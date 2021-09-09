По инициативе Германии прошла встреча советников "нормандского формата", о саммите стороны не договорились, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Видеоконференция политических советников лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) прошла 8 сентября.
Как сообщил российскому государственному информагентству ТАСС источник, близкий к переговорам, встречу инициировала Германия, передает Цензор.НЕТ.
"Также по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году нового саммита глав государств "нормандской четверки", - говорится в сообщении.
Накануне участники обменялись проектами итоговых документов и обговорили их на встрече.
"Россия прямо поставила вопрос о наличии неразрешимых противоречий в позиции официального Киева по вопросу минских соглашений, - сообщил источник издания. - Так, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа саммита положения о приверженности Украины полному выполнению минских соглашений, в то время как официальный представитель офиса президента Украины в СМИ открыто заявляет, что Киев "снялся с крючка минских соглашений". При этом кабинет министров Украины официально внес в августе 2021 года в Верховную Раду законопроект о переходном периоде, содержащий прямые запреты на их выполнение и, по сути, являющийся официальной заявкой Украины на выход из "Минска".
Встреча якобы продолжалась два часа, но стороны ни к чему не пришли.
"Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно. Российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе", - сказал источник.
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Зебилы!!! Вы кого президентом избирали? Дерьмака?
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Швець
подивитись ці два відео з експертами , й питань не буде хто є ХУ ,а хто є справжній друг Укаїни й ворог *********
09.09.2021
Виртуальное совещание политических представителей глав государств т.н. "нормандской четверки", созванное по инициативе Германии было чрезвычайно интересным. На этом совещании представители РФ в категорической форме потребовали от Украины официального признания обещаний данных руководителем ОПУ Андреем Ермаком об имплементации минских договоренностей в украинское законодательство.
Остается открытым вопрос - кто уполномочил и на каком основании глава неструктурного вспомогательного органа, главной задачей которого есть "...є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень." (указ Президента №417/2019 от 20.09.2019 г.) вмешиваться в осуществление международной политики государства ?