Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Все вакцины, используемые в Украине, в той или иной степени защищают от коронавируса. Если цель - сохранение здоровья и жизни, то нужно прививаться любой вакциной, которая есть в наличие.
Об этом в программе "5 вопросов" телеканала "Дом" заявил врач-иммунолог Борис Донской, передает Цензор.НЕТ.
"Наипростейший ответ: стоит вакцинироваться той [вакциной], которая сейчас уже у вас есть. Потому что есть шанс, что пока вы будете ждать какой-то воображаемый Pfizer "делюкс едишн", вы заболеете", - сказал он.
Донской акцентировал, что сейчас иммунологи получают "интересные данные" по вакцине Sinovac.
"Она выходит на большую эффективность при мутациях вируса. Потому что Sinovac дает более разнообразную иммунную защиту, чем РНК-вакцины или векторные. Но это нужно еще изучать", - добавил эксперт.
"В общем-то, для практического использования подойдет любая вакцина, которая доступна и которая будет в наличии через 2-3 недели для ревакцинации", - резюмировал Донской.
Пожалуйста, подождите...
Хотя до н.э.* назывался просто "здоровым".
*до н.э.- "до начала эпидемии" имею ввиду))
еще и совок кажись
Вкотре впевнююсь обмеженості знань загальної більшості, особливо в медицині.
Щось почнуть вигадувати. Висміювати.
Якщо вам невідомий такий термін, то почитайте.
Можна бути безсимптомним носієм, необов'язково заразним. Але це ще треба довести для окремо взятої людини.
"Безсимптомно хворий" - це як "суха вода". Оксюморон.
Снижение плотности костей и так далее по тексту это по-твоему не симптомы, имбецил?
Единственный симптом остеопороза, который проявляется - это перелом. Изредка боли в костях.
"снижение плотности костей, нарушение их микроархитектоники и усиление хрупкости" - это рентгенологические признаки, который вы никак не почувствуете.
Поэтому имбецил скорее вы, чем он.
Абсолютно нахабна, підла і цинічна брехня та пропаганда.
Вже доведено не лише =гаданнями= "експертів", а й практикою та реальністю, що "привілейовані" точно так само можуть хворіти. Жодна вакцинка НЕ ЗАХИЩАЄ від зараження.
Я сам у сумнівах.
Просто привів факти.
Впевнено знаю одне - здоровий спосіб життя і гарний настрій - дуже корисно.
От коронавируса наиболее страдают страны с максимальной вакцинацией.
2. Хто сказав, що у Індії, Бразилії, Туреччині, Колумбії чи Ірані високий рівень вакцинації?
У тій же Британії купа хворих, а смертність в рази менша, ніж торік - бо привиті легше переносять.
А що є правильно - я не знаю.
Я не знаю статистики, що вакцина хоч якось допомога. Тільки балачки. Але й не знаю зворотного.
А факти є факти.
А попередній Ваш пост був, м'яко кажучи, нелогічним.
Зараз у вакцинованого тест нічого не знайде, давши негативний результат. Тому, звичайно, діагноз ковід в цьому випадку ніхто не поставить.
Взагалі уся статистика по коронавірусу, отримана за результатами фуфлотестів, не є достовірною. Але про це в дебіловізору рабам офіційної риторики не розкажуть.
А на ділі, у мене кілька знайомих (старшого віку) у лікарні під ШВЛ лежали... До того за свої 30+ років життя я не знав жодного випадку, щоб від пневмонії лежали під ШВЛ, а зараз масово це!
"А на ділі, у мене кілька знайомих (старшого віку) у лікарні під ШВЛ лежали"
А до 2020 року на ШВЛ ніхто не потрапляв чи що? І як встановлено, що причиною дихальної недостатності є саме "ковід"?
"До того за свої 30+ років життя я не знав жодного випадку, щоб від пневмонії лежали під ШВЛ, а зараз масово це!"
Масово? Тому що так сказали в зомбоящику?
Це дуже поганий "аргумент". Хибний. "Цього раніше не було, то й далі не має бути". Ти за своє життя не знатимеш випадку, коли ти мертвий. Але це не означає, що ти безсмертний.
А інформацію я беру не з тєліка тупого, а від перехворівших знайомих... Вони реально без ШВЛ дихати не могли. Ну це факт!
І так, навіть під час H1N1, який масово давав пневмонію, під ШВЛ лежали одиниці...
Є докази цим словам? Власне H1N1 хворіли одиниці, тому про що може бути мова.
"А інформацію я беру не з тєліка тупого, а від перехворівших знайомих... Вони реально без ШВЛ дихати не могли. "
Можна було б в кисневу маску подихати. Особливо, як би в протоколі "лікування" не було експериментальних препаратів, які блокують функцію дихання.
Які експериментальні препарати? Тут не Дойчланд, тут Україна! Тут симптоматичне лікування (парацетамол/мефенамінка+від кашлю) було і все!
Потому что приведён факт, из которого следует, что вакцинация не влияет на уровень заболеваемости
Вакцину вкололи- и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен
Гипнозом владею, Вай Фай раздаю
И третью вакцину от дельты колю!...
Вакцна прошлое- справки штампую!
Хитер врач - если обосремся, то это просто мы еще не изучили, а сказали, думая шо изучим
в Ізраїлі вже необхідність 4 дози оголосили, що говорить про "неймовірну ефективність"
В том то и дело...что в той или иной...а степени бывают и отрицательными..
И ключевое - Но это нужно еще изучать", - добавил эксперт.
После прививки вообще будешь постоянно болеть или каждые 3 месяца шмурдяк колоть