Байден сегодня представит шестистороннюю стратегию борьбы с "Дельта"-штаммом коронавируса

Президент Джо Байден в четверг представит стратегию борьбы с распространением штамма "Дельта" и повышения уровня вакцинации от коронавируса в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила во вторник официальный представитель Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, сопровождающим Байдена на борту президентского самолета, что он представит шестистороннюю стратегию, которая охватит и государственный, и частный сектора.

По словам Псаки, более подробную информацию о плане Белый дом представит позднее. Она также признала, что федеральное правительство не может обязать всех американцев вакцинироваться.

"Мы должны предпринимать дополнительные шаги, чтобы обеспечить подготовку школьных округов и убедиться, что сообщества по всей стране подготовлены", – добавила Псаки.

В среду у Байдена запланировано совещание с советниками Белого дома по коронавирусу.

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В США зарегистрировано около 650 000 случаев смерти от COVID-19, а на прошлой неделе число случаев заражения превысило 40 миллионов. Данные Reuters показывают, что за последние две недели в стране умерло от коронавируса более 20 800 человек, что примерно на 67 процентов больше, чем за предыдущий двухнедельный период.

Увеличилось и количество госпитализаций. В этом месяце рекордные показатели были зафиксированы в семи штатах: в Айдахо, Вашингтоне, Джорджии, Кентукки, Теннесси, а также на Аляске и Гавайях.

Байден ранее заявлял о планах более широкого распространения бустерных инъекций при условии, что это одобрят регулирующие органы. Его главный медицинский советник

Энтони Фаучи заявил во вторник, что власти по-прежнему планируют начать развертывание бустерных доз с 20 сентября.

17 сентября в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов пройдет заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об одобрении третьей прививки двухкомпонентной вакциной Pfizer и BioNTech. Это единственная вакцина против COVID-19, которая уже получила полное одобрение регулятора.

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Бустерные дозы уже одобрены для людей с ослабленной иммунной системой.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, 62,3 процента американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 53 процента (176 миллионов человек) вакцинированы полностью. Если считать только тех жителей, которым разрешено вакцинироваться, то есть людей в возрасте старше 12 лет, то хотя бы одну дозу получили 72,9 процента населения, а 62 процента полностью вакцинированы.