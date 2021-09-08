В Украине хотят запретить пластиковую посуду, приборы и соломинки для напитков, - Минэкологии

Законопроект предусматривает запрет на производство и ввоз в страну изделий из пластика. В Раду его внесут в октябре.

Об этом журналистам рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Через год после принятия законопроекта предусматривается запрет производства, ввоза на территорию Украины, введение в оборот на территории Украины изделий из пластика, для которых уже имеющаяся альтернатива", - сказал министр.

По словам министра, альтернативой должны стать гранулы из кукурузного крахмала. Это позволит товарам, которые произведены из этого материала, разлагаться во время компостирования.

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"Из него, почти не изменяя технологию, можно делать то же самое, что можно делать из пластикового сырья, и больших проблем с перенастройкой производства не будет", - сказал он.

Абрамовский пояснил, что под действие запрета могут попасть соломинки для напитков, пластиковые столовые приборы, емкости для еды и напитков, оксобиорастворимый пластик.

Не будут запрещать влажные салфетки, средства личной женской гигиены, подгузники, табачные изделия с фильтрами и сами фильтры.

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"Насчет ответственности дискуссия еще продолжается, хотя законопроект уже готов к регистрации. Тут сложный вопрос, так как чрезмерная ответственность связана с коррупционными рисками. На сегодня предлагаются такие цифры: первичный штраф за предоставление запрещенной продукции на рынке – от 18 тыс. грн до 51 тыс. грн, повторное нарушение в течение 1 года – от 85 тыс. грн до 175 тыс. грн", – рассказал Абрамовский.