Заявления РФ о якобы причастности ГУР к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму - целенаправленная провокация, - пресс-секретарь разведки Красный

Выдвинутые Россией обвинения в якобы причастности Главного управления разведки Министерства обороны Украины к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму не соответствуют действительности и являются провокацией.

Об этом заявил пресс-секретарь ГУР Николай Красный в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта информация не отвечает действительности. Военная разведка Украины считает, что это целенаправленная и спланированная провокация, которая происходит в общей системе провокаций против Украины и Главного управления разведки", - сказал Красный.

Он отметил, что на взгляд ГУР, эта провокация имеет несколько целей.

"Во-первых, обосновать те репрессивные мероприятия, действия, которые происходят сейчас в Крыму против крымскотатарского населения. А во-вторых, мы не исключаем, что российские оккупанты ищут другие поводы для того, чтобы активизировать и распространить такие репрессии в Крыму", - пояснил пресс-секретарь ГУР.

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Красный указал также, что ГУР считает, что "признания" братьев Асана и Азиза Ахтемовых, видео которых распространила ФСБ, происходили под давлением.

"Относительно этих людей и их вроде бы "признаний", которые они дали на камеру и которые российская сторона распространяет, то весь цивилизованный мир знает о методах, которые применяются, о жестоких пытках. Потому мы считаем, что все показания, которые они дают - это все происходило под очень страшным давлением. Очень жаль этих людей, и мы считаем, что мировое сообщество должно приобщиться к тому, чтобы их освободить из этих застенков, из этого плена", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ФСБ РФ обвиняет замглавы Меджлиса Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов. Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов. На следующий день почти всех задержанных на акции отпустили.