В Москве активистка Кречетова вышла на пикет в поддержку крымских татар - ее арестовали на 16 суток

Тверской районный суд столицы РФ Москвы арестовал активистку Анну Кречетову на 16 суток за одиночный пикет в поддержку недавно задержанных крымских татар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Административный арест 50-летней Анне Кречетовой назначили по статье о повторном нарушении правил проведения пикетов.

Карточка дела опубликована на сайте суда, пишет "Новая газета". По ее сведениям, 6 сентября Кречетова вышла в одиночный пикет к зданию Администрации президента России в Москве. Она держала плакат в поддержку крымских татар, арестованных в тот же день в аннексированном Крыму. "Нельзя преследовать целые народы", - гласила надпись на плакате.

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Суд посчитал, что мероприятие требовало согласования. Сама Кречетова не признала вину.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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