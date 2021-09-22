Офис Зеленского считает, что CNN распространил дезинформацию о "вагнергейте" в интересах России
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Источники CNN в Офисе Президента считают неавторитетными, а сам материал - "переводом на английский старой российской дезинформации.
Об этом в комментарии изданию Лига.нет заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает Цензор.НЕТ.
Подоляк заявил, что "анонимные и бездолжностные источники" не имеют репутационной ценности. Он считает, что при таком содержании надо обращать внимание не на то, что именно опубликовано CNN, а на синхронность с заявлением ФСБ.
"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники", – сказал он.
По мнению Подоляка, реакция ФСБ – сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. "Теперь они "разгонят" эту историю со ссылкой на CNN", – считает советник главы ОП.
Он также заявляет, что ситуация "говорит сама за себя", ведь она произошла накануне встречи лидера России Владимира Путина и захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.
Подоляк говорит, что история о спецоперации по задержанию вагнеровцев впервые была опубликована 6 августа в российском издании "Комсомольска правда".
По его мнению, к этой истории ничего нового в расследовании CNN не добавилось, а украинские журналисты, политики или бывшие сотрудники спецслужб "подставили CNN, обеспечив перевод на английский старой российской дезинформации".
Автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США были знали о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года и оказывали помощь в ее проведении.
Стоит отметить, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком "Юры Енакиевского".
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Извините))))))
Але ще стає зрозумілим, що Зе наробив якоїсь куйні в США, бо з чого б це вони влаштовували йому публічну порку одразу після візиту? Що такого можна було витнути, адже там начебто протокол? Ну хіба що запропонувати Байдену коксу тяпнути..
Суперспособностью признавать свои ошибки власти в Украине никогда не владели. Шибко важные люди, да и ошибок многовато...
І, доречі, скільки їх тут?