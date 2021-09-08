С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, зафиксирован пролет вражеского беспилотника, потерь нет, - штаб ООС. ВИДЕО
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Российско-оккупационные войска с начала суток трижды открывали огонь на Донбассе, зафиксирован пролет вражеского беспилотника. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
В направлении населенного пункта Опытное российские наемники применили минометы 120-го калибра.
Возле Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Боевых потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы противника воины открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории, передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 4 поврежденных дома.
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