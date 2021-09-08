Зеленский созвонился с президентом Северной Македонии Пендаровским: Обсудили обмен опытом по углублению сотрудничества с НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Северной Македонии Стево Пендаровским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский поздравил собеседника с 30-летним юбилеем независимости Северной Македонии, который сегодня отмечает эта страна.
Президент Украині поблагодарил за твердую поддержку официальным Скопье суверенитета и независимости нашего государства. Он высоко оценил участие Северной Македонии в инаугурационном саммите "Крымской платформы", состоявшегося 23 августа 2021 в Киеве, а также присоединение к итоговой декларации саммита.
Президенты положительно отметили рост двустороннего торгово-экономического сотрудничества несмотря на вызовы COVID-19 и взаимный настрой на сохранение этой динамики.
Зеленский также отметил важность обмена опытом между Украиной и Северной Македонией по углублению сотрудничества с НАТО.
Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне в ближайшее время.
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Правильно буде: "із Стево Пендаровскі"
Вот, если ЗЕ с Албанией начнет "делиться опытом по НАТО", то да - морето и красные труселя на ЗЕленом гоблине.
Кажуть, що ніхто з українських президентів не власшовував собі такої коштовної тусовки.
ЗЕбанько, ты когда, дрыщ Зебанутый подпишешь оборонный заказ? Или тебе ***** запрещает?
Заходите в гости, пассаны !
А так...шансы нулевые будут блокировать.