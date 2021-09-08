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Штамм коронавируса "Дельта" может вызывать тяжелое течение болезни у детей и подростков, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Штамм коронавируса

Штамм коронавируса "Дельта" отличается от других вариантов Covid-19 тем, что считается более заразным и опасным для человека.

Об этом говорится в исследовании американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Обычно заражение коронавирусом приводит к более легкой форме заболевания у детей и подростков, чем у взрослых, но тяжелая форма может возникать у детей и подростков при заражении "Дельта" вариантом, а также может потребовать госпитализации и поддержки в отделении интенсивной терапии.

Статистика показывает, что невакцинированные подростки попадают на больничную койку значительно чаще людей, которые получили прививку от коронавируса.

"Согласно первому исследованию, непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых. Другое исследование показало, что при штамме "Дельта" процент инфицированных детей с тяжелым течением COVID не увеличился и составил 20%, сравнивая с 10-25% с августа 2020 года по июль 2021 года", — говорится в исследовании, основанном на статистике.

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Частота госпитализаций и обращений детей в приемные отделения больниц значительно повысилась. Больше всего выросли поступления в больницы детей в возрасте 4 года и младше (в 10 раз), чем в июне 2021 года.

Новые данные указывают на важность вакцинации для защиты детей от инфекции. Однако на различия между регионами могли повлиять и другие факторы: маски и социальная дистанция.

Автор: Ірина Дашківська
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Штамм коронавируса "Дельта" может вызывать тяжелое течение болезни у детей и подростков, - ученые - Цензор.НЕТ 1083
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08.09.2021 17:15 Ответить
та срати зевиборець хотів на ваші попередження!
мішаєтє людЯм півасік спакойна папіть!
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08.09.2021 17:17 Ответить
Пойманный вна голову кирпич может затруднить написание диссертации.(кроме как для Кивы)

Ученым таким классно быть - как синоптиком - Завтра в Виллабаджо может быть ветер(или не может)).
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08.09.2021 17:30 Ответить
"Штам коронавірусу "Дельта" може спричиняти тяжкий перебіг хвороби у дітей і підлітків, - учені" - вони ще жодного штаму жодного вірусу не виділили. Шюрнашлюхи разом з шмигаючими пробують срати у вуха. Насріть тим хто вам платить - подивимось цікавий номер кварталу. Штам коронавірусу "Дельта" може спричиняти тяжкий перебіг хвороби у дітей і підлітків, - учені - Цензор.НЕТ 8500
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08.09.2021 17:33 Ответить
Про остальные болезни можно забыть?
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08.09.2021 17:43 Ответить
Уже полтора года как забыли.
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08.09.2021 18:04 Ответить
а може і не спричиняти

головне вірити "іхсвпердам"
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08.09.2021 21:50 Ответить
 
 