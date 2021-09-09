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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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Германия (6012) Россия (91256) минские соглашения (3221) нормандская четверка (1596)

По инициативе Германии прошла встреча советников "нормандского формата", о саммите стороны не договорились, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По инициативе Германии прошла встреча советников

Видеоконференция политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) прошла 8 сентября.

Как сообщил российскому государственному информагентству ТАСС источник, близкий к переговорам, встречу инициировала Германия, передает Цензор.НЕТ.

"Также по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году нового саммита глав государств "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Накануне участники обменялись проектами итоговых документов и обговорили их на встрече.

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"Россия прямо поставила вопрос о наличии неразрешимых противоречий в позиции официального Киева по вопросу минских соглашений, - сообщил источник издания. - Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению минских соглашений, в то время как официальный представитель офиса президента Украины в СМИ открыто заявляет, что Киев "снялся с крючка минских соглашений". При этом кабинет министров Украины официально внес в августе 2021 года в Верховную Раду законопроект о переходном периоде, содержащий прямые запреты на их выполнение и, по сути, являющийся официальной заявкой Украины на выход из "Минска".

Встреча якобы продолжалась два часа, но стороны ни к чему не пришли.

"Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно. Российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе", - сказал источник.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
"Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению минских соглашений"\

Зебилы!!! Вы кого президентом избирали? Дерьмака?
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09.09.2021 02:52
+3
Кто такой д'ерьмак и что он там поддержал? Он должен поддерживать ключи сантехнику в сортире ОП.
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09.09.2021 03:38
+3
Избирали Голобородьку. Получили Дерьмака.
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09.09.2021 03:41
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Подох личный охраник #уйла зиничев. Хоть какая-то хорошая новость. Выносил выносил говно за хозяином и чем-то не угодил.
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09.09.2021 02:38 Ответить
"Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению минских соглашений"\

Зебилы!!! Вы кого президентом избирали? Дерьмака?
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09.09.2021 02:52 Ответить
Избирали Голобородьку. Получили Дерьмака.
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09.09.2021 03:41 Ответить
Кто такой д'ерьмак и что он там поддержал? Он должен поддерживать ключи сантехнику в сортире ОП.
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09.09.2021 03:38 Ответить
Я бы ему и это не доверил но у нас есть мудрый нарид=))))
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09.09.2021 04:37 Ответить
#Портников #вагнерівці #зеленськийЧому «вагнерівці» знову у центрі уваги? |Віталій Портников
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09.09.2021 05:40 Ответить
Справа «вагенрівців»: нові подробиці / Зима близько: кадрові ротації в уряді | СПЕЦТЕМА Прямий Березовець

Смерть Министра Зиничева - несчастный ли это случай? / Куда идет команда Зе? / Видео № 45

Швець
подивитись ці два відео з експертами , й питань не буде хто є ХУ ,а хто є справжній друг Укаїни й ворог *********
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09.09.2021 05:13 Ответить
...назви відео з ЮТУБ
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09.09.2021 05:14 Ответить
Хроника одного президента https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

‎09.‎09.‎2021

Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство.

Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?
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09.09.2021 07:56 Ответить
Ответ на ваш вопрос "кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органавмешиваться в осуществление международной политики государства ?" известен давно - еще в мае 2019 Указом преЗЕдента ермак был назначен помощником ЗЕ с отведенной ему функцией в "чувствительных" вопросах, потом Указом того же ЗЕ и руководителем оффыса. На коком основании он получил эти функции пока непонятно, ясно одно, что устного распоряжения быть не иогло, значит есть документ к примеру- распоряжение, директивы.Вопрос в другом- понесет ли ответственность "найвелычнишый" за делегирование другому лицу , а по сути уклонение и неисполнение своих функций как Президент
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09.09.2021 09:57 Ответить
Та до жопы этот нормандский формат, путину нужна горячая точка в Украине, чтобы страна не могла развиваться и не вступила в ЕС и НАТО.
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09.09.2021 08:54 Ответить
роет рашистский"крот" в украинском огороде
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09.09.2021 09:15 Ответить
 
 