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Новости Политика Украины Дело Семенченко и Шевченко
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Семенченко Семен (380) Шевченко Евгений (141)

Семенченко полгода сидит в камере, а "Медведчуки-Аваковы-Ермаки" на свободе, - агент НАБУ Шевченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Семенченко полгода сидит в камере, а

Агент НАБУ Евгений Шевченко, который вместе с экс-нардепом Семеном Семенченко является обвиняемым по делу о создании НВФ, считает содержание Семенченко под стражей несправедливым.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такие пророссийские лица, как Медведчук, Бойко, Новинский, Вилкул, Кива т.д. системно отстаивают интересы Кремля, но они на свободе. Такие коррумпированные лица, как Ахметов, "бриллиантовые прокуроры", Аваков и его сын с рюкзаками и т.д. грабят нашу страну, но они на свободе", - написал Шевченко.

Далее он перечислил Ермака, Татарова и Трухина, назвав их "героями зеленой власти". Шевченко считает, что они "показали всем украинцам, что можно сливать спецоперации наших разведчиков (как по "вагнеровцам"), можно принимать участие в схематозах (как в грабеже 80 млн грн на квартирах для Нацгвардии), можно пьяным таранить машины" - и за это ничего не будет.

Читайте: Голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца

Перечисляя достижения Семененко, Шевченко упомянул, что тот в апреле 2014 года создал добровольческий батальон "Донбасс" и защищал Украину, а позже - "не скурвился и не продался" в парламенте.

"Но он не на свободе - он уже полгода сидит один в камере изолятора СБУ, потому что, по мнению Зеленского, по мнению ГПУ и СБУ именно Семенченко является самым опасным преступником в Украине. Поэтому он в тюрьме. А Медведчуки-Аваков-Ермаки на свободе и на должностях - "руководят" Украиной. Так же в остатке имеет только один вопрос: как мы к такому пришли?" - вопрошает Шевченко.

Также читайте: Почти 40 дней голодовки: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
шевченко, ты за кого топил в 2019 году? За зельца? Так чем ты не доволен???? Все как ты хотел, бубачка у власти, мочит вас ,придурков, а вы такие наивные, что не догадывались что так будет??? Или такие тупые? А может надеялись на свой гешефт прибыльный при шмаркле?
Ну вот, выздобулы.....
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08.09.2021 22:38
+22
За что Семен боролся, именно на то и напоролся. Бойся желаний своих, они иногда сбываются.
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08.09.2021 22:37
+21
Чому тут дивуватися? У нас сепаратисти та посібники окупантів сидять в парламенті, стають мерами, викладачами вищих навчальних закладів, а їх діти мають пільги при вступі в університети, фінансову допомогу і т.п. Найбільший термін за війну проти України та за участь у терористичному угрупованні ЛДНР призначив суд Чехії громадянину цієї ж країни. А в Україні жоден з них не отримав стільки, а ті, що отримали хоча б щось або ідуть на обмін, або виходять за законом Савченко, або амністія чи ще якась херня. А от якогось АТОшника чи патріота радо засадять за будь-який дріб'язок на максимально можливий термін. А потім дивуються, чому звільняються раніше вмотивовані і справді професійні військові, а нових знайти дедалі важче.
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08.09.2021 22:52
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Не здавайся Семен. Столько еще креветок не сьедено, нужно бороться!!!
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08.09.2021 22:34 Ответить
За что Семен боролся, именно на то и напоролся. Бойся желаний своих, они иногда сбываются.
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08.09.2021 22:37 Ответить
і Евгений Шевченко, Евгений Шевченко 24c54084 - той самий агент НАБУ також
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08.09.2021 22:42 Ответить
Особенно торкнуло "голосовал и снова буду голосовать за "Самопомощь". Я думал такие недоумки уже вымерли, как мамонты.
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08.09.2021 22:52 Ответить
"Медведчуки-Аваковы-Ермаки" на свободе..и да Вова ПОКА ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ...но... надолго ли? вот в чем интрига....
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08.09.2021 23:06 Ответить
Организатор голодомора подох в Киеве от старости,так шо надолго.
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08.09.2021 23:08 Ответить
Це хто? Косіора і Постишева свої ж і розстріляли...
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09.09.2021 00:59 Ответить
Це твій однокровка кагановічь
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09.09.2021 10:12 Ответить
Ну хоч хтось має сидіти, Семен підходящий кандидат)
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08.09.2021 22:37 Ответить
чорний жарт. Але - справедливий.
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08.09.2021 22:44 Ответить
Это классический пример судьбы использованного резиноизделия №2
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08.09.2021 23:09 Ответить
шевченко, ты за кого топил в 2019 году? За зельца? Так чем ты не доволен???? Все как ты хотел, бубачка у власти, мочит вас ,придурков, а вы такие наивные, что не догадывались что так будет??? Или такие тупые? А может надеялись на свой гешефт прибыльный при шмаркле?
Ну вот, выздобулы.....
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08.09.2021 22:38 Ответить
И что интересно, из приснопамятной "святой троицы" -- Гришин\Семен сидит, Зимин\Соболев язык в зад заткнул и сопит в две дырочки, а Михо\Карлсон улетел домой, но как обычно, обещал когда-нибудь вернуться.
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08.09.2021 22:50 Ответить
"Михо\Карлсон улетел домой, но как обычно, обещал когда-нибудь вернуться."

Як тільки варення для цього карлсона з'явиться - одразу прилетить.
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08.09.2021 23:03 Ответить
Я тоже уверен. Это Карлсон летает исключительно когда пахнет вареньем.
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08.09.2021 23:07 Ответить
змимин готовится уйтина контракт в ЗСУ в ПВО Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9441
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08.09.2021 23:28 Ответить
Так хто там тварь кремльовская? Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5013
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08.09.2021 22:51 Ответить
ой і мого роботадавця згадали !
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08.09.2021 22:40 Ответить
Геша, иди рядом присядь. Ты своими тупорылыми отмазками его и так до госизмены подвел.
Народная мудрость гласит по этому поводу:
Сидят два наркомана на берегу речки - обдолбанные, последний забивают.
Вдруг - хоп, мусор сзади:
- Ребят, вы тут труп не видели? Не всплывал?
- Что ты, что ты, какой труп? Иди, нет тут никого.
Сидят дальше, торчат - вдруг, на тебе, всплывает тело около берега.
Один срывается к нему - ножкой его, ножкой и шепчет:
Плыви, братан, плыви - мы тебя отмазали...
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08.09.2021 22:41 Ответить
Я фігєю не з тебе, дегенерата, а з тої кількості дегенератів, що тебе пролайкали
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09.09.2021 07:27 Ответить
Як би там не було. По факту. Воювати пішов. Брав участь в зупинці постачання енергетики і товарів на окуповані території. Зліпити можна що завгодно. Тим самим знищити людину. Я за бобрів, що курили біля ЛЕП.
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08.09.2021 22:45 Ответить
Чому тут дивуватися? У нас сепаратисти та посібники окупантів сидять в парламенті, стають мерами, викладачами вищих навчальних закладів, а їх діти мають пільги при вступі в університети, фінансову допомогу і т.п. Найбільший термін за війну проти України та за участь у терористичному угрупованні ЛДНР призначив суд Чехії громадянину цієї ж країни. А в Україні жоден з них не отримав стільки, а ті, що отримали хоча б щось або ідуть на обмін, або виходять за законом Савченко, або амністія чи ще якась херня. А от якогось АТОшника чи патріота радо засадять за будь-який дріб'язок на максимально можливий термін. А потім дивуються, чому звільняються раніше вмотивовані і справді професійні військові, а нових знайти дедалі важче.
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08.09.2021 22:52 Ответить
По другому быть не могло здесь правит бабло...Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7926
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08.09.2021 23:01 Ответить
ну так этот аферюга семенченко за бабки беНи и привел зеЛю в класти!
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08.09.2021 23:02 Ответить
Неплохо было бы и женечку к насінню отправить для компании.
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08.09.2021 23:15 Ответить
Семенченко нужно отпускать, что за бред держать его в тюрьме. Это смелый и решительный человек, таких людей итак единицы. Понятно, что это сигнал всем теневым организациям Украины, что в РБ не лезть. Пусть, мол, сами разбираются. Но у них, без реальных, адекватных действий, нет шансов. Там овцы, а нужны немного волков. Вот чем руководствовался Семенченко, даже если все обвинения против него, являются правдой.
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08.09.2021 23:15 Ответить
Виноват, невиноват я не знаю, но из его общедоступной биографии можно понять только одно, что он не волк как ты говоришь, а мелкий жулик, который хотел возвыситься, да мозги не те. Сейчас много таких вылазит, под громким словом патриотизм, хотят заработать. Только по сути это мелкие мошенники, которые хотят лавры Ахметова и прочих влиятельных людей, которые на плаву будут всегда ибо умны и хитры, а на деле все будет иначе, их пристрелят или посадят. Это касается и жулья в днр и лнр, всякая шваль к кормушке лезет и считает себя значимым звеном, а на деле обычный быстрозаменяемый мусор.
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08.09.2021 23:34 Ответить
"Волк" в том смысле, что он способен на поступки и решительные действия. И он это неоднократно доказал. Таких людей и не хватило в РБ для свержения Лукашеску, т.е. людей не с шариками и цветочками, а с более внушительными "аргументами" (вкл. оружие и проф. бойцов, прошедших АТО например)
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08.09.2021 23:49 Ответить
Да ни на что аферист гришин , кроме самопиара, НЕ СПОСОБЕН!
А заслуги батальона "Донбасс" НИКАКОГО отношения к гришину не имеют! гришин НИКОГДА не воевал сам!
Батальон воевал БЕЗ гришина, и НИКТО из батальона не пришел под суд поддержать самозванца---это о многом говорит)))
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09.09.2021 00:11 Ответить
агент РФ Медведчук сидит за Гос. измену под домашним арестом! Парадокс...
Такое может только при клоуне зеленском и слуг. Семенченко півроку сидить у камері, а "Медведчуки-Авакови-Єрмаки" на свободі, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1967
За гос. измену и финансирование терроризма Днр-Лнр дают долгий срок в нормальных странах.
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09.09.2021 01:10 Ответить
'как мы к такому пришли?" - как "наголосував', туда и пришел, вас предупреждали, нечего скулить
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09.09.2021 05:23 Ответить
Как достали эти порохоботы, везде лезут где надо и где не надо. Порошенко был, есть и до конца жизни останется БАРЫГОЙ! А зеленскому и Ко светит пожизненное за гос. измену!
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09.09.2021 05:29 Ответить
Баригами залишаєтеся всі ви, хто на нього лив цей бруд. Саме головне, що ця теза вийшла від кацапів, ******** і бені, які привели до влади Косоворотку і ще саме головне, що реальними баригами виявилися вони, Міхукаррлсон присів на посчаду за 20 тисяч баксів і тихенько вже мовчить, нічогісінько не робить, Бені і його слоуги знову засіли на схеми і добивають Україну а ви і далі повторюєте цю брехалкук. Хай вам щастить.
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09.09.2021 10:53 Ответить
Зєлю геть. Дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Україна розквітне
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09.09.2021 06:59 Ответить
Давай, Ваня, робіть дострокові і робіть Юлю презом. Вову вже зробили? Ваня, а ти забувся, що Юля була також за Вову? Це її вираз про "зубожіння". То вже зубожіння закінчилося, чи ще чекати. Чу там ціни на все?
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09.09.2021 10:54 Ответить
Хто б оце ще за Грішина вступився,як не його особистий водій,помічник,і коллєґа ! (Коллєґа-шахрай,звісно).
А чи повернув шановний аґєнт НАБУ ,позичені в 2007-11 рр. позичені в "Універсал-банк" і "Альфа-банк" кошти (близько 35 тис. дол.) ?
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09.09.2021 07:41 Ответить
АГЕНТ !!! А ГДЕ ФУРА С КОРРУПЦИОНЕРАМИ !?)
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09.09.2021 10:35 Ответить
Так это все поправимо! Придет нормальная власть и ей придется выполнить волю народа - наказать по всей строгости закона зеленых воров и предателей Украины...
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09.09.2021 10:45 Ответить
Хай цей Євген Шевченко подасть чергову апеляцію по справі ротердам+, може пощастить...
А взагалі то, я не маю радості з того, що з Семеном роблять ці українофобні потвори...
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09.09.2021 12:02 Ответить
За що боровся - на те і напоровся. Нехай сидить. Може розум поліпшиться.
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09.09.2021 20:25 Ответить
 
 