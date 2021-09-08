Главные новости 8 сентября: новый виток "Вагнергейта", Рада не стала просить статус союзника США
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CNN опубликовал сенсационный материал о "вагнеровцах", в ОП говорят, что это российские фейки, Украина не будет просить статус главного союзника США вне НАТО, новые каратинные ограничения коснутся только невакцинированных украинцев, - главные новости 8 сентября.
Новый виток скандала с "вагнеровцами"
CNN опубликовал материал, из которого следует, что сорвавшуюся операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" проводили с ведома и при содействии спецслужб США. С полным текстом статьи в переводе можно ознакомиться здесь. В Офисе Президента заявили, что это фейк, который играет на руку Крмелю. Мол, анонимные источники CNN не вызывают доверия, а сам материал - это всего лишь пересказ старых российских фейков на английском языке.
Рада не стала просить США о статусе союзника вне НАТО
За то, чтобы обратиться к Вашингтону с просьбой предоставить этот статус, проголосовали всего 24 народных депутата - при том, что нужно было 226 голосов. Большинство присутствующих воздержались. Таким образом, нардепы прислушались к призыву властей - не голосовать за обращение их призывал и министр иностранных дел Кулеба, назвавший обращение "попыткой политического хайпа", и вице-премьер Стефанишина, оценившая его как "сознательную и недальновидную политическую диверсию".
В Украине легализировали криптовалюты
Теперь держатели виртуальных активов смогут легально декларировать их и обменивать. А международные криптокомпании - регистрировать в Украине блокчейн-бизнес. Единственным законным средством платежа в стране при этом по-прежнем остается гривня, - подчеркнули в НБУ.
Семенченко продлили арест на 2 месяца
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Семенченко в СИЗО до начала ноября. Экс-нардеп голодает уже 41 день. Его защита собирается оспорить меру пресечения.
На день рождения Татарова съехались расследовавшие его дело силовики
На празднике были более 10 топ-сотрудников силовых ведомств, в том числе и связанных с расследованием дела Татарова.
Карантинные ограничения не коснутся вакцинированных украинцев
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в "желтой", "оранжевой" и "красной" эпидемиологических зонах большинство карантинных мер не будут применяться к вакцинированным гражданам.
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А де саме встановлено, що статус основного союзника США поза НАТО перешкоджає руху країни до НАТО? Де про це можна прочитати, ознайомитися?
Только у нас на оне эпидемии поднимают налоги и тарифы.
Впрочам это правильно. Может так дойдет, что нужно думать при голосовании
Дави их Вова , дави и пусть идут в сраку , как ты сказал 🤣🤣🤣
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Чому всі забули,що операція була відкладена,що дало час знищити 18міс працю кількох спецслужб?! Хто конкретний виконавець повідомленя,вже не так важливо,бо без перенесеня,у кремля та мінська просто не вистачило часу перешкодити.
«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, - Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», - отметил Зеленский
Хор зелёной плесени получил от подоляка установку на распространение очередной мантры => "Зеленский не виноват". Что, моча ты зелёная, хочется забыть эту историю, она уже стала раздражать?
Знает и не признаёт. А не признаёт потому, что слил(и) операцию. Испугались *****? А может сдача операции - была часть сделки с ним. Если - Да, то какой?!?!? Это, и не только это, бязательно выяснится.
бязательнообязательно
Его медиа продукт крутят на раше,и всему СНГ по росканалам (а это миллионы $!),а оно шкодит потихоньку стране пост президента которой оно занимает!
Ведь ЗеЛОХторат считает,что раз оно за тв не платит,значит и Зе не платят.
Он признался,что звонил ПОСЛЕ,но не признался (пока!) в том,что отдал приказ на перенесение операции на 24 часа,но с рейсами,куда кроме фигурантов нужно было подсадить сотрудников,задержка оказалась достаточной для спуска в унитаз18мес работы!
А кто именно звонил? Вас интересует тело исполнителя,кто набирал номер?
Треба було повернути до Мінська екіпаж + співорбітників спецслужб які грали ролі цівільних.
Думай-те!
Постанова була зареєстрована ще влітку. Про неї знали всі, її підписали зе-слуги. Конгрес США зі свого боку підготував вже відповідний законопроект. А тепер зелені вигадують історії чому цей статус нам не потрібен. Почитайте хоча б які можливості крім військових та дипломатичних він відкриває.
P.S. А де саме встановлено, що статус основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО перешкоджає руху країни до НАТО?
Це питаня чомусь забувають! Але семе це дало час на знищеня 18 місячної роботи спецслужб!