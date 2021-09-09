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Новости Политика Украины
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Россия (91250) сборная по футболу (284) Гутцайт (57)

Министр спорта Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр спорта Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ

Если украинские футболисты, выступающие в России, будут показывать очень высокий уровень, будет возможность их вызова в национальную команду.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью hromadske.

"Сложно ответить на этот вопрос. Если наш игрок - реально сильный и потом будет представлять нашу страну на чемпионатах мира или Европы и забьет один из важнейших для нас голов, а украинский флаг будет подниматься в мире или Европе… Это сложный вопрос, но нужно смотреть. Если это реально сильный футболист и он поможет команде пройти дальше, чтобы Украина была на подиуме, то наверное, чтобы Украина была на подиуме", - сказал министр.

Гутцайт также обратил внимание, что в прошлом в качестве спортсмена также имел похожую дилемму - выступать за Украину или изменить гражданство. Но решил остаться в Украине.

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"Это сложный вопрос, над которым нужно думать. Сложно сразу ответить на него. Я вообще смотрю и понимаю, что есть контракты, есть деньги. Для меня родина - в сердце, и это нужно понимать. Не всегда деньги стоят на первом месте для нас. Я был спортсменом и понимал, что в постсоветские времена не было денег на тренировочные сборы, соревнования. У меня тоже был вызов поехать в Россию или в Соединенные Штаты, где живет моя семья. Но я выбрал не деньги, а жить и работать на родине. Для каждого человека это вызов, у меня вызов вот такой", - отметил министр.

В российском чемпионате выступают сразу несколько футболистов, которые в прошлом играли за сборную Украины: Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Иван Ордец ("Динамо" Москва), Дмитрий Иванисеня ( "Крылья Советов").

Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины в ноябре 2019-го, ссылаясь на политический фактор при выборе футболистов в заявку национальной команды.

Последний раз вызов в сборную Украины получали футболисты из чемпионата России еще в 2016 году - Александр Зинченко ("Уфа") и Богдан Бутко ("Амкар").

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+40
Шо не міністр - то феєричний дібілоїд.
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09.09.2021 00:48
+28
Спасибо за спорт вне политики, спасибо, падла, за приглашение, спасибо, большой человек, не поддавшийся мобилизации, за все, **** такая, спасибо. Тебе воздастся за это.
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09.09.2021 00:52
+13
А псу не говорили что его мнение никто не спрашивает?Есть тренер сборной и он решает кто будет играть! И таким псам министрам не место вообще на верху казлина !
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09.09.2021 00:54
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Шо не міністр - то феєричний дібілоїд.
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09.09.2021 00:48 Ответить
Так владу ж вибирали такі ж феєричні 73%, так що не дивно.
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09.09.2021 07:07 Ответить
ну какой дебелоид... ума хватило на олимпиаду послать пол министерства а тренеров дома оставить...
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09.09.2021 07:29 Ответить
Або хохлопітек звичайний іншими словами.
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09.09.2021 10:58 Ответить
Спасибо за спорт вне политики, спасибо, падла, за приглашение, спасибо, большой человек, не поддавшийся мобилизации, за все, **** такая, спасибо. Тебе воздастся за это.
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09.09.2021 00:52 Ответить
сепар
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09.09.2021 00:52 Ответить
Так в рашці грають лише кривоногі і відбиті на кшталт Яріка Рахітського, який постійно голи в свої ворота привозить... Мало того, що вата, так ще й грати не вміє!
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09.09.2021 00:53 Ответить
А псу не говорили что его мнение никто не спрашивает?Есть тренер сборной и он решает кто будет играть! И таким псам министрам не место вообще на верху казлина !
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09.09.2021 00:54 Ответить
скоріше там подібні проблеми рішає Павелко. Родич, до речі, Наріка з Дніпра.
Все дуже складно в цьому світі.
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09.09.2021 00:56 Ответить
А з яких пір міністр спорту визначає, хто та звідки буде грати?
Состав збірної - це ексклюзивна прерогатива головного тренера, та тільки його.
Головний тренер відповідає не тільки за рівень гравця, але й за саме головне - командний дух, психологічну подготовку, яка, можливо, ще й важніше, ніж технична чи фізична.
А зрадники з Росії нічого гарного психологічно в команду принести не взмозі - це буде лише розбрід та сварки, бо взагалом збірна має дуже патріотичний настрій.
Тому нехай міністр йде лісом та відповість суспільству про незадовільний виступ спортсменів на Олімпіаді в Токіо.
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09.09.2021 00:55 Ответить
Ой, якби так... Бо насправді патріотичний настрій - у вболівальників, в торсиди. І футболісти, і функціонери вимушені підкорятися. І не всі функціонери підкоряються. Наприклад, в футьолістів-кротів і підкротячників з кротоферми, коли вони в клубі - патріотизм відсутній як клас. Проявляється лише в збірній.
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09.09.2021 01:01 Ответить
ну чого, з футболу може й ні, але в багатьох видах спорту з Росії в Україну переїхали спортсмени, наприклад в біатлоні, і нічого. А скільки виїхало з України.
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09.09.2021 00:57 Ответить
шлехьтецайт
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09.09.2021 01:07 Ответить
ФІФА,УЄФА,звичайно,ще ті мафіозні угрупування.Але в даному випадку це тільки на користь.Тому що вони не допускають втручання в діяльність футбольних федерацій-асоціацій державних органів.Тобто цей міністр може засунути свої "допущєнія" собі в сраку.
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09.09.2021 01:12 Ответить
Об украинском футболе надо забыть , пока футболисты и их хозяева не начнут болеть за Украину. А то гроши получают немалые , хозяева на работорговле зарабатывают- на Украину им начхать . И это журналисты могли бы освещать
А вот не читала , чтобы Гутцайт собрал и поздравил параолимпийцев хотя бы квартирами Министр спорта Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ - Цензор.НЕТ 1660
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09.09.2021 01:16 Ответить
Закрой поддувало, лапоть
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09.09.2021 07:53 Ответить
Не ведіться! -Запас посиплються «зашквари» , щоб відвести від «вагнергейта»!
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09.09.2021 01:30 Ответить
Міністр спорту, культури…
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09.09.2021 01:31 Ответить
Министр спорта Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ - Цензор.НЕТ 8453
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09.09.2021 02:22 Ответить
Министр свободного времени....
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09.09.2021 10:43 Ответить
Да а кого там вызывать? Ракицкого, которому уже 32 года? Плюс загуглил статистику- за весь год он не забил ни одного гола и передач только 5.
Хорошо Зинченко уехал оттуда. Поэтому проблем никаких нет, т.к нет и игроков, которые могли бы реально усилить сборную .
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09.09.2021 01:32 Ответить
Гниду отправить к Ракицкому, на заработки.
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09.09.2021 01:55 Ответить
В Україні повинно бути введено на законодавчому рівні: всі, хто бажає стати будь яким міністром, повинен він або хто-небуть з його найближчих родичів рік відслужити "на передку", щоб на власній шкірі відчули що таке москалі.
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09.09.2021 03:03 Ответить
Люто плюсую!Бо патріот швидше стане професіоналом,ніж профі-сепар - патріотом.
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09.09.2021 10:46 Ответить
Гутцайт-ватник. Не стоит обращать внимание.
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09.09.2021 03:30 Ответить
гутцайт... бедцайт... оно хоть и спирсмен, но дебильный... хотя... чего взять от человека с двойным-тройным гражданством... оно как помои - просто воняют...
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09.09.2021 04:08 Ответить
Еще раз убедился, что у власти ватники и дебилы.
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09.09.2021 07:30 Ответить
Головне почати а там дивись і за трішечки призабуту ідею бандита ахметки про спільну лігу з кацапами заговорять!
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09.09.2021 07:33 Ответить
Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ/ Гут - хорошо, цайт-время. Лучшее-за последние 100 лет - время и место (Украина) во всём мире для воров-интернационалистов. Гутцайт участвовал в мутных схемах еще до работы министром.- Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов. 08.03.2020.
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09.09.2021 07:43 Ответить
Авжеж! Він вдягне футболку з українським Кримом і "фашистським" гаслом: "Слава Україні!" - "Героям слава!", за що його на рашці закриють у буцегарню, а дурний міністр очолить компанію по його визволенню. Министр спорта Гутцайт допустил вызов в сборную украинских футболистов, играющих за команды РФ - Цензор.НЕТ 1728
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09.09.2021 07:43 Ответить
пшло ти нах, недорозвинуте
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09.09.2021 07:46 Ответить
Шо не тридараст во власти то маланец
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09.09.2021 07:55 Ответить
У єврея нема Батьківщини,в нього є територія для заробляння грошей і Україну вони вибрали тому,що тут багато лохів і тим "какая разніца". А для цього все підходить--брехня,цинізм,шантаж,шулерство,базікання. шахрайство.
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09.09.2021 07:59 Ответить
А золото -жовтий ,нержавіючий метал..........
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09.09.2021 10:48 Ответить
Очередной зеленый болван
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09.09.2021 08:12 Ответить
То вболівальникам кричати птинхуіло чи кращий друг?
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09.09.2021 08:36 Ответить
А разве министр может вмешиваться в выбор игроков для сборной? Ответ - конечно нет! За такое ФИФА (УЕФА) будут санкции к нашей федерации и сборной.
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09.09.2021 08:37 Ответить
Після цих слів така особа не має бути міністром. Або хай само біжить на фронт і повоює із мордором десь рік-два, а потім скаже свою думку по визову спортсменів з московії, які замість окопів поїхали прославляти парашу.
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09.09.2021 09:32 Ответить
Постепенно зеленый (жабный) болотный камуфляж сползает с этих сексотских фуфлыжников - и они начинают проявляться, своей рашистской сущностью. Хотя - о чем я? Они всегда такими были для меня. И эти посадки боевых генералов и Семенченка, и топое просиживание штанов в Верховной Раде, только лишний раз подчеркивают кто они такие и к чему стремятся. Бандиты. Путинские убийцы.
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09.09.2021 09:53 Ответить
Підтримую, крім слів про Семенченка, який сам робив все можливе і неможливе, щоб ці малороси прийшли до влади. То нехай там тихенько сидить, бо за його помилки сидять і інші.
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09.09.2021 10:18 Ответить
Каждый человек в жизни может ошибаться. Семенченко воевал и за это к нему надо относиться по-товарищески. Указать, если он ошибался. Здесь я с Вами соглашусь. Но, что бы он сидел в тюрьме, а Враги в парламенте? У меня нет приличных слов, чтоб передать всю гамму чувств к этой власти мерзавцев. Гебнявых мерзавцев. Ведь они живут и создают какую-то интригу. Ежечасно участвуют в какой-то путинской игре. Замещают собой власть. Позорят страну и так далее.
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09.09.2021 10:37 Ответить
В ЗАПАС !?)
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09.09.2021 10:33 Ответить
Ви ще з лугандону запросіть спортсменів. Там, кажуть, в батальоні "сомалі" є нормальні стрільці, а з охоронців "ізоляції" можна підібрати вротаря - миша не проскочить.
Коли до цих могучих ідіотів, які міряють життя медальками і баблом, щось розумне дійде в голову, бо в душі - "чорна діра" або "рускій мір", що, по суті, одне й те саме.
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09.09.2021 11:26 Ответить
Тема Моргенштерна не раскрыта, а это очень важно для побед сборной.
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09.09.2021 12:41 Ответить
Министр спорта никакого отношения к УАФ не имеет...так что все это просто дешевый треп
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09.09.2021 16:48 Ответить
Поц
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09.09.2021 22:12 Ответить
 
 