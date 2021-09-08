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Школы в Ивано-Франковской области с 13 сентября переходят на дистанционное обучение, в обычном режиме будут работать только 15

Новости Цензор.НЕТ Общество

Школы в Ивано-Франковской области с 13 сентября переходят на дистанционное обучение, в обычном режиме будут работать только 15

В Ивано-Франковской области с понедельника, 13 сентября, школы перейдут на дистанционное обучение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

Все из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом и низкого уровня иммунизации педагогов. На сегодня в области иммунизированы менее, чем треть педагогов. Местные власти призывают учителей к вакцинации, иначе обучение так и будет продолжаться онлайн.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения привычного режима обучения является вакцинация более 80% педагогов. На сегодня в области провакцинированы 29% учителей, 15 школ на Прикарпатье иммунизировали своих педагогов на 80%, то есть, 15 школ Прикарпатья будут учиться в обычном режиме", - отметила она.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Все из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом и низкого уровня иммунизации педагогов.Источник: https://censor.net/ru/n3287127

Чому влада за літо не підготувала школи до навчального року?
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08.09.2021 17:45 Ответить
тебе можна загнати на укольчик?
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08.09.2021 19:46 Ответить
...проста МЕТА - знищити Вчителів і лікарів ... Станіславці КОГО Ви вибрали ? ..
https://www.facebook.com/stasys.buitkus/videos/1169271513550031
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08.09.2021 17:47 Ответить
Вони самі себе вибрали. Якщо від виборів би щось залежало то ніхто б нас на вибори не пускав. Не я сказав -Марк Твен.
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08.09.2021 17:52 Ответить
..Зе.ко БАНДА пішла в НАСТУП на Громадян .. НІЯКИХ підстав для таких дій НЕМА .. робіть ВИСНОВКИ..
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08.09.2021 17:50 Ответить
Як нема підстав? Якщо у вас щось ще є то це вже підстава згеноцидити всіх.
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08.09.2021 17:53 Ответить
..згоден ... Час Людського і Божого Суду до цих УБЛЮДКІВ прийде...
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08.09.2021 17:55 Ответить
можнва пустити на очне навчання вакцинованих вчителів, а іеші можуть через інет викладати. просто у педкоронованих не вистачає логістичних знань то так закрутити або лінь!
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08.09.2021 19:48 Ответить
Просто для дітей заочне навчання -хєрня., во імя хворих фантазій психопатів!
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09.09.2021 10:01 Ответить
Подавайте в суды.есть конституция это самый главный закон.
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08.09.2021 20:27 Ответить
Да кто счас смотрит на эту конституцию? Конституцию задвинули в дальний угол и прикрыли бумажками, шоб не отсвечивала
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08.09.2021 21:50 Ответить
По-перше: дистанційна освіта є освітою майбутнього. СРСР проґавив НТР революції 1950-х-1980-хх.рр, що й стало однією з головних причин його занепаду. Дистанційна освіта з широким використанням можливостей вебтехнологій - це теж НТР революція. Якщо українське суспільство цього не зрозуміє, воно залишиться на узбіччі цивілізації.

По-друге: Про шкоду ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ, ЯКА ЗВІЛЬНЯЄ ВЕЛИКІ МІСТА ВІД СКУПЧЕНЬ ЛЮДЕЙ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ найбільше волають:

-водії маршруток (бракує пасажирів);

-власники арендованих квартир (бракує квартирантів);

- торгаші бухлом, цигарками і наркотою (бракує клієнтів).
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14.09.2021 11:39 Ответить
 
 