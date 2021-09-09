Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах
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Кабинет Министров создал комиссию по координации действий участников государственного плана взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти в случае диверсий в отношении ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения.
Соответствующее решение было принято на заседании 8 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Согласно приложению к распоряжению, председателем комиссии будет вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.
В состав органа вошли также заместители министров защиты окружающей среды и природных ресурсов, внутренних дел, энергетики, обороны, главный государственный санитарный врач, председателя Госатомрегулирования и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
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При Барыге был такой прецедент - какая-то жёлтая газетёнка прописала про какой-то примарный "рост экономики" и потом начался цирк: прошло несколько неделек и Официальная Власть начала загибать пальцы считая "эффективные недели роста экономики". Зелёные, вы не в коровнике - ваши Фокусы видны и что самое смешное , животы начинают болеть уже и на Западе / там уже штурмише байфаль!!!/
Засунь свои "недельки" себе в орало, дятел
Якщо Шапітолій за щось узявся (за науку, освіту, медицину etc) - виникають тривожні думки та погані передчуття стосовно сфери, до якої тягнуть кінцівки.
Але ядерні об'єкти - ...хоча б не трапився якийсь глобальний і невиправний пздць
Все под контролем