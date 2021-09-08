Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года, - правительство РФ

Замглавы правительства России Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства РФ.

Речь шла о продолжении использования украинского транзитного маршрута после окончания текущего договора.

В правительстве РФ сообщают, что пока стороны договорились продолжить соответствующие консультации.

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Кроме того, на встрече обсудили торгово-экономическое взаимодействие России и Германии.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

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Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.