Минздрав ожидает возврата в бюджет Программы медгарантий 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин, - Ляшко

Министерство здравоохранения ожидает возврата в бюджет Программы медицинских гарантий 5,5 млрд грн, которые были забраны на закупку вакцин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что при голосовании изменений в госбюджет нам вернут эти деньги, которые были забраны из ПМГ - 5,5, млрд, которые мы забирали для того, чтобы закупить иммунобиологические препараты", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования в среду.

Напоминаем, в начале года Кабмин перераспределил на закупку вакцин от COVID-19 6,5 млрд за счет бюджета финансирования программы медгарантий на 2021 год.

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