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В Москве активистка Кречетова вышла на пикет в поддержку крымских татар - ее арестовали на 16 суток

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В Москве активистка Кречетова вышла на пикет в поддержку крымских татар - ее арестовали на 16 суток

Тверской районный суд столицы РФ Москвы арестовал активистку Анну Кречетову на 16 суток за одиночный пикет в поддержку недавно задержанных крымских татар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Административный арест 50-летней Анне Кречетовой назначили по статье о повторном нарушении правил проведения пикетов.

Карточка дела опубликована на сайте суда, пишет "Новая газета". По ее сведениям, 6 сентября Кречетова вышла в одиночный пикет к зданию Администрации президента России в Москве. Она держала плакат в поддержку крымских татар, арестованных в тот же день в аннексированном Крыму. "Нельзя преследовать целые народы", - гласила надпись на плакате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержания в оккупированном Крыму: Чубаров призвал участников "Крымской платформы" провести межгосударственные консультации. ДОКУМЕНТ

Суд посчитал, что мероприятие требовало согласования. Сама Кречетова не признала вину.

Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Также читайте: Оккупанты отпустили бывшего члена Меджлиса Менсеитова, он находится дома, - правозащитники

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
И это за одиночный пикет. Мда...


По Москве безлюдной черный мерин мчится,

В нём царёк паскудный едет и глумится,
Всё поперекрыли, вымерла столица -
Путин всех боится, Путин всех боится!

На ковёр ступает - страшно оступиться,

Руки пожимают каменные лица,
То ли балка рухнет, то ль кирпич свалится -
Путин всех боится, Путин всех боится!

Деньги и дочурок сплавил заграницу,

Мало ль кто из чурок вздумает жениться…
Титульная нация на Руси полиция,
Где там демонстрация?! Путин всех боится!

Москвичи и гости загнанной столицы

Из-за занавесок в окна, как в бойницы,
Смотрят и решают чем пульнуть решиться,
Может, телевизором, иль утюг сгодится?

Ни собак, ни кошек, ни чирикнет птица,

Всех арестовали - Путин всех боится!
Третий срок - тюремный, вот он и глумится,
Что с таким водиться? Он же всех боится!(с)
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09.09.2021 01:57
+7
Удивили аргументы суда..пикет не согласован!!?? С кем!? С Х...лом!!!???
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09.09.2021 07:34
+7
чудова країна - погоджувати одиночний пікет ! а наша вата ще досі тут ? валіть в кацапстан там все як ви любите !
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09.09.2021 07:41
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Правила форума Совет форумчан
И это за одиночный пикет. Мда...


По Москве безлюдной черный мерин мчится,

В нём царёк паскудный едет и глумится,
Всё поперекрыли, вымерла столица -
Путин всех боится, Путин всех боится!

На ковёр ступает - страшно оступиться,

Руки пожимают каменные лица,
То ли балка рухнет, то ль кирпич свалится -
Путин всех боится, Путин всех боится!

Деньги и дочурок сплавил заграницу,

Мало ль кто из чурок вздумает жениться…
Титульная нация на Руси полиция,
Где там демонстрация?! Путин всех боится!

Москвичи и гости загнанной столицы

Из-за занавесок в окна, как в бойницы,
Смотрят и решают чем пульнуть решиться,
Может, телевизором, иль утюг сгодится?

Ни собак, ни кошек, ни чирикнет птица,

Всех арестовали - Путин всех боится!
Третий срок - тюремный, вот он и глумится,
Что с таким водиться? Он же всех боится!(с)
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09.09.2021 01:57 Ответить
О чем говорить, если в мордоре за пустые плакаты пакуют.
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09.09.2021 02:07 Ответить
Щось слабенько перднув,даже не булькнуло.Ану,піднатужся.
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09.09.2021 07:03 Ответить
16 суток не бывает, максимум 15
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09.09.2021 06:50 Ответить
В казламордии все бывает
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09.09.2021 07:31 Ответить
Не бывает
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09.09.2021 07:45 Ответить
откуда такая уверенность ? у кацапов за это вроде до двух месяцев админареста . таки может быть и 16 и 20
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09.09.2021 08:04 Ответить
Для БОМЖей 30 суток, а для админов 15
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09.09.2021 08:44 Ответить
В Украине так же
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09.09.2021 08:46 Ответить
Нет. https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/admin/details/bb6e7550-1071-11ec-bf55-730036c6f869?respondent=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.9, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Кречетову Анну Валерьевну, 23 сентября 1970 года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного ареста на срок 16 (шестнадцать) суток.
Срок административного наказания исчислять Кречетовой А.В. с момента её фактического задержания, то есть с 16 часов 25 минут 6 сентября 2021 года.
Возложить исполнение постановления на сотрудников полиции ОП Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по гор. Москве.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд гор. Москвы в течение десяти суток со дня получения копии постановления.
Судья:
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09.09.2021 09:30 Ответить
Удивили аргументы суда..пикет не согласован!!?? С кем!? С Х...лом!!!???
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09.09.2021 07:34 Ответить
Свободная страна, ***.
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09.09.2021 07:35 Ответить
чудова країна - погоджувати одиночний пікет ! а наша вата ще досі тут ? валіть в кацапстан там все як ви любите !
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09.09.2021 07:41 Ответить
. помню только зеля взошёл на царство у нас несовершеннолетнюю где то на западной за такой пикет привлекли. да и уже заранее предупреждают . что все кто вздумает весной-зимой выражать недовольство властью агенты путина . таки у кацапов тоже не в первый год путина начали хватать .
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09.09.2021 08:12 Ответить
А СОБЧАК УЖЕ ЗАБЫЛА КАК ХЙЛО ЕЁ ПАПКУ ПОДСТАВИЛ НАСМЕРТЬ !!!
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09.09.2021 07:51 Ответить
у рашенфашистов с активистами разговор короткий - за шкирку и в кутузку. Дальше как их учат - был бы человек, а статья найдется.
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09.09.2021 08:01 Ответить
Трусливая и подлая страна с мерзкими и гадкими правителями.
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09.09.2021 10:22 Ответить
 
 