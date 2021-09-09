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Новости Политика Украины
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Кабмин (13801) ядерная безопасность (429) диверсия (228)

Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах

Кабинет Министров создал комиссию по координации действий участников государственного плана взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти в случае диверсий в отношении ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения.

Соответствующее решение было принято на заседании 8 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно приложению к распоряжению, председателем комиссии будет вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В состав органа вошли также заместители министров защиты окружающей среды и природных ресурсов, внутренних дел, энергетики, обороны, главный государственный санитарный врач, председателя Госатомрегулирования и Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переговорах о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам в ОРДЛО есть сдвиг, - советник главы ОП

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Ну вот реально не хочу предвосхищать события, но встает один вопрос: какого хрена вы это начали? Баканов проведет на атомные станции спецназ рабсии? Шантаж государства жизнью своим гражданам как в рабсии?
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09.09.2021 01:16
+3
От тепер я очкую від такої ініціативи.
Якщо Шапітолій за щось узявся (за науку, освіту, медицину etc) - виникають тривожні думки та погані передчуття стосовно сфери, до якої тягнуть кінцівки.
Але ядерні об'єкти - ...хоча б не трапився якийсь глобальний і невиправний пздць Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах - Цензор.НЕТ 6658
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09.09.2021 05:52
+2
Оптимистичненько! Вроде как и хорошая новость, да? О том что кто-то думает, заботится о безопасности, вроде как... Но, повеяло от этой новости кладбищем... По крайней мере, у меня такое впечатление от неё.
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09.09.2021 07:07
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очередной штаб
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09.09.2021 01:15 Ответить
А начальником штабу буде Юзік.
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09.09.2021 08:26 Ответить
Ну вот реально не хочу предвосхищать события, но встает один вопрос: какого хрена вы это начали? Баканов проведет на атомные станции спецназ рабсии? Шантаж государства жизнью своим гражданам как в рабсии?
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09.09.2021 01:16 Ответить
Наверное Россия готовится у нас на этих объектах диверсии делать
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09.09.2021 01:19 Ответить
...иногда, маленькие новостишки, кроют огромный замысел: ведь у Барыги страдал "агрессией", ранний Клоун "заразился", ...теперь временный вакуум, а что если позднему Клоуну не помахать "ядерной дубинкой". Так что этот вброс, очень хорошо палит контору!
При Барыге был такой прецедент - какая-то жёлтая газетёнка прописала про какой-то примарный "рост экономики" и потом начался цирк: прошло несколько неделек и Официальная Власть начала загибать пальцы считая "эффективные недели роста экономики". Зелёные, вы не в коровнике - ваши Фокусы видны и что самое смешное , животы начинают болеть уже и на Западе / там уже штурмише байфаль!!!/
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09.09.2021 05:31 Ответить
Недоумок, держстат оперирует минимальной временной единицей месяц.
Засунь свои "недельки" себе в орало, дятел
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09.09.2021 06:19 Ответить
От тепер я очкую від такої ініціативи.
Якщо Шапітолій за щось узявся (за науку, освіту, медицину etc) - виникають тривожні думки та погані передчуття стосовно сфери, до якої тягнуть кінцівки.
Але ядерні об'єкти - ...хоча б не трапився якийсь глобальний і невиправний пздць Кабмин создал комиссию по координации действий в случае диверсий на ядерных объектах - Цензор.НЕТ 6658
показать весь комментарий
09.09.2021 05:52 Ответить
Оптимистичненько! Вроде как и хорошая новость, да? О том что кто-то думает, заботится о безопасности, вроде как... Но, повеяло от этой новости кладбищем... По крайней мере, у меня такое впечатление от неё.
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09.09.2021 07:07 Ответить
Це тіпа як швидко організувати швидко чартери для ЗЕслуг, щоб здриснути з країни? Імітатори.
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09.09.2021 07:22 Ответить
Охрану стратегических обьектов возглавляет дружбан Авакова- Малюта, он же Боцман, он же Сергей Коротких, бывший белорусский и российский фашист, кгб-ник и фсб-ник.

Все под контролем
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09.09.2021 08:50 Ответить
 
 