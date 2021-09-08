Главные новости 8 сентября: новый виток "Вагнергейта", Рада не стала просить статус союзника США

CNN опубликовал сенсационный материал о "вагнеровцах", в ОП говорят, что это российские фейки, Украина не будет просить статус главного союзника США вне НАТО, новые каратинные ограничения коснутся только невакцинированных украинцев, - главные новости 8 сентября.

Новый виток скандала с "вагнеровцами"

CNN опубликовал материал, из которого следует, что сорвавшуюся операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" проводили с ведома и при содействии спецслужб США. С полным текстом статьи в переводе можно ознакомиться здесь. В Офисе Президента заявили, что это фейк, который играет на руку Крмелю. Мол, анонимные источники CNN не вызывают доверия, а сам материал - это всего лишь пересказ старых российских фейков на английском языке.

Рада не стала просить США о статусе союзника вне НАТО

За то, чтобы обратиться к Вашингтону с просьбой предоставить этот статус, проголосовали всего 24 народных депутата - при том, что нужно было 226 голосов. Большинство присутствующих воздержались. Таким образом, нардепы прислушались к призыву властей - не голосовать за обращение их призывал и министр иностранных дел Кулеба, назвавший обращение "попыткой политического хайпа", и вице-премьер Стефанишина, оценившая его как "сознательную и недальновидную политическую диверсию".

В Украине легализировали криптовалюты

Теперь держатели виртуальных активов смогут легально декларировать их и обменивать. А международные криптокомпании - регистрировать в Украине блокчейн-бизнес. Единственным законным средством платежа в стране при этом по-прежнем остается гривня, - подчеркнули в НБУ.

Семенченко продлили арест на 2 месяца

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Семенченко в СИЗО до начала ноября. Экс-нардеп голодает уже 41 день. Его защита собирается оспорить меру пресечения.

На день рождения Татарова съехались расследовавшие его дело силовики

На празднике были более 10 топ-сотрудников силовых ведомств, в том числе и связанных с расследованием дела Татарова.

Карантинные ограничения не коснутся вакцинированных украинцев

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в "желтой", "оранжевой" и "красной" эпидемиологических зонах большинство карантинных мер не будут применяться к вакцинированным гражданам.