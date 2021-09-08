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Невакцинированные болеют COVID-19 в 10-14 раз чаще тех, кто сделал прививку, - Минздрав ФРГ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Невакцинированные болеют COVID-19 в 10-14 раз чаще тех, кто сделал прививку, - Минздрав ФРГ

Невакцинированные люди инфицируются коронавирусом в 10-14 раз чаще, чем те, кто сделал прививку, и течение заболевания у них гораздо тяжелее.

Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на брифинге в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уровень заболеваемости среди невакцинированных - в 10-14 раз выше, чем среди вакцинированных", - подчеркнул министр.

По его словам, в палатах интенсивной терапии немецких больниц более 95% пациентов составляют те, кто не сделал прививку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о работе учебных заведений в "желтой" зоне: Не будут уходить на карантин, если 80% персонала вакцинированы хотя бы одной дозой

Глава немецкого Минздрава заметил, что решение вакцинироваться является личным и добровольным, но это касается других людей, поэтому эксперты и власть призывают сограждан сделать прививки. В этой связи Шпан надеется на успех кампании по пропаганде вакцинации, которая будет проведена на следующей неделе, чтобы убедить как можно больше людей прививаться.

Иначе нельзя гарантировать, что не будет новой перегрузки системы здравоохранения, подчеркнул министр.

Вместе с тем президент Института Роберта Коха Лотар Вилер обратил внимание на то, что в течение двух последних недель количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, удвоилось, сейчас их в Германии более 1300; причем подавляющее большинство пациентов больниц в настоящее время составляют люди в возрасте 35-49 лет. Он напомнил, что RKI в июле предупреждал: избежать четвертой волны пандемии возможно будет, если уровень вакцинации населения составит не менее 85%. "Мы не достигли такого уровня, четвертая волна началась; сейчас вопрос, как она будет развиваться", - сказал профессор.

При этом, по его словам, благодаря вакцинации удалось предотвратить 38 тысяч смертей от COVID-19.

Также читайте: Германия до конца года раздаст другим странам 100 млн вакцин от COVID-19

Сейчас по крайней мере одной дозой вакцинированы 66% населения ФРГ, двумя - 61,6,%. При этом, согласно опросу, не хотят делать прививки около 10 процентов жителей Германии, из которых половина являются убежденными противниками вакцинации.

За последние сутки в стране подтверждено 13 565 случаев инфицирования, госпитализированы 499 человек, умерло 35 инфицированных.

Всего с начала пандемии в Германии подтверждено 4 030 681 случай заболевания, умерло 92 448 человек.

Как сообщалось, по данным Worldometer в мире по состоянию на утро 8 сентября зафиксировано 222 761 594 случая заражения коронавирусом, в частности 4 599 807 летальных, выздоровели 199 282 413 человек.

Читайте также: Украина вышла на 3,5 млн прививок от коронавируса в месяц. Есть ресурс для роста, главное - ваше желание вакцинироваться, - Ляшко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
На германских ресурсах не смог обнаружить этой билиберды.. На источник ссылки нет.. Вывод: враньё!
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08.09.2021 18:42
+8
Мулька про " уколемся и не заболеем" закончилась. Теперь новая, "заболеем но не сильно")))
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08.09.2021 19:13
+8
расскажите это израэльтянам, сказочники! Рекорд по заболеваемости за все время пандемии, и все по 2 раза провакцинированы)))))))
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08.09.2021 19:15
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Кровь лучше свою сдай на анализ, крыса лабораторная.
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08.09.2021 21:34 Ответить
может уже хватит про т.н. "короновирус"? или других проблем нема? в мире голод существует например, ***** Украину стремится завоеать, оттяпать, Китай своими сраными товарами завалил, неужели непонятно??? Невакциновані хворіють COVID-19 у 10-14 разів частіше за тих, хто зробив щеплення, - МОЗ ФРН - Цензор.НЕТ 4745
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08.09.2021 20:05 Ответить
На складах ещё тонны непроданных масок.
Сертификаты о вакцинации приносят нехилый доход.
Пока люди платят - надо хапать.
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08.09.2021 20:15 Ответить
ты называешь их людьми? бараньё, идущее на убой, не более... Невакциновані хворіють COVID-19 у 10-14 разів частіше за тих, хто зробив щеплення, - МОЗ ФРН - Цензор.НЕТ 2522
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08.09.2021 20:20 Ответить
Ото и всё. Почти всё. Я бы добавил совершенно жуткий ажиотаж, в аптеках, на дегтярное вонючее мыло. Есть такой. Наверное, это панацея. Невакциновані хворіють COVID-19 у 10-14 разів частіше за тих, хто зробив щеплення, - МОЗ ФРН - Цензор.НЕТ 8273
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08.09.2021 20:21 Ответить
инретересно как измеряли?
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08.09.2021 20:16 Ответить
Из за микротромбоза, вызываемого китайцем во время болезни страдают ( в разной степени) все наши органы. Процент потери функциональности ( со временем) будет известен . Но он с моей точки зрения не менее 10-12%. В 60% случаев-микротромбоз после прививки.Думайте.
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08.09.2021 21:27 Ответить
А где, интересно, делся Валера не помню как там дальше? Он ещё вот таким смайликом вечно отмечается Невакциновані хворіють COVID-19 у 10-14 разів частіше за тих, хто зробив щеплення, - МОЗ ФРН - Цензор.НЕТ 5007 . Я волнуюсь не помер ли часом от ковидла. У него ведь ещё 3, 4 дозы вакцинации не охвачены. Медики ждут
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08.09.2021 21:31 Ответить
надо у антипа спросить. Они в паре работали)
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09.09.2021 16:44 Ответить
В Израиле люди, которые получили меньше 3 прививок, уже считаются невакцинированными Бесконечное поле для манипуляций.
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08.09.2021 21:32 Ответить
Чаще всего поражаются почки.Щадите их уменьшив количество соли и белка- 2 и 20гр. соответственно. Животного белка-0% . Полный отказ от всех бульонов и хлеба.
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08.09.2021 21:35 Ответить
Интересно, а каков % попавших на ИВЛ и умерших из числа больных короной ВИЧ-инфецированы...И каков вообще % в Украине ВИЧ-инфецированых
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08.09.2021 21:40 Ответить
"В Великобритании 58-летний адвокат Лесли Лоренсон, который отказывался вакцинироваться против коронавируса и призывал к этому других, умер от осложнений COVID-19.

б этом сообщает The Times.
Мужчина утверждал, что нужно «доверять своей иммунной системе». Он заявлял, что хочет выработать антитела к вирусу самостоятельно, а не с помощью вакцины.
Лоренсон ночью 23 июня опубликовал видео, в котором рассказывал о головной боли и повышенной температуре.
«В 30 лет у меня был обычный грипп - это было худшее, что я когда-либо переживал. Сейчас не так уж и плохо. Если это коронавирус и он будет хуже [гриппа] - я с радостью это переживу и получу антитела... Конечно, я бы хотел сам выработать антитела, а не делать прививку», - рассказал мужчина.
Он также сказал, что не обращался к врачам. На следующий день в видео Лесли отметил, что чувствует себя довольно плохо, ночью у него была лихорадка. Однако мужчина продолжал подчеркивать, что COVID-19 не отличается от гриппа и «бояться тут нечего». Это было последнее видео Лоренсона.
2 июля его нашли мертвым дома. 35-летняя дочь умершего Карла Ходженс сказала, что отцу «промыли мозги» в YouTube и других социальных сетях. По ее словам, он считал, что от вакцин умрет больше людей, чем от коронавируса.
Партнерка Лесли, 56-летняя ****** Митчелл, у которой тоже диагностировали коронавирусное заболевание и госпитализировали, рассказала, что мужчина постоянно отговаривал ее и других от вакцинации."
https://hromadske.ua/ru/posts/58-letnij-britanec-kotoryj-v-socsetyah-prizyval-lyudej-ne-vakcinirovatsya-umer-ot-covid-19
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09.09.2021 10:33 Ответить
ну так он умер, потому что не обратился за мед. помощью, из-за идеи, что сам вылечится.

Если бы он обратился в больницу, то может 2.07 опубликовал бы пост, как его выписали здоровым и счастливым.
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09.09.2021 16:24 Ответить
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