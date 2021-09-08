Самая младшая жертва COVID-19 в Украине: В Киеве от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день

2 сентября в Киевской детской инфекционной больнице от COVID-19 умерла девочка, которой исполнился 21 день.

Об этом сообщила "УП" главный врач Татьяна Каминская, информирует Цензор.НЕТ.

Ребенок стал самой молодой жертвой коронавирусной болезни в Украине.

27 августа ребенка, которому исполнилось 15 дней, в тяжелом состоянии из дома доставила в больницу экстренная медицинская помощь. У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.

"Ребенок поступил с симптомамы дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии", - рассказывает Каминская.

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Врач объяснила, что у девочки был тяжелый респираторный дистресс-синдром - состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.

У малыша и ее матери был подтвержден COVID-19. Ребенок поступил в больницу на 5 день после заболевания. Девочка родилась 12 августа 2021.

По словам Каминской, мать заразилась коронавирусом через неделю после выписки из роддома.

"Девочка была в тот же день заинтубирована, сразу подключена к искусственной вентеляция легких, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", - говорит главный врач.

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