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Минздрав ожидает возврата в бюджет Программы медгарантий 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав ожидает возврата в бюджет Программы медгарантий 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин, - Ляшко

Министерство здравоохранения ожидает возврата в бюджет Программы медицинских гарантий 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что при голосовании изменений в госбюджет нам вернут эти деньги, которые были забраны из ПМГ - 5,5, млрд, которые мы забирали для того, чтобы закупить иммунобиологические препараты", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.

Напоминаем, в начале года Кабмин перераспределил на закупку вакцин от COVID-19 6,5 млрд за счет бюджета финансирования программы медгарантий на 2021 год.

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Автор: Володимир Янченко
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Велике ошуканство важливіше для плісняви.
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08.09.2021 17:11 Ответить
попросту говоря - великий деребан от клоуна продолжается:
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
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08.09.2021 17:33 Ответить
и ляшко явно врет - изъятых НЕ "для закупки вакцин", а "из программы медгарантий на закупку вакцин"..
а куда изъяли и так понятно - на "велике крадивныцтво"
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08.09.2021 17:35 Ответить
Так их уже и не платят. Задолженность в 3 млрд. и в 2-3 месяца. Как и по безработице.

Кстати, военным уже тоже должны более 1.5 млрд. А еще недавно был миллиард.
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08.09.2021 17:39 Ответить
Якось так скрєпнеєнько, па усскі аднако...Туда сюда ...всє шмиг шмиг...аль
Кололи людям лайно, сертифіковані вакцини прострочені...Чи були вони? Пам'ятаєте надвійськову секретність закупівель? В цивілізованій країні вже б подали всією братвою у ідставку. А в китаї, куди їх ломить, таких на стадіон і під кулемет! Щоб другим не повадно було. Арахамії і шмигалі першими стали б.
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08.09.2021 17:15 Ответить
намутят намутят... рыбу половят...и клянчат а потом ждут гуманитарной т.е. подарочной партии от международных организаций и правительств других стран (чаще соседей)
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08.09.2021 17:18 Ответить
Можете і не чекати, "миші" вже з*їли.
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08.09.2021 20:44 Ответить
 
 