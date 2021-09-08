Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года, - правительство РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Замглавы правительства России Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства РФ.
Речь шла о продолжении использования украинского транзитного маршрута после окончания текущего договора.
В правительстве РФ сообщают, что пока стороны договорились продолжить соответствующие консультации.
Кроме того, на встрече обсудили торгово-экономическое взаимодействие России и Германии.
Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.
Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.
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И для этого ,ровно ни о чём конкретном не говорящее ,сообщение правительства рф
"...стороны договорились продолжить соответствующие консультации " в самый раз.
Стало: Германія і московити "обсудили транзит газа через Украину"
Ні чихуахуа собі перемога! І всього за 2 роки!
Давайте и дальше ничего не делать а только ругать США,Германию и тд что они не хотят тратить свои деньги на Украину. А Вы хотите чтобы Украина тратила деньги например на такую страну как Зимбабве? Ведь она более бедные чем Украина-разве ее не жалко? Украина как была инфантильной так до сих пор и не повзрослела как государство
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надлежаще налаженным со славных времён "Штази" каналам тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль" загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно покажет...
Результат - такой же!