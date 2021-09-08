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Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года, - правительство РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия и Германия обсудили транзит газа через Украину после 2024 года, - правительство РФ

Замглавы правительства России Александр Новак встретился с уполномоченным правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства РФ.

Речь шла о продолжении использования украинского транзитного маршрута после окончания текущего договора.

В правительстве РФ сообщают, что пока стороны договорились продолжить соответствующие консультации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия хочет, чтобы Россия продлила транзит газа через Украину на 5-10 лет, - посол Фельдгузен

Кроме того, на встрече обсудили торгово-экономическое взаимодействие России и Германии.

Напомним, 21 июля МИД Германии опубликовал соглашение США и ФРГ по "Северному потоку-2". В документе, в частности, говорится об обязательстве Берлина использовать все средства влияния, чтобы Украина продлила соглашение с РФ по транзиту газа после 2024 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2". Консультации были инициированы после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать продление договора о транзите газа через Украину после 2024 года.

Также читайте: Украина не сможет содержать ГТС, если после запуска "Северного потока - 2" транзит газа сократится до 15 млрд куб. м, - министр Галущенко

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника для переговоров о продлении транзита газа через территорию Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
давно было сказано : если страна между войной и позором выбирает- позор, она получает и войну, и позор. (Черчиль)
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08.09.2021 22:32
+8
Ну что же, буба в нирване джунглей ОПы, про Украину без Украины уже совсем не стесняясь говорят...
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08.09.2021 22:08
+8
Було: ні слова про Україну без України
Стало: Германія і московити "обсудили транзит газа через Украину"
Ні чихуахуа собі перемога! І всього за 2 роки!
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08.09.2021 22:30
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Анжела таки да...
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08.09.2021 22:07 Ответить
могу предсказать результат - бубасика опять послали на, а збилы-малоросы опять остались в обосранных шароварах.
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08.09.2021 22:07 Ответить
Ну что же, буба в нирване джунглей ОПы, про Украину без Украины уже совсем не стесняясь говорят...
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08.09.2021 22:08 Ответить
Пустое.
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08.09.2021 22:08 Ответить
До того часу газопровід вже поріжуть на метололом
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08.09.2021 22:13 Ответить
Не считайте правительство кацапни тупоголовыми. Их подлости, изворотливости и беспринципности пределов нет. Они сейчас мелят то что от них хотят слышать. Но даже тут умудряются сказать так, чтобы по факту их ничто и ни к чему не обязывало. У них запуск СП2 на носу. Драконить мировую общественность им сейчас вообще ни к чему.
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08.09.2021 22:42 Ответить
"...мелят то что от них хотят услышать. "
И для этого ,ровно ни о чём конкретном не говорящее ,сообщение правительства рф
"...стороны договорились продолжить соответствующие консультации " в самый раз.
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08.09.2021 22:58 Ответить
Ну так договорились же продолжать договариваться. Не послали же всех с договорами. Для старушки Европы этого достаточно.
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08.09.2021 23:27 Ответить
продолжается немецко - рашистское ********* Украины и ее народа
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08.09.2021 22:23 Ответить
Это просто бизнес и ничего личного (с)
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08.09.2021 22:40 Ответить
это просто личный бизнес врагов Украины,который касается лично безопасности каждого гражданина Украины ,ибо монеты от личного бизнесса продажной подельницы оккупанта Украины Меркель и "капутина" будут идти в казну оккупанта Украины и есть большая вероятность,что монеты от такого личного бизнесса ,будут использованы рашистом, для дальнейшей оккупации Украины
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08.09.2021 23:14 Ответить
Так деньги и так идут в казну оккупанта Украины хоть через Украину, хоть через Германию будет идти этот газ.
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08.09.2021 23:17 Ответить
если газ рашист транспортирует украинской трубой ,монеты за транзит и транспортировку он платит в украинскую казну
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08.09.2021 23:21 Ответить
ну за доставку да, а теперь будет в немецкую а за саму продажу газа газпром берет деньги себе не в зависимости прокачан он через Украину или Германию.
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08.09.2021 23:24 Ответить
Фишка в том что деньги за только транзит газа теперь будут идти в бюджет Германии а не в бюджет Украины что выгодно немцам но не выгодно украинцам но должны ли немцы думать о украинцах в ущерб себе? мне кажется с их стороны это было глупо.
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08.09.2021 23:19 Ответить
Почему в Будапеште Украина в ущерб себе, думала о безопасности ,в том числе и немцев, не говоря о безопасности мировых аферистов - подписантов этой бумаги,которая и в туалет не годится , после того как один из них (рашист)взял да оккупировал часть Украины?
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08.09.2021 23:40 Ответить
Отвечу жестко но как есть.. *без лоха жизнь плоха* - меня жизнь так учила что если я сам о своих интересах не позабочусь то никто не позаботится обо мне .. надеяться на чужого дядю дело не благонадежное.
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08.09.2021 23:44 Ответить
правильно крякаешь,следовательно Украине стоит чем быстрее поставить на боевое дежурство МБР с ядерными боеголовками и нацелить их на подписантов будапештского на,,,,лово Украины Росія і Німеччина обговорили транзит газу через Україну після 2024 року - уряд РФ - Цензор.НЕТ 632
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09.09.2021 09:09 Ответить
До 24 года уже обязаны прокачивать + сейчас их обязуют ещё лет на 5-6. Потом могут ещё. Германии не заинтересована быть транзитёром газа для Европы. Она хочет быть просто независимой от ненадёжной ГТС Украины и ненадёжных отношениях между рф и Украиной. Германия уже в 30х годах планирует вообще уйти от сжигания углеводородов в принципе, и готовит соответствующую инфраструктуру для этого, уже не один десяток лет.
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08.09.2021 23:43 Ответить
чтобы обязать нужен рычаг давления, чем вы кацапов давить собрались? газ их,труба их,они вон сидят просто в носу ковыряют ,а газ уже по 700, им поток можно не запускать и транзит не увеличивать они и так в шоколаде,газпром по сравнению с прошлым годом уже в 22 раза больше заработал
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10.09.2021 21:57 Ответить
да там труба в нейтральных водах ,кому за транзит платить скумбрии? еще и расстояние короче на 2000 км , газ будет давить всего одна современная компрессорная, а у нас три древних сссровских, обьемы огромные и деньги будут экономиться нереальные, вот германия и вцепилась в эту трубу
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10.09.2021 21:52 Ответить
Було: ні слова про Україну без України
Стало: Германія і московити "обсудили транзит газа через Украину"
Ні чихуахуа собі перемога! І всього за 2 роки!
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08.09.2021 22:30 Ответить
давно было сказано : если страна между войной и позором выбирает- позор, она получает и войну, и позор. (Черчиль)
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08.09.2021 22:32 Ответить
Германия меньше всех заинтересована в транзите газа через Украину чтобы она не говорила но по факту чем больше газа пройдет через Украину тем меньше через Германию- тем меньше денег она получит.
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08.09.2021 22:33 Ответить
Про ніякий серйозний транзит давно мова не йде. Будуть качати рівно стільки,щоб вистачало облуговувати нашу трубу як резерв на випадок аварій чи аномально холодних зим.
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08.09.2021 23:46 Ответить
у Украины было 30 лет чтобы чтобы утеплить панельки,посторить блоки АЭС перейдя на электрическое отопление и таким образом стать энергетически-независимой страной. Что было сделано?-НИЧЕГО! Теперь рашка будет террорезировать Украину и думаю таки заставит Украину дать воду в оккупированный Крым. Поляки видя к чему идет дело-заранее подписали договор о газовых поставках от США. Что делала Украина?НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛА,только уповала на то что СП2 не построится. Как он может не построится если в него вложили миллиарды долларов ЕВРОПЕЙСКИЕ компании а Германии прямо выгоден этот газопровод?
Давайте и дальше ничего не делать а только ругать США,Германию и тд что они не хотят тратить свои деньги на Украину. А Вы хотите чтобы Украина тратила деньги например на такую страну как Зимбабве? Ведь она более бедные чем Украина-разве ее не жалко? Украина как была инфантильной так до сих пор и не повзрослела как государство
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09.09.2021 02:37 Ответить
Увы, но вы правы
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09.09.2021 07:23 Ответить
В скорости Бундес-Фрау Меркель достойно, по мнению бюргеров, завершит на важном, с точки зрения ответственности, посту своё служение - эпохальное с точки зрения истории, значимое с точки зрения достигнутых результатов, но бескорыстное с точки зрения российских углеводородов, и, если конечно она возжелает, Вован Вованыч пристроит её задвигальщицей-выдвигальщицей задвижки на "Северном Потоке-2", чтобы тётушка Ангела на старость наколошматила бы бабла; пересела бы с галимой "Ауди А-8Л" на беспонтовый "Мерседес-Майбах-Пулман"; прикупила бы хату под пальмами с бассейном, теннисным кортом, вертолётной площадкой и лиловым негром с опахалом; прибарахлилась бы золотишком с каменьями (да не в каратах, а в килограммах) - ну так, шоб по-людски всё было.
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надлежаще налаженным со славных времён "Штази" каналам тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль" загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно покажет...
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09.09.2021 07:53 Ответить
Мы вчера с друзьями за пивом тоже обсуждали эту проблему.
Результат - такой же!
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09.09.2021 09:45 Ответить
ФАШИСТЫ НЕДОБИТЫЕ !!! ЧТОБ ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ ЗДОХЛИ !!! И ВЫ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
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09.09.2021 10:37 Ответить
 
 