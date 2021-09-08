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В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии

Новости Цензор.НЕТ Общество

Законопроект предусматривает запрет на производство и ввоз в страну изделий из пластика. В Раду его внесут в октябре.

Об этом журналистам рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Через год после принятия законопроекта предусматривается запрет производства, ввоза на территорию Украины, введение в оборот на территории Украины изделий из пластика, для которых уже имеющаяся альтернатива", - сказал министр.

По словам министра, альтернативой должны стать гранулы из кукурузного крахмала. Это позволит товарам, которые произведены из этого материала, разлагаться во время компостирования.

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"Из него, почти не изменяя технологию, можно делать то же самое, что можно делать из пластикового сырья, и больших проблем с перенастройкой производства не будет", - сказал он.

Абрамовский пояснил, что под действие запрета могут попасть соломинки для напитков, пластиковые столовые приборы, емкости для еды и напитков, оксобиорастворимый пластик.

Не будут запрещать влажные салфетки, средства личной женской гигиены, подгузники, табачные изделия с фильтрами и сами фильтры.

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"Насчет ответственности дискуссия еще продолжается, хотя законопроект уже готов к регистрации. Тут сложный вопрос, так как чрезмерная ответственность связана с коррупционными рисками. На сегодня предлагаются такие цифры: первичный штраф за предоставление запрещенной продукции на рынке – от 18 тыс. грн до 51 тыс. грн, повторное нарушение в течение 1 года – от 85 тыс. грн до 175 тыс. грн", – рассказал Абрамовский.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
Ага, и ещё туалетную бумагу запретить. Что бы вернуться назад, как было при совке, задницу газетой подтирали...
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08.09.2021 19:52
+10
Ага. Будем лаптем из деревянного ведра хлебать. И штаны запретите чтобы сразу было видно кто есть кто. Чем дальше тем больше деградируем. 20 век был веком развития а 21 будет веком деградации.
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08.09.2021 19:50
+10
Вы дегенераты посмотрите что в супермаркетах творится. Разные йогурты и кондитерка расфасована в пластиковые баночки по 40-60грамм. Посчитайте сколько с одной такой баночки мождно сделать одноразовых пакетов и соломинок, придурки. Запретите фасовку меньше килограмма лучше.
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08.09.2021 19:56
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Правила форума Совет форумчан
Прекрасно! Давно пора! И пакетики!
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08.09.2021 19:50 Ответить
Ага, и ещё туалетную бумагу запретить. Что бы вернуться назад, как было при совке, задницу газетой подтирали...
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08.09.2021 19:52 Ответить
А зато в школе все могли озадачить мУчилку цитаткой из Съезда партии пи..орасов номер такой то, месяц такой то и спокойно получить трояк В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 7110 (в процессе процесса - так и так прочитаешь пару цитаток полоумного вошьдя, а потом страничка "работы членина" отправляется.... куда ей и место)
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08.09.2021 19:58 Ответить
Если хочешь, можешь уже её не покупать В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 3164
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08.09.2021 20:04 Ответить
А ты уже наверное и не пользуешься туалетной бумагой, раз поддерживаешь любые идиотские решения власти... Власть на голову тебе будет срать, но ты и это поддержишь.
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08.09.2021 20:12 Ответить
Я смотрю - туалетная бумага у тебя больная тема. Детская травма? В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии - Цензор.НЕТ 4639
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08.09.2021 20:20 Ответить
Бетон, бетон запретите!
Он разлагается 1000 лет а вся планета засрана бетоном.

зебланыпля... точнее - Греты Тунберги
В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 5536
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08.09.2021 22:46 Ответить
У Греты грудь не растёт на нервной почве.
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09.09.2021 03:07 Ответить
Ну, если ты туалетной бумагой не пользуешься, то тогда она тебе и не нужна, просто подтирай одним пальцем.
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08.09.2021 23:31 Ответить
Хе-хе. Еще один озабоченный В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 2111 Что с вами делали этой туалетной бумагой, что вас до сих пор колбасит? В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 8506
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09.09.2021 10:44 Ответить
Теряюсь в догадках . Ты был за вакцинирование , а теперь ты против прогресса за лапти и косоворотки ?
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08.09.2021 20:53 Ответить
Ты тут за свой узкий мир не агитируй! В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 5978
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08.09.2021 20:56 Ответить
Ага. Будем лаптем из деревянного ведра хлебать. И штаны запретите чтобы сразу было видно кто есть кто. Чем дальше тем больше деградируем. 20 век был веком развития а 21 будет веком деградации.
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08.09.2021 19:50 Ответить
Вы пластиковыми ложками хлебаете?
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08.09.2021 20:31 Ответить
Green sheet "Ага. Будем лаптем из деревянного ведра хлебать"


Палишся кремлебот. - У вас на Московии говорят: "щи лаптем хлебаем" В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 1538
Видать забыл, что находишся на украинском форуме. В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 8092
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08.09.2021 21:15 Ответить
Ок, я обійдусь без пакетиків, а потім з епіцентру чи розетки прийде доставка загорнута в 4 кілометри плівки.
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08.09.2021 19:50 Ответить
соломинки для коктейля делать из соломы. разбаловались!
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08.09.2021 19:52 Ответить
Соломинки нам нужны для другого дела - надувать Зеленых Жаб.
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08.09.2021 20:01 Ответить
Всё бы ничего, только фамилия смущает- Абрамовский. Наверное, даже Абрамовмч обзавиловался, о грандиозном запрете сраных трубочек, коктейльных. И есть Чему обзавидоваться!
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08.09.2021 19:52 Ответить
Да еврей он, просто скрывает это.
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08.09.2021 23:36 Ответить
Це дуже добре, що вже є альтернатива пластику. Ще б сказали, в скільки разів вона буде дорожча.
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08.09.2021 19:53 Ответить
дай дураку титановый стакан.... он его сломает. - че ж вы не запретите сорокалетние тарахтелки, которые могут ехать, а могут развалиться, немало порадовав встречных и даже поперечных?
Лавров, твой выход(фото - дблыблд)
несутся как папуасы шоб угодить мистерам.
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08.09.2021 19:55 Ответить
Вы дегенераты посмотрите что в супермаркетах творится. Разные йогурты и кондитерка расфасована в пластиковые баночки по 40-60грамм. Посчитайте сколько с одной такой баночки мождно сделать одноразовых пакетов и соломинок, придурки. Запретите фасовку меньше килограмма лучше.
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08.09.2021 19:56 Ответить
Жрать йогурты килограммами? Ото производители туалетной бумаги будут рады.
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08.09.2021 20:08 Ответить
Кстати, я за всю свою жизнь не употребил его ни разу.
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08.09.2021 20:24 Ответить
Там сахара, как в усиленном питании для дистрофиков
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08.09.2021 20:33 Ответить
Давно пора, а не хотеть + пакеты.
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08.09.2021 19:56 Ответить
Велике Крадівництво не передбачає будівництво сміттеспалювальних заводів.
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08.09.2021 20:06 Ответить
Через год после принятия законопроекта предусматривается запрет производства, ввоза на территорию Украины, введение в оборот на территории Украины изделий из пластика, для которых уже имеющаяся альтернатива"

Отлично, бережем экологию, зачет.
А где бюджетные средства под этот закон чтобы простимулировать отечественных производителей тары начать экологически чистое производство?
Или законопроект для лохов, которые не читают полностью законы, а капусту с них можно стричь уже завтра?
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08.09.2021 20:07 Ответить
У нас нет такой развитой промышленности, которая глобально влияет на экологию. Мы даже продаём квоты на то, что "недозагрязняем" планету. А тут уже принялись бороться за экологию... Сначала начните "загрязнять" её как Китай, США или Германия.
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08.09.2021 20:07 Ответить
А що, потрібні лише глобальні підходи? Той, хто сере в природу, повинен за собою прибрати незалежно від того, сере він глобально чи ні.
Мені не подобається, що, вийшовши в ліс, натикаюся на купу пластикового сміття, і мені до лампочки що ті, хто його там вивалили, не зробили цього глобально.
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08.09.2021 20:45 Ответить
В статье написано о ввозе пластика в страну. О локальном свинстве там речь не идёт. Это другая история. Это в головах населения.
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08.09.2021 20:59 Ответить
Ввіз для того і забороняється, щоб локальним свиням не було чого викидати. По лісах і парках валються на 50% ввезені (китайські) трубочки і одноразові стаканчики.
Голови свиням міняти ніхто не буде, єдина можливість знизити забруднення пластиком природи - відмова від пластика та високі штрафи (і обов'язковість їх стягнення, а з цим якраз величезна проблема).
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08.09.2021 22:00 Ответить
экономим на соломинках )))
///
Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупцинное бюро объявило тендер на закупку патронов для учебных стрельб на 2,4 млн гривен.
Также Министерство внутренних дел решило закупить первую партию электроавтомобилей для экономии госбюджета. )))
Тем временем Государственный Ощадный банк договорился с ООО "Види Юникомерс" о закупке 60 инкассаторских авто за 129,9 млн гривен.
Национальная акционерная компания "Украгролизинг" (Киев) продолжает пополнять свой элитный автопарк и планирует закупить 2 внедорожника на 2,4 млн. грн.
А "Украгролизинг" купит еще 3 элитных автомобиля на сумму, которая превышает прибыль компании за 2020.
Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) хочет купить авто с разгоном до 100 км/час за 7,5 секунд ...
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08.09.2021 20:10 Ответить
Запретите пластиковую посуду, зебобикам нечем будет думать.
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08.09.2021 20:20 Ответить
Кно нить может пояснить этим дуракам что надо просто научится перерабатывать отходы?
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08.09.2021 20:26 Ответить
Для начала нужно научить дегенератов73% выбрасывать отходы в мусорник.
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08.09.2021 21:56 Ответить
А можно заборонити забороняти?
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08.09.2021 20:27 Ответить
Лишь бы подороже все сделать. Все эти россказни про экологию банальное прикрытия подорожания упаковки и трубочек для коктейлей.
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08.09.2021 20:28 Ответить
Набагато логічніше заборонити пластикову тару для напоїв, продуктів та ліків. Саме вона, а не трубочки для напоїв, один з основних забруднювачів пластиком.
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08.09.2021 20:28 Ответить
Кому запретить?
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08.09.2021 20:33 Ответить
Ну спасибо им, что не запретили прокладки с крылышками и памперсы. В пору пасть в ноги и кланяться в благодарности за заботу о женщинах. Мудилища
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08.09.2021 20:44 Ответить
О понеслась шизофрения . Давайте запретим удобную пластиковую посуду , мешки . Вместо этого начнем производить литиевые батареи и бумажные пакеты которые гробят окружающую среду куда больше .
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08.09.2021 20:49 Ответить
ага давайте , ухудшайте санэпидемиологическую ситуацию в Украине. Одноразовая посуда именно про это.
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08.09.2021 21:05 Ответить
А что мешает есть из бумажной тарелки деревянной (одноразовой) ложкой и запивать из бумажного стакана?
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08.09.2021 21:53 Ответить
Оно то как бы хорошо с одной стороны, а с другой где дерева столько взять?
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09.09.2021 08:45 Ответить
То же самое и по пластику кукурузному, красиво звучит, но представьте себе объёмы, все поля будут в технической кукурузе
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09.09.2021 08:47 Ответить
Анек вспомнил.
Зоозащитники - хватит убивать животных ради меха, есть прекрасная альтернатива, искусственный мех.
Экоактивисты - вы е@анулись, он сотнями лет не разлагается.
********* )))))
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09.09.2021 08:54 Ответить
давно пора. або альтернатива - виписувати штрафи рагулям,шо пластік викидають де попало
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08.09.2021 21:26 Ответить
Дегенератов полная лента. Закон не о запрете всего. А только того, чему есть разлагающаяся альтернатива. Хватит срать кирпичами.
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08.09.2021 21:26 Ответить
Альтернатива это хорошо...вот только цена этой альтернативы это плохо.. тарелка из крахмала раза в четыре дороже чем пластиковая...
А от запрета пластиковых тарелок доходы населения не увеличатся..
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08.09.2021 21:40 Ответить
Нет денег на крохмал - купи железную миску и кружку - ходи с этим на природу. В чем проблема?
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08.09.2021 21:51 Ответить
Все удешевляется при увеличении объема производства. 1 тарелка дорого, 1 млн тарелок - дешево. Первые CD-ROM дисководы стоили в районе 2000 баксов.
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08.09.2021 22:37 Ответить
Да вопрос даже не в деньгах, при массовом производстве цены снизятся, где столько кукурузы только взять, да и как то не комильфо как по мне еду в тару перерабатывать.
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09.09.2021 08:56 Ответить
Тупорылые борцуны с цивилизацией.Может давайте закроем все АЭС и ТЭС и вернемся жить на деревья?
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08.09.2021 21:46 Ответить
Месяц назад был в Словении - самой экологические чистой стране Европы. Там вообще нет мусорок в городе. Хочешь выбросить мусор - иди к контейнерам и выбрасывай свои отходы в соответствующий контейнер. Самое интересное, что никто из местных не ходит и не ноет, что им запрещают пользоваться трубочками и туалетной бумагой, поэтому чистота в городах - идеальная.
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08.09.2021 21:50 Ответить
Ну вот как можно без пластика - я наготовил еды рассовал ее по герметичным пластиковым контейнерам, выбросил мусор в пластиковых пакетах - они не текут а внутри содержат ароматизатор и нейтрализуют запахи
Полезные соросовские идиоты
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08.09.2021 22:19 Ответить
В Україні хочуть заборонити пластиковий посуд, прилади і соломинки для напоїв, - Мінекології - Цензор.НЕТ 4804
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08.09.2021 22:25 Ответить
заплатите бомжикам за пластик и они соберут как стеклотару...
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08.09.2021 22:26 Ответить
Уже платят, ты не знал? И ни хрена что-то эти бомжи дальше городских мусорников не ходят. Зато по лесам ходят укро-жлобы, оставляющие после себя кучи пластика и стекла.
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08.09.2021 22:39 Ответить
зеблан - запрети асфальт и бетон... И много много чего ещё можно запрещать... до чего же прпздные...
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08.09.2021 22:49 Ответить
Тогда вместо пластика пусть будет нитроцеллюлоза...как при сталине-хрущеве...в качестве побочной продукции пороховых заводов...
ой пардон нельзя...пороховые зааводы..зеленое чмо увидело мир шоколадном глазу *****
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08.09.2021 22:58 Ответить
...пральна, всю химию под СНБО, оставить только хозяйственное мыло изготовленное под ГОСТ, и хватит бесконечно перерабатывать туалетную бумагу - дупы можно вытирать и газетной бумагой, ну на худой конец в коллективных туалетах, во избежания взаимного заражения коллективным поносом, вытирать только пальцем...ну а палец очистить о стену...
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09.09.2021 05:52 Ответить
Отходы пластика не разлагаются 300 лет?
Стройте из них дороги!
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09.09.2021 09:56 Ответить
И туалетную бумагу запретить!
Столько деревьев сохраним.
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09.09.2021 09:57 Ответить
правильно. потому что в Украине пластиковую посуду делают из канистр и мешков из под химии.... харьковчанка ездит по всем аграрным предприятиям и скупает это барахло...
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09.09.2021 10:55 Ответить
 
 