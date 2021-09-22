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Новости Политика Украины
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Офис Зеленского считает, что CNN распространил дезинформацию о "вагнергейте" в интересах России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Зеленского считает, что CNN распространил дезинформацию о

Источники CNN в Офисе Президента считают неавторитетными, а сам материал - "переводом на английский старой российской дезинформации.

Об этом в комментарии изданию Лига.нет заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подоляк заявил, что "анонимные и бездолжностные источники" не имеют репутационной ценности. Он считает, что при таком содержании надо обращать внимание не на то, что именно опубликовано CNN, а на синхронность с заявлением ФСБ.

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники", – сказал он.

Читайте: Операция по задержанию "вагнеровцев" проходила с ведома США, - CNN

По мнению Подоляка, реакция ФСБ – сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. "Теперь они "разгонят" эту историю со ссылкой на CNN", – считает советник главы ОП.

Он также заявляет, что ситуация "говорит сама за себя", ведь она произошла накануне встречи лидера России Владимира Путина и захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Подоляк говорит, что история о спецоперации по задержанию вагнеровцев впервые была опубликована 6 августа в российском издании "Комсомольска правда".

Также читайте: Статья CNN о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев". ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

По его мнению, к этой истории ничего нового в расследовании CNN не добавилось, а украинские журналисты, политики или бывшие сотрудники спецслужб "подставили CNN, обеспечив перевод на английский старой российской дезинформации".

Автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были знали о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года и оказывали помощь в ее проведении.

Стоит отметить, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком "Юры Енакиевского".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+101
за то сам бубочка сказал правду, когда признался в госизмене !
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08.09.2021 18:46
+85
Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії - Цензор.НЕТ 2124
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08.09.2021 18:59
+66
А это что? Как это еще назвать?
Кстати, так операции же по его словам вообще вообще никогда не было. Он же целый год доказывал что это фейк. Ну и? Заврался и обосрался по самое нихочу.
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08.09.2021 19:03
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то было то ***** не было, АЛЛЁ вы там уже определитесь!!!))
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09.09.2021 10:57 Ответить
Учитывая рейтинги Зеленского, как бы нам не получить второго путина (по срокам президентства)?!
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09.09.2021 11:07 Ответить
Оббрехати, зв'язатися з CNN, клепка є...?Пам'ятаєте, що ці хлопці робили з Трампом? А як заговорять "голоса" белінгкету, розвідники, учасники спецоперації...?СБУ, ДБР, ГПУ, ГРУ, ВР -якщо є злочин, не дайте злиняти ворогам...! Війна, вбивають найкращих а на самому верху ХТО????
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13.09.2021 05:10 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

Извините))))))

Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії - Цензор.НЕТ 9856
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09.09.2021 11:20 Ответить
Ви там в ОП взагалі *бануті? Інформботва попередника теж любила всіх патріотів, яким щось не подобалось оголошувати "агентами Москви". Але! Та інформботва завжди розрізняла реальне добро і зло, і не котила бочку на США. Абсолютно деструктивна позиція. Всі країна покрутить пальцем у скроні, це як мінімум. А як максимум... можливий движ, ага? Після розслідування.

Але ще стає зрозумілим, що Зе наробив якоїсь куйні в США, бо з чого б це вони влаштовували йому публічну порку одразу після візиту? Що такого можна було витнути, адже там начебто протокол? Ну хіба що запропонувати Байдену коксу тяпнути..
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09.09.2021 11:30 Ответить
Кучме всё сошло с рук,Порошенко повестками дупу вытирает и Зеленский выкрутится.
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09.09.2021 11:51 Ответить
Кстати, знакомая картина. Помнится, ещё давненько Нью-Йорк Таймс написала разгромную статью про Петра Алексеича. На пресс-конференции он по этому поводу заметил, что, понимаете ли, против нас ведут гибридную войну, вот и Таймс туда же... Правда, потом сказал, что его слова неправильно интерпретировали.

Суперспособностью признавать свои ошибки власти в Украине никогда не владели. Шибко важные люди, да и ошибок многовато...
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09.09.2021 13:25 Ответить
тогда оп должны подать в суд на канал? но они этого не сделают, так как правда всплывет. а так через неделю все успокоятся
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09.09.2021 14:31 Ответить
Подоляк заявив, що "анонімні й безпосадні джерела" не мають репутації цінності. ©

Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії - Цензор.НЕТ 8911
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09.09.2021 14:46 Ответить
Пусть в суд подает (международный), посмотрим как его (сцЫкуна) мокнут в его же памперс!
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09.09.2021 15:36 Ответить
Я щось не можу зрозуміти, хто на цьому фото агент ФСБ?
І, доречі, скільки їх тут?
Офіс Зеленського вважає, що CNN поширив дезінформацію про "вагнергейт" в інтересах Росії - Цензор.НЕТ 9156
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09.09.2021 15:46 Ответить
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