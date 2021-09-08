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Глава Евросовета Мишель напомнил Путину о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Украины и Грузии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Евросовета Мишель напомнил Путину о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Украины и Грузии

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил территориальную целостность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в Твиттере.

"Подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии", - написал Мишель.

По его словам, во время разговора собеседники также обсуждали события в Афганистане и их влияние на регион.

"ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - отметил Мишель.

"Осудил использование Беларусью оружия незаконной миграции против государств-членов ЕС", - уточнил также глава Европейского совета.

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Автор: Ірина Дашківська
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"ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - отметил пошутил Мишель...
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08.09.2021 16:39 Ответить
Эти Мишели и остальная банда- просто троллят. При этом- не Тупина, как уже очевидно. Они нас троллят. Пять раз в неделю. Подлость и свинство.
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08.09.2021 16:39 Ответить
Пуйлу аж в Сибіру заікалось, так він злякався
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08.09.2021 16:41 Ответить
Що оленевода на ексцес сподвіг!
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08.09.2021 16:43 Ответить
Один напомнил, второй - снова забыл (или забил)... Капец новость.
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08.09.2021 16:42 Ответить
Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про підтримку Євросоюзом територіальної цілісності України і Грузії - Цензор.НЕТ 6200
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08.09.2021 16:43 Ответить
И не-поддержке территориальной целостности Сербии.
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08.09.2021 16:56 Ответить
 
 