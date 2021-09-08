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Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение европейских партнеров продлить санкции против страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Приветствую решение послов государств-членов ЕС об очередном продлении ограничительных мер Евросоюза против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

По словам пятого президента, власть Украины должна работать над усилением санкционного фронта.

"Уже семь лет сохраняется заложенное нами наследство консолидированного противодействия агрессии и мощный режим западных санкций. Нынешняя власть должна работать над усилением санкционного фронта, укреплением трансатлантической коалиции и повышением цены Кремля за преступления против Украины", - подытожил Порошенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Если бы Зеля был президентом Украины еще в 2014 году. -- нам бы было хана.
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08.09.2021 16:50
+14
В 2014-м этот писькотряс никому не был нужен. А в 2019-м понадобился бене, чтобы вернуть утраченное.
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08.09.2021 16:53
+11
Проте зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєень" Московію !!!)))
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08.09.2021 16:52
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Если бы Зеля был президентом Украины еще в 2014 году. -- нам бы было хана.
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08.09.2021 16:50 Ответить
В 2014-м этот писькотряс никому не был нужен. А в 2019-м понадобился бене, чтобы вернуть утраченное.
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08.09.2021 16:53 Ответить
Чому нікому ,москальня з задоволеням слухала гундосики про недолугу Україну та українців !!!)))
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08.09.2021 17:00 Ответить
клован тогда был сильно занят обслуживанием в сауне фуйла и компании, а в перерывах - поливанием грязью Украины и ВСУ
Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины - Цензор.НЕТ 8014
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08.09.2021 16:54 Ответить
Ну почему хана? Западная Украина была бы независимой - уже получила бы пдч и перспективу членства в ЕС. Вся остальная Украина, кроме вертухаев - смотрела сватов где-то за уралом в холодных бараках, а в Днепр, Киев, Харьков и Одессу навезли бы "великоросов" взамен украинцев.
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08.09.2021 16:54 Ответить
І Західну теж пошматували б !!!Сила України в незалежності та соборності !!!))))))
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08.09.2021 16:58 Ответить
Вот я о том-же. Пропала бы Украина. И Западная Украина не однородна. Зеленая пошесть и там голоса набрала, особенно в Закарпатье.
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08.09.2021 16:59 Ответить
Порошенко о решении ЕС продлить санкций против РФ: Власть должна повышать цену Кремля за войну против Украины - Цензор.НЕТ 2861 Super Gut----Це вже тхне сепаратизмом !!!)))
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08.09.2021 17:01 Ответить
и как, спасло это Западную Украину в 40..41 гг от нашествия совдепии?
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08.09.2021 17:15 Ответить
Проте зелена пліснява наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєень" Московію !!!)))
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08.09.2021 16:52 Ответить
Петя ты по рождению дурак
- или всю жизнь тренировался?
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08.09.2021 17:10 Ответить
ти скільки іноземних мов знаєш?
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08.09.2021 17:13 Ответить
він запитував не того, на кого ти подумав.
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08.09.2021 19:46 Ответить
Сегодня обезьяна агрохимия расскрыла истинное лицо зе-упырей одним заявлением:

"слуга народа" не будет голосовать за обращение к США о статусе основного союзника"

Кому там не хватало доказательств, что зе-упыри шестярят на кремль?
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08.09.2021 16:58 Ответить
73%
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08.09.2021 17:00 Ответить
Они и не проголосовали.
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08.09.2021 17:00 Ответить
Вистава лялькового балагана за кремлівським сценарієм триває !!!)))
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08.09.2021 17:03 Ответить
как посоветует Петро приветствовать депутатов ,которые сегодня провалили голосование,которое могло обеспечетить в перспективе безопасность Украины и ее народа от дальнейшей рашистской оккупации?
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08.09.2021 19:23 Ответить
У нас НЕТ в стране власти: есть преступное ОПГ с паспортами эрэфии в нагрудном кармане...
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09.09.2021 00:46 Ответить
 
 