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Кабмин внес изменения в положение о порядке выдачи удостоверений ветеранов войны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин внес изменения в положение о порядке выдачи удостоверений ветеранов войны

8 сентября на заседании Кабинета Министров Украины был принят проект постановления "О внесении изменений в пункт 4 Положения о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

Отныне, по инициативе Министерства по делам ветеранов Украины, удостоверение "Член семьи погибшего" будет выдаваться детям погибшего (умершего) ветерана при достижении ими 14-летнего возраста. Кроме этого, в Положение внесены изменения в части использования необходимой информации из Единого государственного реестра ветеранов войны для проверки сведений о членах семей погибших (умерших) ветеранов.

"На сегодняшний день органы социальной защиты лишены возможности эффективно осуществлять верификацию достоверности информации, представленной лицами, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Внедрение такой верификации будет способствовать совершенствованию подхода к социальной защите этих лиц и оптимизации бюджетных расходов ", - отметила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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Автор: Володимир Янченко
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Только настоящий ветеран может сбежать от четырех повесток. Удостоверение в студию для "ветерана". ФИО указывать нужно, или сами догадаетесь?
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08.09.2021 20:15 Ответить
гавнокомандующий?
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08.09.2021 20:23 Ответить
Он
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08.09.2021 20:28 Ответить
 
 