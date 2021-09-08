Задержанный в оккупированном Крыму 3 сентября Асан Ахтемов - родственник замглавы МИД Джапаровой

Задержанный в оккупированном Крыму Асан Ахтемов - муж троюродной сестры первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой.

Об этом она сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Джапарова рассказала о том, что Асан Ахтемов родился в 1989 году в Крыму, жил, учился и работал на полуострове.

"На моей троюродной сестре Репика он женился за год до оккупации. Уже через год после они стали родителями сына Рефата. Спустя еще несколько лет у них родилась дочь Сафие. Асан - замечательный отец и сын. Он также занимается уже пожилыми родителями", - рассказала она.

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Первые годы после свадьбы Асан и Репика жили с его родителями, а год назад переехали на съемную квартиру, откуда его и вывезли российские силовики.

"Ночью 3 сентября приблизительно в 11-12 ночи в их жилище ворвались люди в масках и бронежилетах без опознавательных знаков и сразу без каких-либо объяснений забрали Асана и отобрали все телефоны. Жена говорит, что она даже ничего не успела сказать своему мужу. На вопрос жены, куда и почему забрали ее мужа, был ответ, что сейчас придет следователь и все объяснит.

После фактически похищения Асана, в квартиру пришли человек в гражданской одежде без представления или предъявления документов. Жене без всяких объяснений показали какой-то документ, из которого она ничего не смогла понять, и начали проводить обыск. Со "следователями", как потом оказалось, было также 2 "понятых".

Уже под утро приехали кинологи с собаками и стали осматривать и фотографировать их машину, которую опечатали и увезли на эвакуаторе.

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Только после 10 часов насыпного утра Репика смогла выйти из дома к соседям чтобы позвонить свекру, который приехал и забрал детей", - пишет замминистра.

По ее словам, у родственников до сих пор нет связи с Асаном, их не допускают с ним на встречу и не позволяют говорить даже по телефону, к нему до сих пор не пустили независимого адвоката, с которым семья Асана заключила договор.

"Адвокат, которого назначила Асану российская оккупационная власть - Глушко Олег Владимирович, сообщил, что Асан отказывается от независимого адвоката и не хочет с ним встречаться и разговаривать. Поверить в это, ясное дело, трудно. Он также сообщил, что его отправят на 21 день на экспертизу в психиатрический диспансер", - сообщила Джапарова.

Она подчеркнула, что Репика ни разу с момента российской оккупации Крыма не ездила на материк, а Асан лишь трижды.

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"Первый раз - 3 года назад чтобы подать документы на паспорт ID и загранпаспорт. Второй раз - чтобы забрать паспорт ID, а загранпаспорт еще не был готов. Через COVID не уезжал. Свой загранпаспорт Асан забрал только в этом году, выехав на один день в Херсонскую область", - пишет замминистра.

По ее словам, Асан с Азизом действительно дружили, часто приезжали друг к другу в гости. "С Нариманом Джелялом Асан познакомился, когда работал в газете "Авдет". Они с того момента общались и вместе ходили на разные крымскотатарские мероприятия в Крыму, посещали "суды" и поддерживали родственников арестованных. Наверное из-за такой ​​активности Асан и попал в поле зрения ФСБ", - предполагает Джапарова.

"Братья Ахтемовы подвергались страшным физическим и психологическим пыткам и давлению. Классика ФСБ, через которую прошли сотни наших граждан - из них выбивали "признания". Признание в преступлении, к которому они не имеют никакого отношения, а также "показания" по политическому заказу Кремля выставить Наримана Джеляла как организатора "диверсий".

Когда Асана заводили в зал суда, его смог увидеть отец и невестка (в сам зал суда не пустили ни одного из родственников). Они сказали, что он очень плохо выглядел.

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У государственного "адвоката" была противоположная версия - "Асан себя хорошо чувствует, он только жалуется на тошноту и боль в животе", - констатирует замминистра.

Она в очередной раз указала, что "репрессии последних дней является местью за Крымскую платформу".

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.

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