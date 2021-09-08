Начальник райуправления ГСЧС на Виннитчине попался на взятке за нелегальную торговлю топливом, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке начальника одного из райуправления ГСЧС Украины в Винницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в июне 2021 должностному лицу ГСЧС стало известно о намерении гражданина начать незаконно продавать дизельное топливо на нескольких нелегальных заправках. Чиновник сообщил мужчине, что за отдельную плату не будет мешать его планам. Он требовал ежемесячную плату за каждую точку продажи.

ГБР задокументирован факт получения сотрудником ГСЧС части взятки. 7 сентября 2021 он был задержан.

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Должностному лицу сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.