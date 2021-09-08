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Глава МЧС России Зиничев разбился, поскользнувшись во время гуляний на водопаде, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава МЧС России Зиничев разбился, поскользнувшись во время гуляний на водопаде, - СМИ

Российское министерство сообщило, что Евгений Зиничев погиб, пытаясь спасти режиссера, снимавшего учения. На самом деле это режиссер пытался спасти поскользнувшегося у водопада министра.

Об этом сообщает со ссылкой на источники ряд российских СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По их данным, Зиничев, как и сказано в официальном сообщении, открыл учения МЧС в Норильске. Но после этого он полетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от города. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей.

Инцидент мог произойти в другой точке неподалеку от озера – на водопаде Китабо-Орон. Официальные лица сообщили, что министр погиб, пытаясь спасти 63-летнего режиссера Александра Мельника, много лет сотрудничавшего с МЧС. По одной из версий, Зиничев прыгнул за ним с обрыва в реку, но разбился о камень. По другой – пытался удержать его от падения с обрыва. Но, по данным СМИ, все было наоборот: именно погибший режиссер пытался спасти сорвавшегося в пропасть министра. Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада, а Мельник пытался его удержать.

Читайте: Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях

55-летний генерал армии Зиничев возглавлял МЧС РФ с мая 2018 года. Он служил в КГБ, 9 лет работал в личной охране Владимира Путина, три месяца возглавлял Калининградскую область и занимал должность заместителя директора ФСБ. Входил в состав Совета безопасности – совещательного органа при президенте России, в который включены все силовые министры и ключевые российские чиновники высшего уровня.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+67
то что байка о попытке спасти оператора это банальный ******* - было ясно сразу. Только слабоумный мог поверить, что бывший гебливый путинский шакал мог рискнуть жизнью ради спасения холопа, которых мамки еще нарожают
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08.09.2021 20:39
+49
Ну и на йуха оно нам?
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08.09.2021 20:38
+40
Министр МЧС РФ, Евгений Зиничев, генерал армии РФ, награжденный медалью "За оккупацию Крыма" самоликвидировался.

Туда ему и дорога. Оккупанту - смерть.
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08.09.2021 20:49
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По лёгкому выпилился
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08.09.2021 22:00 Ответить
Та яка різниця, як і де? Головне, що мінус два кацапа, отже, вже є привід порадіти.
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08.09.2021 22:00 Ответить
Это для недалекого Зеленского "какая разница?"
А для знающего, разница очень существенная - денежная.
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08.09.2021 22:06 Ответить
...и вообще, он уволился два месяца назад!
😆
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08.09.2021 22:03 Ответить
Та кака разница - минус два паРашинца - це чудово! Глава російського МНС Зінічев загинув не під час навчань, а під час огляду туристичного об'єкта, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2475
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08.09.2021 22:06 Ответить
исдох кацап высокого ранга... ну и мать его в е...
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08.09.2021 22:11 Ответить
Звучит кощунственно, конечно, но, учитывая, что это член Совбеза рф (т. е., по сути, русского Политбюро, где собраны самые отъявленные международные военные преступники, которые, в отличии от сошек поменьше, не должны подлежать просто тюремному сроку, люстрации или помилованию по результатам войны, а должны быть показательно осуждены к пожизненному, а лучше - к смертной казни), тут уместен следующий жестокий матерный (русский же, кстати) стишок :

"Помер Никодим - да и х.... с ним !
Положили в гроб - да и мать его ё.. !"
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08.09.2021 22:12 Ответить
Самую прикольную версию рассказал Иван Яковина: кожугетыч и х*йло принесли его в жертву шаманскому богу.
https://www.youtube.com/watch?v=5X63lIbEYRA

где-то вначале.
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08.09.2021 22:33 Ответить
К этой новости не хватает заключительного аккорда. Запустите енотика, пожалуйста!
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08.09.2021 22:33 Ответить
буков

Кадебешні генерали ********** полювати або рибачити під Норільском, красуня Лама і все таке.
08.09.2021 13:30
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Мне нравится 2
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08.09.2021 22:53 Ответить
Надо же водопад в Норильске ,а все равно украинский ..
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08.09.2021 23:17 Ответить
" он много знал и устал "
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08.09.2021 23:26 Ответить
мабуть був тяжчий за повітря Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7305
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09.09.2021 12:12 Ответить
основной камень на котором подскользнулся -9 лет в охране Путина
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08.09.2021 23:29 Ответить
Чудненько. Хотя гулять под водопадами вещь опасная. Сам когда то сорвался с Учан-Су. Чуть кроссовок попал на скользкий камешек и привет. Потом пол года лечился.
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08.09.2021 23:31 Ответить
Багато знав, пора убирать, ху@ло зачища кінці.
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08.09.2021 23:55 Ответить
Так, так. Чи то пес вкрав, чи то у пса вкрали, чи то самого пса вкрали. Але пес був і…і хтось щось вкрав…
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08.09.2021 23:55 Ответить
Да кто бы сомневался? Потом окажется что он поскользнулся на куске мыла в бане после того,как его волосатый дагестанец чпокнул.
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08.09.2021 23:57 Ответить
Судя по послужному списку - тварь ще та! Земля йому скловатою!!!
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09.09.2021 00:05 Ответить
Погиб Максим- та и х_й с ним!
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09.09.2021 00:12 Ответить
здоров'я послизнувшомуся!
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09.09.2021 00:17 Ответить
То ли еще будет. Начался отстрел касатиков )))
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09.09.2021 00:23 Ответить
так все таки здох один или два кацапа ?
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09.09.2021 00:53 Ответить
Два, два.
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09.09.2021 02:11 Ответить
Оба...
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09.09.2021 17:19 Ответить
ну ничё..- повторил подвиг матросова..= "..ааа-а, гребаный гололед.."- ну с разницей в 40град.= водка)))
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09.09.2021 01:10 Ответить
Як каже мій отчим: "не жалкий"
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09.09.2021 02:08 Ответить
Одинаково врут. Вопрос даже не в аварии бухим. А почему не может признаться что был за рулем. И вся шобла не может дать внятный ответ
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09.09.2021 04:37 Ответить
В банке с пауками началась борьба за царский трон хутина. Нечего было по-пьяни намекать о своих политических амбициях. Свято место уже заангажировано.
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09.09.2021 05:57 Ответить
Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1452

СМЕРТЬ РОSSИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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09.09.2021 06:01 Ответить
От перестановки слагаемых , сума не меняется , подох значит подох… на одного врага меньше стало..
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09.09.2021 07:01 Ответить
может в тайге еще пару ублюдков шайгу и кремлевского суриката кто то сожрет
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09.09.2021 07:33 Ответить
Жаль, что не *уйло......
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09.09.2021 07:35 Ответить
Кремлёвская крыса подохнет от передоза новичка.Как его кумир,Гитлер... И сгорит в своей противоядерной норе....
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09.09.2021 09:30 Ответить
Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1565
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09.09.2021 08:54 Ответить
Чьерт побери.
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09.09.2021 09:17 Ответить
помер трофим, да и хер с ним
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09.09.2021 09:53 Ответить
Наш папа сразу застрелился,
Ну и повесился потом.
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09.09.2021 10:15 Ответить
После "трагедии" водопад в честь погибшего "героя" переименовали в Ватопад Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 953
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09.09.2021 10:20 Ответить
гидрант ему в отверстие!
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09.09.2021 10:22 Ответить
он упал потому что был тяжелее воздуха !!!

Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3779
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09.09.2021 11:06 Ответить
Это очень важный и показательный случай.....И поучительный!!! Особенно, когда рассказывает спасатель. А его слова!!!! ...к обрыву, где идет водопад, нельзя подходить ближе 5 метров, начинает кружится голова. Воот, а теперь берем обзоры Браена Форестера и...смотрим, как применяли водопады древние технологии в Перу. Ну вы поняли, мощный сброс воды равносилен генератору гравитационной волны, непрерывно работающему.
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09.09.2021 12:30 Ответить
Так и не понял из заметки, сколько погибло?
ОДин МЧС-ник или еще и режиссер?
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09.09.2021 12:31 Ответить
На ФУТБОЛЬНОМ сайте новость вчера висела, что геройски погиб, спасая жизнь человеку😂 Все удивлялись что ета новость там делает🤣
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09.09.2021 12:37 Ответить
футбльнув хтось?..
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09.09.2021 17:22 Ответить
Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1775
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09.09.2021 13:23 Ответить
По-перше, єнотика на вихід ,please? Сподіваюсь, здохли обидва?
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09.09.2021 14:48 Ответить
Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6656
йеноту подобается новина Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1890
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09.09.2021 15:01 Ответить
Коротше не тільки не герой а ще й уволок за собою ні в чому не винну людину
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09.09.2021 16:33 Ответить
я чомусь одразу так і подумав. Бо генерал та геройський вчинок та ще й в рф - це речі фантастичні Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9396
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09.09.2021 16:34 Ответить
+
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09.09.2021 16:39 Ответить
"Е...ный гололёд"(с) или же "Аннушка пролила масло"(с)? Какая разница...главное результат.Оператора жаль , мог бы ещё кина расписать
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09.09.2021 16:54 Ответить
Интересная реакция на это самоубийство Марго Симоньян.... Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2933Черная Метка Путлеру и ШойХу...
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09.09.2021 18:29 Ответить
Схватка за Престолонаследие на РАБссии ...продолжение следует... Глава МНС Росії Зінічев розбився, послизнувшись під час прогулянки на водоспаді, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8624
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09.09.2021 18:31 Ответить
Та і йух з ним. Чим більше передохне кацапів,тим чистішим буде повітря.
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09.09.2021 19:19 Ответить
Почему бы Путлеру на это озеро не съездить на место гибели своего верного холопа да не покупаться в таком прекрасном озере, побегать по камушкам?
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09.09.2021 20:13 Ответить
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