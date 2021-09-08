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Зеленский (16523) Македония (99) НАТО (8936)

Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Северной Македонии Стево Пендаровским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский поздравил собеседника с 30-летним юбилеем независимости Северной Македонии, который сегодня отмечает эта страна.

Президент Украині поблагодарил за твердую поддержку официальным Скопье суверенитета и независимости нашего государства. Он высоко оценил участие Северной Македонии в инаугурационном саммите "Крымской платформы", состоявшегося 23 августа 2021 в Киеве, а также присоединение к итоговой декларации саммита.

Президенты положительно отметили рост двустороннего торгово-экономического сотрудничества несмотря на вызовы COVID-19 и взаимный настрой на сохранение этой динамики.

Зеленский также отметил важность обмена опытом между Украиной и Северной Македонией по углублению сотрудничества с НАТО.

Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне в ближайшее время.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Поза NATO з США провалили і тепер створюють видимість бурхливої діяльності для глядачів кварталу і любителів "скотів" (чи то скатов).
Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО - Цензор.НЕТ 8369
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08.09.2021 16:16
+5
ЗЕля, ты когда, дрыщ ЗЕбанутый выплатишь армии долги по зарплате, 1.5 лярда гривень?
ЗЕбанько, ты когда, дрыщ Зебанутый подпишешь оборонный заказ? Или тебе ***** запрещает?
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08.09.2021 16:27
+4
Обмен опытом...откуда ему взяться этому опыту???? Два долбо*ба занялись онанизмом , он бы еще позвонил по этому поводу хфидэлю кастра!!!!! Мама-мия, какой же он феерический идиот!!!!!
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08.09.2021 16:14
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Правила форума Совет форумчан
интересно было бы послушать диалог ни о чём))
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08.09.2021 16:10 Ответить
Реально интересно? Я вам тайну открою: там ни слова не было о НАТО. И- не могло быть, в свете последних событий в Раде и в ОП.
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08.09.2021 16:12 Ответить
так а я о чём...)))
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08.09.2021 16:14 Ответить
Зеленский созвонился ..... Киевстар плужит или МТС или шо там?
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08.09.2021 16:11 Ответить
Хоч те хоть те, все через масква іде. Це москавські мережі.
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08.09.2021 16:13 Ответить
Ааа,значит то походу товарищ майор через билайн соеденял Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 2963
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08.09.2021 16:15 Ответить
Ввёл в поиск картинок слово "углубление".... Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 9056
Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО - Цензор.НЕТ 4572
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08.09.2021 16:12 Ответить
при чем тут обмен опытом по углублению...? ))) просто поздравил и фсе! )))
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08.09.2021 16:13 Ответить
Польські та македонські прізвища із закінченням "скі" не відмінюються.
Правильно буде: "із Стево Пендаровскі"
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08.09.2021 16:13 Ответить
Это он надумал на бархатный сезон мотнуться туда. Пока бабло дурное мы нарабатываем ему.
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08.09.2021 16:14 Ответить
У Македонии нет моря.
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08.09.2021 16:22 Ответить
А горы ?
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08.09.2021 16:23 Ответить
Это больше для зимы. Термальные источники, минводы, лыжи.

Вот, если ЗЕ с Албанией начнет "делиться опытом по НАТО", то да - морето и красные труселя на ЗЕленом гоблине.
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08.09.2021 16:26 Ответить
Та він вже змотався в США, з кагалом, за наш рахунок.
Кажуть, що ніхто з українських президентів не власшовував собі такої коштовної тусовки.
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08.09.2021 16:22 Ответить
Кажуть бывшие президенты ? ))
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08.09.2021 16:24 Ответить
Ні.
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08.09.2021 16:53 Ответить
Обмен опытом...откуда ему взяться этому опыту???? Два долбо*ба занялись онанизмом , он бы еще позвонил по этому поводу хфидэлю кастра!!!!! Мама-мия, какой же он феерический идиот!!!!!
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08.09.2021 16:14 Ответить
Поза NATO з США провалили і тепер створюють видимість бурхливої діяльності для глядачів кварталу і любителів "скотів" (чи то скатов).
Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО - Цензор.НЕТ 8369
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08.09.2021 16:16 Ответить
😂
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08.09.2021 16:17 Ответить
Провалили голосування Гончаренко, тепер терміново шукають спосіб прикрити зраду.
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08.09.2021 16:19 Ответить
ЗЕля, ты когда, дрыщ ЗЕбанутый выплатишь армии долги по зарплате, 1.5 лярда гривень?
ЗЕбанько, ты когда, дрыщ Зебанутый подпишешь оборонный заказ? Или тебе ***** запрещает?
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08.09.2021 16:27 Ответить
Лучше б он созвонился с Задунайским.
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08.09.2021 16:28 Ответить
пламенный салам-алейхем Зелебабонам от Талибабонов и других народов ПНХ (Панджшерского Народного Ханства)

Заходите в гости, пассаны !

Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО - Цензор.НЕТ 6430
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08.09.2021 16:31 Ответить
Если Зеленский и Ко....подкупит чиновников во Франции и Германии как это делает РФ подкупает пачками чинуш ЕС. То тогда да, есть шансы вступить в НАТО! Зеленський зідзвонився з президентом Північної Македонії Пендаровським: обговорили обмін досвідом щодо поглиблення співпраці з НАТО - Цензор.НЕТ 267

А так...шансы нулевые будут блокировать.
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08.09.2021 17:21 Ответить
Гнусавий созвонился з північними македонцями, а арахамія організовує турне до греків, противників Пмакедонців. Ну просто миротворці.
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08.09.2021 18:09 Ответить
 
 