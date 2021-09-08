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Главные новости 8 сентября: новый виток "Вагнергейта", Рада не стала просить статус союзника США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 8 сентября: новый виток

CNN опубликовал сенсационный материал о "вагнеровцах", в ОП говорят, что это российские фейки, Украина не будет просить статус главного союзника США вне НАТО, новые каратинные ограничения коснутся только невакцинированных украинцев, - главные новости 8 сентября.

Новый виток скандала с "вагнеровцами"

CNN опубликовал материал, из которого следует, что сорвавшуюся операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" проводили с ведома и при содействии спецслужб США. С полным текстом статьи в переводе можно ознакомиться здесь. В Офисе Президента заявили, что это фейк, который играет на руку Крмелю. Мол, анонимные источники CNN не вызывают доверия, а сам материал - это всего лишь пересказ старых российских фейков на английском языке.

Рада не стала просить США о статусе союзника вне НАТО

За то, чтобы обратиться к Вашингтону с просьбой предоставить этот статус, проголосовали всего 24 народных депутата - при том, что нужно было 226 голосов. Большинство присутствующих воздержались. Таким образом, нардепы прислушались к призыву властей - не голосовать за обращение их призывал и министр иностранных дел Кулеба, назвавший обращение "попыткой политического хайпа", и вице-премьер Стефанишина, оценившая его как "сознательную и недальновидную политическую диверсию".

В Украине легализировали криптовалюты

Теперь держатели виртуальных активов смогут легально декларировать их и обменивать. А международные криптокомпании - регистрировать в Украине блокчейн-бизнес. Единственным законным средством платежа в стране при этом по-прежнем остается гривня, - подчеркнули в НБУ.

Семенченко продлили арест на 2 месяца

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Семенченко в СИЗО до начала ноября. Экс-нардеп голодает уже 41 день. Его защита собирается оспорить меру пресечения.

На день рождения Татарова съехались расследовавшие его дело силовики

На празднике были более 10 топ-сотрудников силовых ведомств, в том числе и связанных с расследованием дела Татарова.

Карантинные ограничения не коснутся вакцинированных украинцев

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в "желтой", "оранжевой" и "красной" эпидемиологических зонах большинство карантинных мер не будут применяться к вакцинированным гражданам.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Главные ежедневные новости:
Главные новости 8 сентября: новый виток "Вагнергейта", Рада не стала просить статус союзника США - Цензор.НЕТ 6389
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08.09.2021 23:12
+11
Т.е. Зелина прямая речь уже не признание?

«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, - Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», - отметил Зеленский
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08.09.2021 23:21
+9
Думаю, що він і дав команду НЕ голосувать за стасус союзника Америки.
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08.09.2021 23:17
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Козирь сказав шо ніякої операції не було, значить не було.
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08.09.2021 23:02 Ответить
Якби ще й дурбецела криворогатого не було. Ну, тіпо, воно нам наснилося. Але НІТ! Воно-такі існує! Хрипить, смердить та Україну ненавидить,падла малороська!
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08.09.2021 23:16 Ответить
Думаю, що він і дав команду НЕ голосувать за стасус союзника Америки.
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08.09.2021 23:17 Ответить
Апчета статус основного/головного союзника США поза НАТОЮ отримують країни які не можуть вступити до НАТИ.
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08.09.2021 23:24 Ответить
А мы можем? Когда?
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08.09.2021 23:58 Ответить
Коли будемо відповідати їхнім стандартам. І не тільки військовим, але і стандартам всіх гілок влади.
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09.09.2021 00:19 Ответить
"отримують країни які не можуть вступити до НАТИ."

А де саме встановлено, що статус основного союзника США поза НАТО перешкоджає руху країни до НАТО? Де про це можна прочитати, ознайомитися?
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09.09.2021 01:19 Ответить
А може Маркарова "порадила"?
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09.09.2021 07:12 Ответить
А хтож ще?! Тільки ЗЕрмак.
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09.09.2021 11:30 Ответить
Главные ежедневные новости:
Главные новости 8 сентября: новый виток "Вагнергейта", Рада не стала просить статус союзника США - Цензор.НЕТ 6389
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08.09.2021 23:12 Ответить
Кароче, я вам нічего не должен. Головні новини 8 вересня: новий виток "Вагнергейту", Рада не стала просити статусу союзника США - Цензор.НЕТ 152 Головні новини 8 вересня: новий виток "Вагнергейту", Рада не стала просити статусу союзника США - Цензор.НЕТ 1473
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08.09.2021 23:32 Ответить
Все страны стараются помочь своим гражданам на фоне эпидемии. Кто как может.
Только у нас на оне эпидемии поднимают налоги и тарифы.

Впрочам это правильно. Может так дойдет, что нужно думать при голосовании
Дави их Вова , дави и пусть идут в сраку , как ты сказал 🤣🤣🤣
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08.09.2021 23:49 Ответить
Парадокс, почему Зеленский опережает своих конкурентов, согласно опросам.
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08.09.2021 23:53 Ответить
Патамушта у його виборців замість голови телевізор.
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09.09.2021 00:22 Ответить
Судя по статье Зеленский не виноват , а провал операции связан с тем что лукашенковское кгб проявило бдительность и задержали подозрительных личностей . Потом когда разобрались в сути , отдали арестованных кацпам . Или кто-то очень близкий к власти в Украине слил информацию лукашенко . В статье о нем ни слова . Кто знает детали ?

.
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08.09.2021 23:12 Ответить
В статті немає прямих звинувачень, але реакція ОПУ і Подоляка доводять все ще раз.
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08.09.2021 23:20 Ответить
В статье есть последовательность действий . Лукашенко арестовывает вагнеровцев , потом ему звонит Зеленский с просьбой их выдать . Теперь вопрос как лукашенко вышел на вагнеровцев ? Кто-то из украинского руководства слил ему информацию или лукашенковское кгб просто проявило бдительность ?
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08.09.2021 23:29 Ответить
А хто крім Зеленського мав право віддати прямий наказ на затримку/відтермінуваня часу операції?
Чому всі забули,що операція була відкладена,що дало час знищити 18міс працю кількох спецслужб?! Хто конкретний виконавець повідомленя,вже не так важливо,бо без перенесеня,у кремля та мінська просто не вистачило часу перешкодити.
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09.09.2021 11:39 Ответить
Т.е. Зелина прямая речь уже не признание?

«Последний раз мы общались с ним (Лукашенко, - Ред.) по телефону. Когда «вагнеровцы» были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, я попросил его, я его предупредил, что готов передать ему всю информацию об этих людях, там были фамилии, мы понимали, кто это такие. Тем не менее он сказал мне по телефону: «Я понимаю, дорогой Владимир Александрович, я не подведу, все будет нормально, я разберусь». Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. Это была последняя наша с ним беседа», - отметил Зеленский
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08.09.2021 23:21 Ответить
то тупая свинособака под прокси, шо с нее взять кроме трипера?
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08.09.2021 23:22 Ответить
мой вопрос кто слил вагнеровцев лукашенко ? сам Зеленский или кто из его окружения . Статья СНН и выступление Зеленского говорит о том что Зеленский звонил лукашенко ПОСЛЕ ареста вагнеровцев . Вопрос как лукашенко вышел на вагнеровцев ? кто дал ему информацию ?
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08.09.2021 23:25 Ответить
судя по всему, свинособака, давно тебя Равшан з Махмудом не пользовали
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08.09.2021 23:21 Ответить
Mike Redford - "Судя по статье Зеленский не виноват"

Хор зелёной плесени получил от подоляка установку на распространение очередной мантры => "Зеленский не виноват". Что, моча ты зелёная, хочется забыть эту историю, она уже стала раздражать?
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08.09.2021 23:34 Ответить
Статья СНН говорит о том что Зеленский звонил лукашенко ПОСЛЕ ареста вагнеровцев . Вопрос как лукашенко вышел на вагнеровцев ? кто дал ему информацию ?
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08.09.2021 23:36 Ответить
Ты думай почему кейс по вагнеровцам был поставлен на паузу до визита Нелоха Омансього до США. Судя по всему, теперь, с началом нового политического сезона эту тему США будут держать в центре внимания. И CNN этой статьёй дало это понять.
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08.09.2021 23:52 Ответить
Это второй вопрос . Меня интересовало кто дал лукашенко наводку на вагнеровцев . Тут уже ответили что Ермак .
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08.09.2021 23:58 Ответить
А, что зелёный буратино этого не знает? Знает! Знает и покрывает! Ничтожество, трус, предатель!!!
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09.09.2021 00:06 Ответить
Скорее всего знает . Ибо с его стороны этот слив мог быть попыткой договориться с куйлом .
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09.09.2021 00:11 Ответить
"Скорее всего знает"
Знает и не признаёт. А не признаёт потому, что слил(и) операцию. Испугались *****? А может сдача операции - была часть сделки с ним. Если - Да, то какой?!?!? Это, и не только это, бязательно выяснится.
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09.09.2021 00:17 Ответить
бязательно обязательно
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09.09.2021 00:18 Ответить
Сделка с ху&лом у кривграгульного уже многолетняя!
Его медиа продукт крутят на раше,и всему СНГ по росканалам (а это миллионы $!),а оно шкодит потихоньку стране пост президента которой оно занимает!
Ведь ЗеЛОХторат считает,что раз оно за тв не платит,значит и Зе не платят.
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09.09.2021 11:55 Ответить
Вопрос КТО имел ПРАВО отдать ПРИКАЗ на перенесение времени операции!
Он признался,что звонил ПОСЛЕ,но не признался (пока!) в том,что отдал приказ на перенесение операции на 24 часа,но с рейсами,куда кроме фигурантов нужно было подсадить сотрудников,задержка оказалась достаточной для спуска в унитаз18мес работы!
А кто именно звонил? Вас интересует тело исполнителя,кто набирал номер?
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09.09.2021 11:48 Ответить
Була інфа що дзвінок був не один. Хтось теж настукав, але бубачка його покриває.
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08.09.2021 23:35 Ответить
Вот я про это спрашиваю . Значит кто-то позвонил лукашенко и дал ему наводку на вагнеровцев сидящих в пансионате в Беларуси . Интересно кто это был .
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08.09.2021 23:38 Ответить
Підозра падає на Єрмака.
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08.09.2021 23:42 Ответить
Это другое дело. Значит Ермак предупредил лукашенко , а уж потом Зеленский звонил с просьбой выдать арестованных.
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08.09.2021 23:53 Ответить
По поведению Ермака похоже, бо везде без мыла лезет , все хочет везде играть первую скрипку . И похоже скоро доиграется.
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09.09.2021 00:23 Ответить
Чому Зеленський дав наказ відтермінувати операцію на Три доби? Це і є зрада. 111-та, довічне з конфіскацією.
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09.09.2021 08:06 Ответить
А при чому тут зеленський? Відповідальність на 73% виборців, які дали в руки малоросам і профанам тайни і керування спецслужбами і Вас пане особисто, бо Ви крім галочки на бюлетні ще тут активно звали тупий нарід голосувати проти нормальних.
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09.09.2021 10:21 Ответить
Три доби виходило тому,що борт пішов за розкладом!
Треба було повернути до Мінська екіпаж + співорбітників спецслужб які грали ролі цівільних.
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09.09.2021 12:09 Ответить
Головні новини 8 вересня: новий виток "Вагнергейту", Рада не стала просити статусу союзника США - Цензор.НЕТ 9826 Рассмешил, подолятролянчик, зачет в биткоинах получишь. Юноша, ты только начинаешь тролячить, поэтому объясню. Именно тупорылое зеленое ЧМО и слило всю операцию своим звонком бульбанфюреру после доклада о ней СБУ. Дружочек, езжай в Польшу, ты там на клубнике и туалетах больше заработаешь без вреда своему здоровью и репутации...
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08.09.2021 23:42 Ответить
Сярожа , судя по статье CNN Зеленский звонил лукашне ПОСЛЕ ареста вагнеровцев . Мой вопрос был кто дал наводку лукашенко изначально . Ты не отвечай ибо с логикой не дружишь .
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08.09.2021 23:56 Ответить
Спросите лучше КТО ИМЕЛ ПРАВО отдать приказ отложить/задержать операцию!
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09.09.2021 11:07 Ответить
Все теперь ясно .
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09.09.2021 18:31 Ответить
Ну карочє, зельцман со своим фсбешним д'єрьмаком слили операцію, на которой спалились, как *уйловские соски.
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08.09.2021 23:35 Ответить
Всего 24 депутата. А где были патриоты? Их не пустили на голосование?
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08.09.2021 23:59 Ответить
Так 24 человека это и есть единственные патриоты в Раде, фракция ЕС в полном составе, все остальные --воздержались...
Думай-те!
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09.09.2021 00:03 Ответить
Цензор.Нет - "Рада не стала просить статус союзника США"
Постанова була зареєстрована ще влітку. Про неї знали всі, її підписали зе-слуги. Конгрес США зі свого боку підготував вже відповідний законопроект. А тепер зелені вигадують історії чому цей статус нам не потрібен. Почитайте хоча б які можливості крім військових та дипломатичних він відкриває.

P.S. А де саме встановлено, що статус основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО перешкоджає руху країни до НАТО?
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09.09.2021 01:15 Ответить
Всратись - і не жити
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09.09.2021 01:40 Ответить
І отак всі 30 років!
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09.09.2021 07:14 Ответить
Українці ще не втямили, що вчора їх усіх Рада злила у паРашу
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09.09.2021 07:55 Ответить
Так ты соучасник активный: барыга, полваренка, свинарчуки ты же носился тут с этими фейками)))
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09.09.2021 08:52 Ответить
І хто це ж злив інформацію ворогу? Та мабуть це Зінка, Косоворотка чеснєйшій панеь і не має ніякого відношення до цього. Не має квартир в москві і особняка в Криму і зовсім немає бізнесу своєї коноіндустрії, яка чомусь на московії процвітає і ху@ло нге вводить проти них санкцій, а навкаки, ще і фінансує.
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09.09.2021 09:35 Ответить
А хто крім Зеленського міг і мав право віддати наказ по перенесеню часу?
Це питаня чомусь забувають! Але семе це дало час на знищеня 18 місячної роботи спецслужб!
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09.09.2021 11:05 Ответить
Почему асе забыли о том,что приказ отложить/перенести время операции по задержанию мог отдать ТОЛЬКО Зеленский?
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09.09.2021 11:01 Ответить
 
 