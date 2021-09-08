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Самая младшая жертва COVID-19 в Украине: В Киеве от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Самая младшая жертва COVID-19 в Украине: В Киеве от коронавируса умерла девочка, которой исполнился 21 день

2 сентября в Киевской детской инфекционной больнице от COVID-19 умерла девочка, которой исполнился 21 день.

Об этом сообщила "УП" главный врач Татьяна Каминская, информирует Цензор.НЕТ.

Ребенок стал самой молодой жертвой коронавирусной болезни в Украине.

27 августа ребенка, которому исполнилось 15 дней, в тяжелом состоянии из дома доставила в больницу экстренная медицинская помощь. У девочки была одышка, повышение температуры тела и интоксикация.

"Ребенок поступил с симптомамы дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии", - рассказывает Каминская.

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Врач объяснила, что у девочки был тяжелый респираторный дистресс-синдром - состояние, при котором кислород через легкие не может попасть в кровь.

У малыша и ее матери был подтвержден COVID-19. Ребенок поступил в больницу на 5 день после заболевания. Девочка родилась 12 августа 2021.

По словам Каминской, мать заразилась коронавирусом через неделю после выписки из роддома.

"Девочка была в тот же день заинтубирована, сразу подключена к искусственной вентеляция легких, получила обследование и лечение в соответствии с нашим локальным протоколом оказания помощи больным COVID-19, но несмотря на это, ее состояние прогрессивно ухудшалось, и 2 сентября она умерла", - говорит главный врач.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Прививайьесь и не слушайте всякую мозговую слизь и их мнения.
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08.09.2021 18:09
+8
Спи спокойно, малышка. Бедные родители. Гребаный мир сейчас -- инфекционное отделение в психбольнице.
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08.09.2021 18:08
+8
Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 5095

...
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08.09.2021 18:21
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Ребенок поступил в больницу на 5 день после заболевания.Источник: https://censor.net/ru/n3287137

ппц...
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08.09.2021 18:07 Ответить
Молчал. Не хотел нагнетать. Но эта новость меня задела. Несколько дней назад побывал в морге одной больницы, опорной по ковиду. И охренел после разговора с завом. Скажем мягко так -- нам тупо врут, цифры гораздо больше Слухи про 13-15 число и карантин возникли не просто так.
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08.09.2021 18:12 Ответить
а дитині робили ті 2 роддомівських щеплення - туберкульоз та гепатитА, які роблять на 2 день життя, чого в жодній розвинутій країні світу не роблять не взагалі???
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08.09.2021 18:18 Ответить
Это сейчас имеет значение?
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08.09.2021 18:20 Ответить
У нас роблять немовлятам щеплення проти гепатиту А, курва богомольна?
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08.09.2021 18:35 Ответить
так, там помилка, гепатит В
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08.09.2021 18:37 Ответить
Пук-пук.
Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 8411
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08.09.2021 18:39 Ответить
Есть такое.. Израиль
https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/pregnancy_and_birth/birth_and_baby/Vaccination_of_infants/Pages/default.aspx
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08.09.2021 18:41 Ответить
Так то ж Ізраїль. Малорозвинена країна. Панянкі б в Сомалі......
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08.09.2021 18:48 Ответить
І ще, Чехія, Польща та Англія малорозвинені країни?
Хоча.. Чого чекати від Свідків Ягови?..
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08.09.2021 18:43 Ответить
Вы правы, ситуация назревает плохая, это не тот штамп вируса, который у нас был, у людей мало остается времени что бы что то предприянять
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08.09.2021 18:29 Ответить
штамп Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 1568 ох ты и дурень
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08.09.2021 21:47 Ответить
дурень тот кто не понимает опасность происходящего, по ходу ты, живешь в паралельном мире
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09.09.2021 03:04 Ответить
Опасность чего? Болезни с летальностью максимум 0,2% и средним возрастом умерших 80+ лет? Ты ненормален.
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09.09.2021 09:06 Ответить
0,2%? Павло ты что дурак? Человек от лжы как ты не кажется умным
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10.09.2021 21:26 Ответить
Это дельта, к сожалению люди так и сгорают за пять дней после первых признаков и это не зависит от возраста, только от реакции вашего иммунитета
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08.09.2021 18:27 Ответить
и как установлено, что это "дельта"? или надо просто верить?
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08.09.2021 21:48 Ответить
установлено, верят всему только антивакциники
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09.09.2021 03:03 Ответить
КАК установлено?
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09.09.2021 09:05 Ответить
а вот так, прикинь. Осенью будет не хорошо
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10.09.2021 21:28 Ответить
Спи спокойно, малышка. Бедные родители. Гребаный мир сейчас -- инфекционное отделение в психбольнице.
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08.09.2021 18:08 Ответить
Прививайьесь и не слушайте всякую мозговую слизь и их мнения.
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08.09.2021 18:09 Ответить
а що там наш МОЗ каже про пребіг ковіду у дітей та підлітків?
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08.09.2021 18:11 Ответить
Молчит. У них все по принципу -- Спасение утопающих -- дело рук самих утопающих. Деньги пошли на "большую брехню" и "большое воровство".
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08.09.2021 18:14 Ответить
не молчит, будет карантин
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08.09.2021 18:45 Ответить
Карантин має бути карантином, а не маска на яйцях.
Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 8394
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08.09.2021 18:51 Ответить
до некоторых личностей это не доходит
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08.09.2021 18:53 Ответить
В Україні немає карантину. Вірусам чхати на маски.
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08.09.2021 21:46 Ответить
Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 5095

...
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08.09.2021 18:21 Ответить
как сейчас всё просто можно списать на корону,в то время как в самой статье написано про тупость врачей.
поясню.
дистресс-синдром это не корона.
во вторых в результате короны,также страдают лёгкие. в этом случае в лёгких наблюдается тромбирование.
чтобы это выяснить,делают КТ,после подтверждения тромбоэмболии лёгких вводят актилизе,после которого человек начинает нормально дышать. реанимационные действия с актилизе составляют 1 час,после чего вводят гепарин и далее по инструкции.
какого хера в тромбированные лёгкие пытаться накачивать кислород?
я это знаю потому,что сам прошёл это.
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08.09.2021 18:28 Ответить
..щоби РОЗСТРІЛЯТИ легені..... а загалом ЙДЕ нагнітання " ситуації " .. Зе - БАНДА пішла в наступ ... будьте ПИЛЬНІ Люди..
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08.09.2021 18:33 Ответить
Тільки Олег Фротман з допомогою Нетаньяху врятують світ!
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08.09.2021 18:40 Ответить
там корона, не играйте на политике где ее нет
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08.09.2021 18:46 Ответить
мамой клянешься?
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08.09.2021 21:46 Ответить
не могу, ее уже нет
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09.09.2021 03:05 Ответить
да и не стал я трогать родителей не чьих ибо святое. А для есть святое Павло Вільний 68791e8d
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09.09.2021 03:07 Ответить
Вопрос не в том. А в том, как ты так уверенно заявляешь, что "там корона"?
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09.09.2021 09:04 Ответить
я уверю документам
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10.09.2021 21:32 Ответить
бред, какая корона на 21 день? Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 3316 Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 6187
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08.09.2021 18:32 Ответить
вы опять небылицы начинаете сочинять? Прочитайте про Индию и узнаете, что еще как бывает
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08.09.2021 18:47 Ответить
да уж, короно-безумие .. оно такое, в мировом масштабе! Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 6732
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08.09.2021 19:13 Ответить
люди умирают, при чем больше чем от любой вместе взятой болезни, как бы к сожалению это не безумие, а реальная болезнь с плохими последствиями
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09.09.2021 03:09 Ответить
ты идиот? от инсульта умирает в 50 раз больше людей за то же время
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09.09.2021 09:05 Ответить
от идиота слышу, Неужели в США 25 миллионов людей умерло от инсульта? Ты баран? Такое говорить. Апетит ******* уйми
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10.09.2021 21:30 Ответить
Лафа для лікарів, її до всього можна приплести, позитивний тест - не проблема.
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08.09.2021 19:22 Ответить
Ржу. До сліз.
Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 4856
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08.09.2021 18:37 Ответить
ты сейчас лезешь с политикой туда куда не надо
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08.09.2021 18:48 Ответить
Дай вгадаю, ти за Зеленського голосував?
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08.09.2021 18:52 Ответить
если скажу нет, ты скажешь да, потом что я москаль, потом призовёшь меня убить. Я от тебя таких шаблонов много начитался, ты реально с головой не дружишь не говоря уже о логике. Тебе говоришь нет, а ты да и массу хер..ни
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08.09.2021 18:56 Ответить
У тебе білка.
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08.09.2021 19:01 Ответить
"Ребенок поступил с симптомамы дыхательной недостаточности и был госпитализирован в отделение анестезиологии интенсивной терапии", - от чего он и скончался ,а поэтому следует провести расследование ,почему "белохалатники" не спасли жизнь ребенка
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08.09.2021 19:34 Ответить
Праклятиє бєлахалатнікі нє дают русскаму праваславнаму лєчітца урінай!
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08.09.2021 20:00 Ответить
.. Не боїшся Суду Божого .. Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 1344Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 4826Найменша жертва COVID-19 в Україні: в Києві від коронавірусу померла дівчинка, якій виповнився 21 день - Цензор.НЕТ 7589
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08.09.2021 20:23 Ответить
13 год ·
Ізраїль
- Єдина країна, яка дає 3-ту дозу отрути всім віком 12 років.
- Ковідні паспорти на 12 +
- Маски та обмеження
Швеція
- Без бустерів
- Немає паспортів на Covid
- Без замків
- Без масок
Робіть висновки самі
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08.09.2021 20:24 Ответить
А ти загугли про Швейцарію. Будеш неприємно здивований.
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08.09.2021 20:48 Ответить
..... ... ...
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08.09.2021 20:49 Ответить
а были бы все вокруг привиты шанс ей заразиться был в 10-20 раз ниже...
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08.09.2021 20:27 Ответить
..із Ізраїлю .. вповідаєш ? .. " ВІРИМО" .. шкрайбай..
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08.09.2021 20:35 Ответить
Як встановлено, що дитина вмерла саме через ковід і конкретно через дельту? Імбецилам локшину на вуха вішають, а ті смачно плямкають.
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08.09.2021 21:44 Ответить
 
 