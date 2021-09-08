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Новости Политика Украины
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мусоропереработка (107) Абрамовский Роман (50) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (42)

Заводы по переработке мусора строят во Львове, под Харьковом, Мариуполем и Житомиром, - глава Минприроды Абрамовский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заводы по переработке мусора строят во Львове, под Харьковом, Мариуполем и Житомиром, - глава Минприроды Абрамовский

В Украине в настоящее время нет ни одного предприятия по переработке мусора, но несколько таких заводов уже строятся.

Об этом рассказал журналистам министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня фактически не существует таких предприятий (по переработке мусора. - Ред.). Все, что есть - это сортировочная линия, потому что есть действующий закон об отходах, что несортированный мусор запрещено принимать на полигоны. То есть, при полигонах есть сконцентрированные сортировочные линии. В большинстве это отбор пластика, немного стекла, немного алюминия, железа, но все это отбирается еще из баков", - сказал Абрамовский.

Он сообщил, что одна "большая энергетическая компания" готова на закрытых энергоблоках построить заводы по механико-биологической переработке мусора. Однако назвать этого, по его определению, "неожиданного национального инвестора" министр отказался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский

В то же время он отметил, что многие иностранных инвесторов готовы работать в этой сфере.

"Есть инвесторы западные-западные. Есть наши соседи - это Польша и Словакия. Есть транснациональные компании, которые специализируются в этой сфере, это их главная деятельность - управление отходами. И они заинтересованы входить в Украину. Конечно, они больше заинтересованы в крупных городах. Но есть компании, которые готовы инвестировать в строительство мусороперерабатывающих предприятий на территории Западной Украины - это Тернополь, Хмельницкий, Ужгород, Луцк", - сообщил чиновник.

Он уточнил, что во Львове уже строится первый в стране мощный завод по переработке мусора. Он сооружается за средства города - после трагедии на Грибовицкой свалке местная власть была вынуждена решать эту проблему радикально. Ожидается, что в течение двух лет завод будет построен. Впрочем, по мнению министра, одного завода для такого большого города будет недостаточно.

Кроме того, в Житомирской области национальный инвестор строит мощный мусороперерабатывающий завод. Запускается совместно с французской компанией подобный проект под Мариуполем. В Харьковской области также строится такое предприятие, правда по упрощенной технологии, которая, впрочем, подходит для города.

Также читайте: Строительство нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора, - Кличко

"В Киеве, как только будут условия, будет бешеный конкурс инвестиционный - кто будет строить предприятие по переработке. Будет правильно построить вокруг Киева несколько заводов механико-биологической обработки. Возможно, будет и завод сжигания мусора", - поделился планами Абрамовский.

Напомним, 21 июля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об управлении отходами" (№ 2207-1-д). Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, устанавливая систему ответственности за правонарушения в сфере обращения с отходами.

Законопроект предлагает установить порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга, предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начислению платы за такую ​​услугу.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
стройте, бо це жах, що робиться зі сміттям.
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08.09.2021 21:40
+4
Яка різниця з якого будівництва красти ??))))
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08.09.2021 22:05
+4
Вот народ. Им заводы строят, дороги, порты. А они всё недовольны Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський - Цензор.НЕТ 3563. Распил, распил.... Лучше ничего не строить, тогда гут Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський - Цензор.НЕТ 2842
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08.09.2021 22:42
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стройте, бо це жах, що робиться зі сміттям.
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08.09.2021 21:40 Ответить
А в Киеве закапывают.
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08.09.2021 21:58 Ответить
в цій сфері "не пахне" такими відкатами ,як на великому крадівництві.
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08.09.2021 21:59 Ответить
Яка різниця з якого будівництва красти ??))))
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08.09.2021 22:05 Ответить
красти також непросто.Процес потрібно налагодити .Вікно можливостей відкрите.Їм що,не їсти не пити ,не ср.ти і не спати ? Тому по черзі ,з "найжирніших" кусків...
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08.09.2021 23:35 Ответить
Только конченые совковые дегенераты могли построить рядом с новым спальным районом мусоросжигательный завод в Киеве. Теперь зеленые дегенераты собираются строить еще один мусоросжигательный завод в столице. Тут **** уже нечем дышать из-за епаных коптящих маршруток и дизельных лоховозок! Скоро в противогазах будем ходить, зато смешно будет!
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08.09.2021 22:02 Ответить
Построили значит в Киеве, потом ещё один в столице? Это как?
PS/ в Европе мусороперерабатывающие заводы тоже стоят в городах.
Это так, к сведению.
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08.09.2021 22:39 Ответить
У Відні такий завод в центрі міста, наприклад. Але ж головне що? Правильно, головне - Зрада.
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08.09.2021 23:51 Ответить
Давно пора.Мусора хотЬ попой....Сжигая мусор можно отапливать 20-30% жилого фонда!
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08.09.2021 22:02 Ответить
Неужели свершилось)
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08.09.2021 22:11 Ответить
Переробка сміття в цивілізованих країнах прибутковий бізнес,є країни що імпортують сміття !!!))))
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08.09.2021 22:12 Ответить
Вот народ. Им заводы строят, дороги, порты. А они всё недовольны Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський - Цензор.НЕТ 3563. Распил, распил.... Лучше ничего не строить, тогда гут Заводи з переробки сміття будують у Львові, під Харковом, Маріуполем і Житомиром, - голова Мінприроди Абрамовський - Цензор.НЕТ 2842
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08.09.2021 22:42 Ответить
Проектировщикам желательно разрабатывать технологический процесс
переработки мусора с учётом нашего менталитета ,в данном случае то ,что наши
граждане ещё долгие годы будут активно сопротивляться ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
разделению мусора по различным категориям отходов .
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08.09.2021 23:11 Ответить
Шол 2021 год....... а ети плять только планируют строить...... занавес......
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09.09.2021 00:04 Ответить
А в Киеве Виталик.
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17.09.2021 21:28 Ответить
 
 