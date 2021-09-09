Семенченко полгода сидит в камере, а "Медведчуки-Аваковы-Ермаки" на свободе, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Евгений Шевченко, который вместе с экс-нардепом Семеном Семенченко является обвиняемым по делу о создании НВФ, считает содержание Семенченко под стражей несправедливым.

Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Такие пророссийские лица, как Медведчук, Бойко, Новинский, Вилкул, Кива т.д. системно отстаивают интересы Кремля, но они на свободе. Такие коррумпированные лица, как Ахметов, "бриллиантовые прокуроры", Аваков и его сын с рюкзаками и т.д. грабят нашу страну, но они на свободе", - написал Шевченко.

Далее он перечислил Ермака, Татарова и Трухина, назвав их "героями зеленой власти". Шевченко считает, что они "показали всем украинцам, что можно сливать спецоперации наших разведчиков (как по "вагнеровцам"), можно принимать участие в схематозах (как в грабеже 80 млн грн на квартирах для Нацгвардии), можно пьяным таранить машины" - и за это ничего не будет.

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Перечисляя достижения Семененко, Шевченко упомянул, что тот в апреле 2014 года создал добровольческий батальон "Донбасс" и защищал Украину, а позже - "не скурвился и не продался" в парламенте.

"Но он не на свободе - он уже полгода сидит один в камере изолятора СБУ, потому что, по мнению Зеленского, по мнению ГПУ и СБУ именно Семенченко является самым опасным преступником в Украине. Поэтому он в тюрьме. А Медведчуки-Аваков-Ермаки на свободе и на должностях - "руководят" Украиной. Так же в остатке имеет только один вопрос: как мы к такому пришли?" - вопрошает Шевченко.

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