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Байден сегодня представит шестистороннюю стратегию борьбы с "Дельта"-штаммом коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден сегодня представит шестистороннюю стратегию борьбы с

Президент Джо Байден в четверг представит стратегию борьбы с распространением штамма "Дельта" и повышения уровня вакцинации от коронавируса в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила во вторник официальный представитель Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, сопровождающим Байдена на борту президентского самолета, что он представит шестистороннюю стратегию, которая охватит и государственный, и частный сектора.

По словам Псаки, более подробную информацию о плане Белый дом представит позднее. Она также признала, что федеральное правительство не может обязать всех американцев вакцинироваться.

"Мы должны предпринимать дополнительные шаги, чтобы обеспечить подготовку школьных округов и убедиться, что сообщества по всей стране подготовлены", – добавила Псаки.

В среду у Байдена запланировано совещание с советниками Белого дома по коронавирусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иммунолог о видах вакцин от COVID-19: Нужно прививаться любой, иначе в ожидании воображаемого "Pfizer "делюкс едишн" точно заболеешь

В США зарегистрировано около 650 000 случаев смерти от COVID-19, а на прошлой неделе число случаев заражения превысило 40 миллионов. Данные Reuters показывают, что за последние две недели в стране умерло от коронавируса более 20 800 человек, что примерно на 67 процентов больше, чем за предыдущий двухнедельный период.

Увеличилось и количество госпитализаций. В этом месяце рекордные показатели были зафиксированы в семи штатах: в Айдахо, Вашингтоне, Джорджии, Кентукки, Теннесси, а также на Аляске и Гавайях.

Байден ранее заявлял о планах более широкого распространения бустерных инъекций при условии, что это одобрят регулирующие органы. Его главный медицинский советник

Энтони Фаучи заявил во вторник, что власти по-прежнему планируют начать развертывание бустерных доз с 20 сентября.

17 сентября в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пройдет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об одобрении третьей прививки двухкомпонентной вакциной Pfizer и BioNTech. Это единственная вакцина против COVID-19, которая уже получила полное одобрение регулятора.

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Бустерные дозы уже одобрены для людей с ослабленной иммунной системой.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 62,3 процента американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 53 процента (176 миллионов человек) вакцинированы полностью. Если считать только тех жителей, которым разрешено вакцинироваться, то есть людей в возрасте старше 12 лет, то хотя бы одну дозу получили 72,9 процента населения, а 62 процента полностью вакцинированы.
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таку?
Байден сегодня представит шестистороннюю стратегию борьбы с "Дельта"-штаммом коронавируса - Цензор.НЕТ 717
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09.09.2021 07:28 Ответить
Байден сегодня представит шестистороннюю стратегию борьбы с "Дельта"-штаммом коронавируса - Цензор.НЕТ 5830 Ну, да... это первое что возникает, при слове- шестисторонняя.
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09.09.2021 07:30 Ответить
Три маски на рыло, три маски на задницу.
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09.09.2021 08:43 Ответить
Маски, противогазы, прививки ...
Почему не пропагандируют поднятие иммунитета, здоровый (по настоящему) образ жизни, локдауны по выбросам ...?
За 2 года можно было восстановить иммунитет у 90% населения.
Может борются не с вирусом?
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09.09.2021 08:53 Ответить
до сраки тот иммунитет.

Сегодня основная гипотеза ответа на вопрос, почему одни болеют легко, а другие тяжело, заключается в том, что болеющие легко, по всей видимости, имеют перекрестный иммунитет к другим коронавирусам.
обладатели Т-лимфоцитов к старым коронавирусам при встрече с новым, скорее всего, переболеют легче, за счет той самой кросс-реактивности между циркулирующими коронавирусами, которые вызывают обычную простуду. Это примерно 40-60% здоровых лиц, которым Т-клетки памяти потенциально дадут иммунный ответ, то есть запустят активный и достаточный Т-клеточный цитотоксический (киллерный) ответ, помимо антительного ответа.
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09.09.2021 10:36 Ответить
 
 