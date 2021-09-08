Самая младшая жертва COVID-19 в Украине: В Киеве от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день
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2 сентября в Киевской детской инфекционной больнице от COVID-19 умерла девочка, которой исполнился 21 день.
Об этом сообщила "УП" главный врач Татьяна Каминская, информирует Цензор.НЕТ.
Ребенок стал самой молодой жертвой коронавирусной болезни в Украине.
27 августа ребенка, которому исполнилось 15 дней, в тяжелом состоянии из дома доставила в больницу экстренная медицинская помощь. У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.
"Ребенок поступил с симптомамы дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии", - рассказывает Каминская.
Врач объяснила, что у девочки был тяжелый респираторный дистресс-синдром - состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.
У малыша и ее матери был подтвержден COVID-19. Ребенок поступил в больницу на 5 день после заболевания. Девочка родилась 12 августа 2021.
По словам Каминской, мать заразилась коронавирусом через неделю после выписки из роддома.
"Девочка была в тот же день заинтубирована, сразу подключена к искусственной вентеляция легких, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", - говорит главный врач.
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ппц...
https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/pregnancy_and_birth/birth_and_baby/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx
Хоча.. Чого чекати від Свідків Ягови?..
...
поясню.
дистресс-синдром это не корона.
во вторых в результате короны,также страдают лёгкие. в этом случае в лёгких наблюдается тромбирование.
чтобы это выяснить,делают КТ,после подтверждения тромбоэмболии лёгких вводят актилизе,после которого человек начинает нормально дышать. реанимационные действия с актилизе составляют 1 час,после чего вводят гепарин и далее по инструкции.
какого хера в тромбированные лёгкие пытаться накачивать кислород?
я это знаю потому,что сам прошёл это.
Ізраїль
- Єдина країна, яка дає 3-ту дозу отрути всім віком 12 років.
- Ковідні паспорти на 12 +
- Маски та обмеження
Швеція
- Без бустерів
- Немає паспортів на Covid
- Без замків
- Без масок
Робіть висновки самі
https://www.swissinfo.ch/rus/%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C--%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8E--/45592216