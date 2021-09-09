По инициативе Германии прошла встреча советников "нормандского формата", о саммите стороны не договорились, - росСМИ

Видеоконференция политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) прошла 8 сентября.

Как сообщил российскому государственному информагентству ТАСС источник, близкий к переговорам, встречу инициировала Германия, передает Цензор.НЕТ.

"Также по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году нового саммита глав государств "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Накануне участники обменялись проектами итоговых документов и обговорили их на встрече.

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"Россия прямо поставила вопрос о наличии неразрешимых противоречий в позиции официального Киева по вопросу минских соглашений, - сообщил источник издания. - Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению минских соглашений, в то время как официальный представитель офиса президента Украины в СМИ открыто заявляет, что Киев "снялся с крючка минских соглашений". При этом кабинет министров Украины официально внес в августе 2021 года в Верховную Раду законопроект о переходном периоде, содержащий прямые запреты на их выполнение и, по сути, являющийся официальной заявкой Украины на выход из "Минска".

Встреча якобы продолжалась два часа, но стороны ни к чему не пришли.

"Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно. Российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе", - сказал источник.

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