1 616 8
Глава Евросовета Мишель напомнил Путину о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Украины и Грузии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил территориальную целостность Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в Твиттере.
"Подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии", - написал Мишель.
По его словам, во время разговора собеседники также обсуждали события в Афганистане и их влияние на регион.
"ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности", - отметил Мишель.
"Осудил использование Беларусью оружия незаконной миграции против государств-членов ЕС", - уточнил также глава Европейского совета.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
отметилпошутил Мишель...