В Москве активистка Кречетова вышла на пикет в поддержку крымских татар - ее арестовали на 16 суток
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Тверской районный суд столицы РФ Москвы арестовал активистку Анну Кречетову на 16 суток за одиночный пикет в поддержку недавно задержанных крымских татар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Административный арест 50-летней Анне Кречетовой назначили по статье о повторном нарушении правил проведения пикетов.
Карточка дела опубликована на сайте суда, пишет "Новая газета". По ее сведениям, 6 сентября Кречетова вышла в одиночный пикет к зданию Администрации президента России в Москве. Она держала плакат в поддержку крымских татар, арестованных в тот же день в аннексированном Крыму. "Нельзя преследовать целые народы", - гласила надпись на плакате.
Суд посчитал, что мероприятие требовало согласования. Сама Кречетова не признала вину.
Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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По Москве безлюдной черный мерин мчится,
В нём царёк паскудный едет и глумится,
Всё поперекрыли, вымерла столица -
Путин всех боится, Путин всех боится!
На ковёр ступает - страшно оступиться,
Руки пожимают каменные лица,
То ли балка рухнет, то ль кирпич свалится -
Путин всех боится, Путин всех боится!
Деньги и дочурок сплавил заграницу,
Мало ль кто из чурок вздумает жениться…
Титульная нация на Руси полиция,
Где там демонстрация?! Путин всех боится!
Москвичи и гости загнанной столицы
Из-за занавесок в окна, как в бойницы,
Смотрят и решают чем пульнуть решиться,
Может, телевизором, иль утюг сгодится?
Ни собак, ни кошек, ни чирикнет птица,
Всех арестовали - Путин всех боится!
Третий срок - тюремный, вот он и глумится,
Что с таким водиться? Он же всех боится!(с)
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.9, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Кречетову Анну Валерьевну, 23 сентября 1970 года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного ареста на срок 16 (шестнадцать) суток.
Срок административного наказания исчислять Кречетовой А.В. с момента её фактического задержания, то есть с 16 часов 25 минут 6 сентября 2021 года.
Возложить исполнение постановления на сотрудников полиции ОП Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по гор. Москве.
Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд гор. Москвы в течение десяти суток со дня получения копии постановления.
Судья: