18 Ответить
Надеюсь не сдашь ? ))
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08.09.2021 16:19 Ответить
Сам боюсь
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08.09.2021 16:21 Ответить
Я прикрою. Будь спок.
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08.09.2021 16:22 Ответить
🤓
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08.09.2021 16:25 Ответить
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 1592

...
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08.09.2021 16:16 Ответить
А це пропаганда **********!
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08.09.2021 16:19 Ответить
так про них і конкурс))
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08.09.2021 16:29 Ответить
А ГДЕ ПОРТРЕТЫ ДРУГИХ РОДСТВЕНИКОВ? Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 5466
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08.09.2021 16:22 Ответить
так) сімейки тут не вистарчає))
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08.09.2021 16:31 Ответить
вах, какой бальшьой абизьян Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні - Цензор.НЕТ 6424
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08.09.2021 16:44 Ответить
Проте як уважніше придивитись то можна таке побачити
Конкурс на лучший портрет Кадырова и его родителей "по многочисленным просьбам" объявили в Чечне - Цензор.НЕТ 7126
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08.09.2021 16:22 Ответить
У Кадирова проблемка з талібами вимальовується в майбутньому. Там урус мусульман абіжал аднако, а рамзанка не защитил аднако.
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08.09.2021 16:20 Ответить
Головне зайняти холопів, якоюсь муйньою, щоб ніяка єресь в голову не лізла!
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08.09.2021 16:23 Ответить
К задаче нужно подходить творчески и использовать в качестве материала дерьмо и лобковые волосы (для бороды).
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08.09.2021 16:25 Ответить
Креативно, а лобкове волосся брати у поневолених кацапів?
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08.09.2021 16:27 Ответить
а когда конкурс на лучший портрет нелоха? я думаю кусок говна нарисовать будет не сложно
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08.09.2021 16:29 Ответить
Навіщо малювати, хай кожний виборець Янелоха подивиться в дзеркало.
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08.09.2021 16:33 Ответить
Так уже ж.

И недорого. За 200 баксов украинские СМИ готовы вылизать интимные места ЗЕ и любого депутата СН.
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08.09.2021 16:34 Ответить
Ну от не виходить "перестрибувати" через етапи еволюції! В Чечні середньовіччя і дрімучий феодалізм. Чеченці згодні що тейп (рід) Кадирова має право на всю повноту влади і погоджуються служити як віддані собаки. Он і мають собаче життя - чуть що дрючком в будку, фас, або втоплять як му-му... Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні - Цензор.НЕТ 4618
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08.09.2021 16:40 Ответить
Лучший портрэт кодырова - в некрологе.
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08.09.2021 16:52 Ответить
Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні - Цензор.НЕТ 9371
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08.09.2021 16:55 Ответить
Лучше бы этот конкурс в Украине устроили.
Тут бы его так красочно разрисовали нарисовали, что просто загляденье. Конкурс на найкращий портрет Кадирова і його батьків "на численні прохання" оголосили в Чечні - Цензор.НЕТ 1942
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08.09.2021 17:04 Ответить
Жалко, что умер датский карикатурист Курт Вестергор, чьи работы с изображением пророка Мухаммеда возмутили многих мусульман.
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08.09.2021 19:33 Ответить
До речі ...
"Батьки" Кадирки - це цікаво , але ж вбитий на стадіоні Ахмат був головним муфтієм Ічкрерії .
Муфтії в не буває колишних . То й синуля Рамзан теж усюди пропогандує ісламізацію .

Хіба вони не в курсі , що по ШАРІАТУ малювати портрети не тільки людей , а навіть тварин це є як то кажуть великий ХАРАМ .

До речі -- усі ці "заборони" того чи іншого пророк Мухамад один к одному змалював від іудейскої Халахи , де вперше була заборона на зібраження людей й тварин .
Й саме тому жоден хасід доброго слова не скаже про маляра Марка Шагала або про Амедіо Модел"яні , хоча з секулярної точки зору обидва були євреями . А з іудейської - іудеями не були !
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08.09.2021 20:40 Ответить
сранно, а таліби кажуть, що Коран забороняє зображати людей, співати і музику грати, талібанский емірат чи як він там має прийти і в кадирстан щоб пояснити ази віри. цікаво хто тоді буде на колінах вибачатись?
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09.09.2021 10:06 Ответить
 
 