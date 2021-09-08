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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20132) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, зафиксирован пролет вражеского беспилотника, потерь нет, - штаб ООС. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, зафиксирован пролет вражеского беспилотника. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении населенного пункта Опытное российские наемники применили минометы 120-го калибра.

Возле Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы противника воины открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории, передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 4 поврежденных дома.

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Автор: Богдан Гуньковський
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а збити нема чим,чи як?постійно літають
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08.09.2021 18:27 Ответить
ШТАБ ОС - когда ваши осы будут наконец жалить сепаров в ответ, как стальное жало у израильтян?
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08.09.2021 18:29 Ответить
А как потом смотреть в глаза *****?
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08.09.2021 19:53 Ответить
А ты записался Добровольцем?
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08.09.2021 20:22 Ответить
З початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1451

Слава рідній матері-Землі
Слава Незалежній Україні
Слава тим, хто протидіє млі
Хто не здавсь і не ховався в тіні
................................................
Слава тим, достойним, не рабам!
Що повік не стануть на коліна.
Слава тим, хто всім смертям назло
Зна, що ще не вмерла Україна !!!
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08.09.2021 18:33 Ответить
З початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3834
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08.09.2021 20:25 Ответить
беспилотник запрещено что ли сбивать или я что то не понимаю
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09.09.2021 00:00 Ответить
 
 