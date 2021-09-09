Семенченко полгода сидит в камере, а "Медведчуки-Аваковы-Ермаки" на свободе, - агент НАБУ Шевченко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Агент НАБУ Евгений Шевченко, который вместе с экс-нардепом Семеном Семенченко является обвиняемым по делу о создании НВФ, считает содержание Семенченко под стражей несправедливым.
Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Такие пророссийские лица, как Медведчук, Бойко, Новинский, Вилкул, Кива т.д. системно отстаивают интересы Кремля, но они на свободе. Такие коррумпированные лица, как Ахметов, "бриллиантовые прокуроры", Аваков и его сын с рюкзаками и т.д. грабят нашу страну, но они на свободе", - написал Шевченко.
Далее он перечислил Ермака, Татарова и Трухина, назвав их "героями зеленой власти". Шевченко считает, что они "показали всем украинцам, что можно сливать спецоперации наших разведчиков (как по "вагнеровцам"), можно принимать участие в схематозах (как в грабеже 80 млн грн на квартирах для Нацгвардии), можно пьяным таранить машины" - и за это ничего не будет.
Перечисляя достижения Семененко, Шевченко упомянул, что тот в апреле 2014 года создал добровольческий батальон "Донбасс" и защищал Украину, а позже - "не скурвился и не продался" в парламенте.
"Но он не на свободе - он уже полгода сидит один в камере изолятора СБУ, потому что, по мнению Зеленского, по мнению ГПУ и СБУ именно Семенченко является самым опасным преступником в Украине. Поэтому он в тюрьме. А Медведчуки-Аваков-Ермаки на свободе и на должностях - "руководят" Украиной. Так же в остатке имеет только один вопрос: как мы к такому пришли?" - вопрошает Шевченко.
Пожалуйста, подождите...
Ну вот, выздобулы.....
Як тільки варення для цього карлсона з'явиться - одразу прилетить.
Народная мудрость гласит по этому поводу:
Сидят два наркомана на берегу речки - обдолбанные, последний забивают.
Вдруг - хоп, мусор сзади:
- Ребят, вы тут труп не видели? Не всплывал?
- Что ты, что ты, какой труп? Иди, нет тут никого.
Сидят дальше, торчат - вдруг, на тебе, всплывает тело около берега.
Один срывается к нему - ножкой его, ножкой и шепчет:
Плыви, братан, плыви - мы тебя отмазали...
А заслуги батальона "Донбасс" НИКАКОГО отношения к гришину не имеют! гришин НИКОГДА не воевал сам!
Батальон воевал БЕЗ гришина, и НИКТО из батальона не пришел под суд поддержать самозванца---это о многом говорит)))
Такое может только при клоуне зеленском и слуг.
За гос. измену и финансирование терроризма Днр-Лнр дают долгий срок в нормальных странах.
А чи повернув шановний аґєнт НАБУ ,позичені в 2007-11 рр. позичені в "Універсал-банк" і "Альфа-банк" кошти (близько 35 тис. дол.) ?
А взагалі то, я не маю радості з того, що з Семеном роблять ці українофобні потвори...