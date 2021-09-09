Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь

Все вакцины, используемые в Украине, в той или иной степени защищают от коронавируса. Если цель - сохранение здоровья и жизни, то нужно прививаться любой вакциной, которая есть в наличие.

Об этом в программе "5 вопросов" телеканала "Дом" заявил врач-иммунолог Борис Донской, передает Цензор.НЕТ.

"Наипростейший ответ: стоит вакцинироваться той [вакциной], которая сейчас уже у вас есть. Потому что есть шанс, что пока вы будете ждать какой-то воображаемый Pfizer "делюкс едишн", вы заболеете", - сказал он.

Донской акцентировал, что сейчас иммунологи получают "интересные данные" по вакцине Sinovac.

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"Она выходит на большую эффективность при мутациях вируса. Потому что Sinovac дает более разнообразную иммунную защиту, чем РНК-вакцины или векторные. Но это нужно еще изучать", - добавил эксперт.

"В общем-то, для практического использования подойдет любая вакцина, которая доступна и которая будет в наличии через 2-3 недели для ревакцинации", - резюмировал Донской.