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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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газопровод (823) Крым (26016) оккупация (9504) разведка (4000) репрессии (2753) диверсия (228)

Заявления РФ о якобы причастности ГУР к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму - целенаправленная провокация, - пресс-секретарь разведки Красный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявления РФ о якобы причастности ГУР к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму - целенаправленная провокация, - пресс-секретарь разведки Красный

Выдвинутые Россией обвинения в якобы причастности Главного управления разведки Министерства обороны Украины к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму не соответствуют действительности и являются провокацией.

Об этом заявил пресс-секретарь ГУР Николай Красный в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта информация не отвечает действительности. Военная разведка Украины считает, что это целенаправленная и спланированная провокация, которая происходит в общей системе провокаций против Украины и Главного управления разведки", - сказал Красный.

Он отметил, что на взгляд ГУР, эта провокация имеет несколько целей.

"Во-первых, обосновать те репрессивные мероприятия, действия, которые происходят сейчас в Крыму против крымскотатарского населения. А во-вторых, мы не исключаем, что российские оккупанты ищут другие поводы для того, чтобы активизировать и распространить такие репрессии в Крыму", - пояснил пресс-секретарь ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального, - Джапарова

Красный указал также, что ГУР считает, что "признания" братьев Асана и Азиза Ахтемовых, видео которых распространила ФСБ, происходили под давлением.

"Относительно этих людей и их вроде бы "признаний", которые они дали на камеру и которые российская сторона распространяет, то весь цивилизованный мир знает о методах, которые применяются, о жестоких пытках. Потому мы считаем, что все показания, которые они дают - это все происходило под очень страшным давлением. Очень жаль этих людей, и мы считаем, что мировое сообщество должно приобщиться к тому, чтобы их освободить из этих застенков, из этого плена", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ФСБ РФ обвиняет замглавы Меджлиса Джеляла и братьев Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.

Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтема, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

4 сентября около 50 крымских татар были задержаны под зданием ФСБ РФ в Симферополе в ходе протестов против незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму. Среди задержанных был председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев и член Меджлиса крымскотатарского народа Леммар Юнусов. Также были задержаны гражданские журналисты "Крымской солидарности" и корреспонденты Грани.ру Айдер Кадыров и Нури Абдурашитов. На следующий день почти всех задержанных на акции отпустили.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
не хватило у гэбни ума подумать о том, что так ювелирно продырявить трубу можно только спецоборудованием , предварительно отключив её от газоснабжения Звинувачення РФ про нібито причетність ГУР до диверсії на газопроводі в окупованому Криму - цілеспрямована провокація, - прессекретар розвідки Красний - Цензор.НЕТ 2536
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08.09.2021 18:04
+2
А от і даремно. На мою думку, подібні диверсіі слід проводити, але не в Криму, який належить Україні, а на всратій Московії. Я би розпочав з Варонєжа, наприклад. Він і так вже зачекався...
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08.09.2021 18:08
+1
Що візитівку Яроша знайшли та сині в"єтнамки з дворучною пилою???)))
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08.09.2021 17:57
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Так Зорян или Шкиряк, кацапам горя наробив. Обвинения РФ о якобы причастности ГУР к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму - целенаправленная провокация, - пресс-секретарь разведки Красный - Цензор.НЕТ 944
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08.09.2021 17:41 Ответить
Якийсь Несторович.
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08.09.2021 17:52 Ответить
...газопровод поджигать это тупня кацапская, бессмысленная напрочь...диверсии на газопроводах никто делать не будет, да еще и летом, никакого смысла, устраняется легко и быстро.... Обвинения РФ о якобы причастности ГУР к диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму - целенаправленная провокация, - пресс-секретарь разведки Красный - Цензор.НЕТ 7789
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08.09.2021 17:53 Ответить
Що візитівку Яроша знайшли та сині в"єтнамки з дворучною пилою???)))
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08.09.2021 17:57 Ответить
не хватило у гэбни ума подумать о том, что так ювелирно продырявить трубу можно только спецоборудованием , предварительно отключив её от газоснабжения Звинувачення РФ про нібито причетність ГУР до диверсії на газопроводі в окупованому Криму - цілеспрямована провокація, - прессекретар розвідки Красний - Цензор.НЕТ 2536
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08.09.2021 18:04 Ответить
А от і даремно. На мою думку, подібні диверсіі слід проводити, але не в Криму, який належить Україні, а на всратій Московії. Я би розпочав з Варонєжа, наприклад. Він і так вже зачекався...
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08.09.2021 18:08 Ответить
Диверсии на газопроводе? Это кацапская фишка... Это они отрабатывают подготовку населения, что скоро "украинские диверсанты" повредят трубу или где то в Украине или в кацапии, которая идет в Украину... Ничего нового...
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08.09.2021 18:23 Ответить
Ну, скажем так, на России пытают вообще везде де факто, а в этих ведомствах пытают, используя наследиие и опыт дидов из НКВД и КГБ, при чем, методы, которые используют, таковы, что ужасно страшное Гестапо тихонько отдыхает в сторонке.
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08.09.2021 18:09 Ответить
Кацапський собака бреше,караван іде.
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08.09.2021 18:09 Ответить
я не панимаю пачему зебилы ишо не в афуении ???
ведь газ Европе уже 670...
слуги не хотят порадовать мудрый сикоко будет (в гривнах) 1 Гкал тепла для 73 %, этой осенью?
фуйло залезло на спасскую и наблюдает как там все дёргаются ?

какие там прогнозы по закачке у мамывитренко ?
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08.09.2021 18:17 Ответить
Звинувачення РФ про нібито причетність ГУР до диверсії на газопроводі в окупованому Криму - цілеспрямована провокація, - прессекретар розвідки Красний - Цензор.НЕТ 5839
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08.09.2021 19:37 Ответить
Жаль что это только кацапская провокация! Лучше было бы правдой.
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08.09.2021 22:04 Ответить
 
 