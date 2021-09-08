В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии
Новости Цензор.НЕТ Общество
Законопроект предусматривает запрет на производство и ввоз в страну изделий из пластика. В Раду его внесут в октябре.
Об этом журналистам рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Через год после принятия законопроекта предусматривается запрет производства, ввоза на территорию Украины, введение в оборот на территории Украины изделий из пластика, для которых уже имеющаяся альтернатива", - сказал министр.
По словам министра, альтернативой должны стать гранулы из кукурузного крахмала. Это позволит товарам, которые произведены из этого материала, разлагаться во время компостирования.
"Из него, почти не изменяя технологию, можно делать то же самое, что можно делать из пластикового сырья, и больших проблем с перенастройкой производства не будет", - сказал он.
Абрамовский пояснил, что под действие запрета могут попасть соломинки для напитков, пластиковые столовые приборы, емкости для еды и напитков, оксобиорастворимый пластик.
Не будут запрещать влажные салфетки, средства личной женской гигиены, подгузники, табачные изделия с фильтрами и сами фильтры.
"Насчет ответственности дискуссия еще продолжается, хотя законопроект уже готов к регистрации. Тут сложный вопрос, так как чрезмерная ответственность связана с коррупционными рисками. На сегодня предлагаются такие цифры: первичный штраф за предоставление запрещенной продукции на рынке – от 18 тыс. грн до 51 тыс. грн, повторное нарушение в течение 1 года – от 85 тыс. грн до 175 тыс. грн", – рассказал Абрамовский.
Пожалуйста, подождите...
Он разлагается 1000 лет а вся планета засрана бетоном.
зебланыпля... точнее - Греты Тунберги
Палишся кремлебот. - У вас на Московии говорят: "щи лаптем хлебаем"
Видать забыл, что находишся на украинском форуме.
Лавров, твой выход(фото - дблыблд)
несутся как папуасы шоб угодить мистерам.
Отлично, бережем экологию, зачет.
А где бюджетные средства под этот закон чтобы простимулировать отечественных производителей тары начать экологически чистое производство?
Или законопроект для лохов, которые не читают полностью законы, а капусту с них можно стричь уже завтра?
Мені не подобається, що, вийшовши в ліс, натикаюся на купу пластикового сміття, і мені до лампочки що ті, хто його там вивалили, не зробили цього глобально.
Голови свиням міняти ніхто не буде, єдина можливість знизити забруднення пластиком природи - відмова від пластика та високі штрафи (і обов'язковість їх стягнення, а з цим якраз величезна проблема).
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Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупцинное бюро объявило тендер на закупку патронов для учебных стрельб на 2,4 млн гривен.
Также Министерство внутренних дел решило закупить первую партию электроавтомобилей для экономии госбюджета. )))
Тем временем Государственный Ощадный банк договорился с ООО "Види Юникомерс" о закупке 60 инкассаторских авто за 129,9 млн гривен.
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А "Украгролизинг" купит еще 3 элитных автомобиля на сумму, которая превышает прибыль компании за 2020.
Кроме того, Государственное бюро расследований (ГБР) хочет купить авто с разгоном до 100 км/час за 7,5 секунд ...
Зоозащитники - хватит убивать животных ради меха, есть прекрасная альтернатива, искусственный мех.
Экоактивисты - вы е@анулись, он сотнями лет не разлагается.
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А от запрета пластиковых тарелок доходы населения не увеличатся..
Полезные соросовские идиоты
ой пардон нельзя...пороховые зааводы..зеленое чмо увидело мир шоколадном глазу *****
Стройте из них дороги!
Столько деревьев сохраним.