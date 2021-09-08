МВД и СБУ открыли около 80 производств из-за подделки документов о вакцинации от коронавируса, - Ляшко

В Украине из-за подделки документов о вакцинации против коронавируса уже открыты около 80 уголовных дел.

Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, ссылаясь на данные правоохранительных органов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня 50 уголовных дел начаты Министерством внутренних дел, около 30 - Службой безопасности Украины за подделку документов. К сожалению, это проблема. Это может дискредитировать саму кампанию вакцинации, когда человек купит справку, а потом заболеет COVID-19 и попадет в реанимацию, и это будут активно распространять противники вакцинации. Это достаточно важно с точки зрения эффективности и поддержки вакцинальной кампании", - заявил Ляшко.

Он напомнил, что уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации против особо опасных инфекций.

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В этой связи глава Минздрава обратился к медицинским работникам, которые вносят данные о вакцинации в электронную систему здравоохранения. "Мы с МВД, СБУ запустим определенные кампании. Если кто-то где-то бессознательно или манипулятивно будет делать такие вещи (внесение в систему ложных данных. - Ред.), никакое министерство не будет выступать в поддержку того медицинского работника, который может себе позволить манипулировать подделкой медицинской документации", - заявил министр.

Напомним, с начала вакцинальной кампании в Украине вакцинированы 5666019 человек, из них получили две дозы вакцины 4407024 человека (двое из них получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 10073041 вакцинация.