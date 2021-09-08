Минздрав ожидает возврата в бюджет Программы медгарантий 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения ожидает возврата в бюджет Программы медицинских гарантий 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы надеемся, что при голосовании изменений в госбюджет нам вернут эти деньги, которые были забраны из ПМГ - 5,5, млрд, которые мы забирали для того, чтобы закупить иммунобиологические препараты", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.
Напоминаем, в начале года Кабмин перераспределил на закупку вакцин от COVID-19 6,5 млрд за счет бюджета финансирования программы медгарантий на 2021 год.
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Велике ошуканство важливіше для плісняви.
При формировании бюджета 2022 выяснилось,что 5,458 млрд. гривен изъятых решением Кабинета министров из программы медгарантий для закупки вакцин так и не возвращены в бюджет программы, что ставит под угрозу выплаты по временной нетрудоспособности.
а куда изъяли и так понятно - на "велике крадивныцтво"
Кстати, военным уже тоже должны более 1.5 млрд. А еще недавно был миллиард.
Кололи людям лайно, сертифіковані вакцини прострочені...Чи були вони? Пам'ятаєте надвійськову секретність закупівель? В цивілізованій країні вже б подали всією братвою у ідставку. А в китаї, куди їх ломить, таких на стадіон і під кулемет! Щоб другим не повадно було. Арахамії і шмигалі першими стали б.