РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13634 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияФоторепортаж Взяточники Силовики
3 793 15
взятка (5956) Киев (24533) подкуп (597) Нацполиция (15730) правоохранительные органы (2944)

Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве при попытке дать взятку следователю полиции задержан мужчина. Злоумышленник предложил полицейскому 30 тыс. долларов, чтобы "откупить" себя и брата от уголовной ответственности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела 01

В Департамент внутренней безопасности Национальной полиции в г. Киеве обратился следователь Печерского управления полиции, который сообщил о предложении взятки одним из фигурантов досудебного расследования, начатого по ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

"Чтобы решить вопрос переквалификации уголовного производства в отношении себя, непривлечения к уголовной ответственности его брата и возвращения изъятого оборудования нарколаборатории, мужчина предлагал следователю 30 000 долларов. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете следователя во время передачи части обещанной суммы - 5000 долларов", - говорится в сообщении.

Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела 02

Также смотрите: "Требовали взятку в 13 тыс. долларов с невиновного", - следователю полиции Киевщины и его пособнику грозит до 10 лет тюрьмы. ФОТОрепортаж

Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела 03

За подкуп должностного лица мужчине грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела - Цензор.НЕТ 8967
показать весь комментарий
08.09.2021 18:11
+2
Що образився що мало чи злякався що свої за демпінг здадуть !!!)))
показать весь комментарий
08.09.2021 18:13
+2
А может подсказали, что так хотели поймать его)))
показать весь комментарий
08.09.2021 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Следователю киевской полиции пытались дать 30 тыс. долл. взятки за закрытие дела - Цензор.НЕТ 8967
показать весь комментарий
08.09.2021 18:11 Ответить
Орли!!!!)))
показать весь комментарий
08.09.2021 18:14 Ответить
разница в один год Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи - Цензор.НЕТ 1105
показать весь комментарий
08.09.2021 18:26 Ответить
Що образився що мало чи злякався що свої за демпінг здадуть !!!)))
показать весь комментарий
08.09.2021 18:13 Ответить
$30 тисяч слідаку - це геть не демпінг.
показать весь комментарий
08.09.2021 18:23 Ответить
Залежить від вартості справи !!!)))
показать весь комментарий
08.09.2021 18:25 Ответить
Вислужився слідакще буде не раз жаліти.
показать весь комментарий
08.09.2021 18:16 Ответить
А может подсказали, что так хотели поймать его)))
показать весь комментарий
08.09.2021 18:27 Ответить
Тогда бы этих двух не задерживали за дачу взятки.
показать весь комментарий
08.09.2021 18:31 Ответить
Ну это своя ментовская контора, а тех могли представлять или СБУшники, или ДБРовцы))) Там все сложно) Задержание одного моего знакомого, лет 15 назад, показали по всем центральным каналам Украины) Он через неделю был дома) Цена вопроса всего 60 тыс баксов)
показать весь комментарий
08.09.2021 18:45 Ответить
Але совість буде чиста, а твоя дитина можливо не стане наркоманом
показать весь комментарий
08.09.2021 23:55 Ответить
конкурентов топят
показать весь комментарий
08.09.2021 18:23 Ответить
Нужно было в криптовалюте.
Уже можно и хрен докажешь. Слідчому київської поліції намагалися дати 30 тис. дол. хабаря за закриття справи - Цензор.НЕТ 8537
показать весь комментарий
08.09.2021 18:27 Ответить
Мутная история, следователь за такие деньги ещё и ботинки почистит, вовремя обнаруженная подстава скорее всего.
показать весь комментарий
08.09.2021 21:55 Ответить
дал бы сразу всё..- и проехали тему без гвоздей..
показать весь комментарий
09.09.2021 01:02 Ответить
 
 